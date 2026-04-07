Μύκονος: Το Four Seasons I φέρνει τη νέα εποχή στις υπερπολυτελείς κρουαζιέρες

Ο τουρισμός στη Μύκονο μπήκε σε πλήρη δράση με την άφιξη των πρώτων κρουαζιερόπλοιων και των πολυτελών super yachts στο νησί των ανέμων. Την ημέρα του Σαββάτου του Λαζάρου, ξεχώρισε η παρουσία του ολοκαίνουργιου υπερπολυτελούς Four Seasons I, σηματοδοτώντας την είσοδο του διάσημου ξενοδοχειακού ομίλου στον χώρο των high-end θαλασσίων ταξιδιών.

Η νέα τάση στις διακοπές επικεντρώνεται σε μικρά, αλλά εξαιρετικά πολυτελή κρουαζιερόπλοια, συνδυάζοντας την ιδιωτικότητα μιας θαλαμηγού με τις υπηρεσίες ενός πεντάστερου ξενοδοχείου. Το Four Seasons I, με μήκος 207 μέτρα και πλάτος 27 μέτρα, ξεφεύγει από τα παραδοσιακά κρουαζιερόπλοια, θυμίζοντας περισσότερο «πλωτή κατοικία».



Το πλοίο διαθέτει 95 σουίτες, όλες με θέα στη θάλασσα, ευρύχωρες βεράντες και σε πολλές περιπτώσεις ιδιωτικές πισίνες, ενώ δεν υπάρχουν εσωτερικές καμπίνες. Ξεχωρίζουν οι Funnel Suites (περίπου 930 τ.μ.) με πανοραμική θέα στην πλώρη, και οι Loft Suites (745 τ.μ.) με εκτεταμένους εξωτερικούς χώρους στην πρύμνη.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη γαστρονομία, με 11 διαφορετικά εστιατόρια και bars. Το επίκεντρο είναι το Sedna, όπου σεφ από βραβευμένα εστιατόρια Four Seasons ανά τον κόσμο δημιουργούν μοναδικές γεύσεις. Το πρόγραμμα ευεξίας περιλαμβάνει το onboard spa L’Oceana, βασισμένο στις αρχές των «πέντε στοιχείων ευεξίας», με θεραπείες όπως κρυοθεραπεία, υδροθεραπεία και infrared therapy, ενώ yoga, meditation και εξατομικευμένα προγράμματα fitness συμπληρώνουν την εμπειρία.

Μια ακόμα καινοτομία είναι η transverse marina, μια σπάνια υποδομή που ανοίγει και στις δύο πλευρές του πλοίου, παρέχοντας άμεση πρόσβαση στη θάλασσα και δυνατότητες για water sports.

Το Four Seasons I πραγματοποιεί κρουαζιέρες στα ελληνικά νησιά, την Αδριατική, καθώς και στη Γαλλική και Ιταλική Ριβιέρα. Οι τιμές για μια επταήμερη κρουαζιέρα ξεκινούν από €17.500 ανά σουίτα και μπορούν να φτάσουν μέχρι €175.000.

