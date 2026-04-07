Η σκηνοθέτις Έμεραλντ Φένελ, δεν βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να σκηνοθετήσει το πολυσυζητημένο reboot της ταινίας «Βασικό Ένστικτο», σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.

Ο σεναριογράφος της αρχικής ταινίας, Τζο Έστερχαζ, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian, ότι η Φένελ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις για να σκηνοθετήσει ένα remake του θρίλερ του 1992, το οποίο σκηνοθέτησε ο Πολ Βερχόφεν και πρωταγωνιστούσε ο Μάικλ Ντάγκλας ως ντετέκτιβ που ξεκινά μια σχέση με την κύρια ύποπτη (Σάρον Στόουν) σε μια υπόθεση δολοφονίας που ερευνά.

«Οι παραγωγοί διαπραγματεύονται με μια πραγματικά ενδιαφέρουσα σκηνοθέτιδα, τη Βρετανίδα Έμεραλντ Φένελ, η οποία βρίσκεται πίσω από τις ταινίες Promising Young Woman και Ανεμοδαρμένα Ύψη», δήλωσε στον The Guardian.

«Η ευαισθησία που [έχει δείξει σε προηγούμενα έργα της] είναι η κατάλληλη. Είναι [επίσης] κάποια που δεν φοβάται αν θα υπάρξουν διαμάχες[…] Ελπίζω να πετύχει», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ένας εκπρόσωπος της Φενέλ δήλωσε στο περιοδικό People ότι οι φήμες «δεν ισχύουν» και ανέφερε ότι η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτις «δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο» στην ταινία.

«Δεν θα υπάρξει reboot του Βασικού Ενστίκτου»

Το περσινό καλοκαίρι (η θερμοκρασία ήταν στα ύψη, οπότε ο καιρός ταίριαζε με την είδηση) έγινε γνωστό ότι θα γυριζόταν το reboot της θρυλικής ταινίας «Βασικό Ένστικτο», με τον Στέρχας να υπογράφει μια νέα εκδοχή του αρχικού του σεναρίου.

Το The Wrap ανέφερε τότε ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να επέστρεφε στην ταινία και η Στόουν. Ωστόσο, η ίδια η ηθοποιός είχε διαφορετική άποψη.

Σε συνέντευξή της στο Today, η Στόουν, άφησε να εννοηθεί ότι δεν επιθυμεί να συμμετάσχει στην αναβίωση της ταινίας.

«Αν είναι να συμβεί ότι και με αυτή που συμμετείχα, θα πω απλά, δεν ξέρω γιατί να το κάνει κάποιος», είπε τότε. «Θέλω να πω, κάν’ το, αλλά καλή τύχη, γαμώτο».

Ένα μήνα αργότερα, η Στόουν, ρωτήθηκε (πιο ξεκάθαρα) από δημοσιογράφο του Guardian σχετικά με το ενδεχόμενο να συμμετέχει σε ένα ριμέικ. Η απάντηση της; Γέλια.

«Δεν θα υπάρξει reboot του Βασικού Ενστίκτου», είπε. «Λυπάμαι που σας το χαλάω, αλλά ο Τζο Έστερχαζ δεν θα μπορούσε να γράψει ούτε για ένα φαρμακείο Walgreens».

Η αρχική ταινία έλαβε δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ και αποτέλεσε αντικείμενο αντιπαράθεσης μετά την κυκλοφορία της, λόγω της απεικόνισης ενός χαρακτήρα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας ως επικίνδυνου δολοφόνου, καθώς και λόγω και του γυμνού που είδαμε στην διάσημη σκηνή της ανάκρισης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Φένελ, δεν φαίνεται να έχει κάποιο νέο κινηματογραφικό πρότζεκτ στα σκαριά μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη», με πρωταγωνιστές τους Μάργκοτ Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι.

