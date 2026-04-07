magazin
Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 19o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Karol G: Ιστορική πρωτιά στο Coachella, σύμβολο ενδυνάμωσης στο Playboy και ο παράγοντας Βεργκάρα
The Good Life 07 Απριλίου 2026, 22:30

Karol G: Ιστορική πρωτιά στο Coachella, σύμβολο ενδυνάμωσης στο Playboy και ο παράγοντας Βεργκάρα

Η Karol G, αδιαμφισβήτητη βασίλισσα της σύγχρονης λάτιν μουσικής σκηνής, γιορτάζει τον ιστορικό θρίαμβο του Coachella, σαγηνεύοντας το Playboy

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Η πολυβραβευμένη Κολομβιανή σταρ-φαινόμενο Karol G, λίγο πριν γράψει ιστορία στο φεστιβάλ Coachella, μίλησε στο Playboy για τις νίκες, την γυναικεία ενδυνάμωση και τη φιλία της με τη Σοφία Βεργκάρα που την έπεισε να ξεπεράσει δισταγμούς. Να τολμήσει.

Στην αποκλειστική συνέντευξη της η Karol G μιλά για τη μεταμόρφωσή της από μια «πληγωμένη γυναίκα σε ένα παγκόσμιο είδωλο που διεκδικεί τη θέση της στην κορυφή».

Με τη δύναμη ενός νέου άλμπουμ που σαρώνει τα τσαρτ, η Karol G αποδεικνύει ότι η Bichota ενέργειά της είναι πιο ισχυρή από ποτέ.

Πριν πει το μεγάλο «ναι» στην πρόταση του Playboy, η Κολομβιανή uberstar ένιωθε την ανάγκη για μια δεύτερη γνώμη από έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται απόλυτα.

«Όταν φτάσεις στην ηλικία μου, θα αναρωτιέσαι γιατί δεν πόζαρα περισσότερο με στρινγκ»

View this post on Instagram

A post shared by KAROL G (@karolg)

Η Σοφία Βεργκάρα, με την οποία συνεργάστηκε στη σειρά Griselda υποδυόμενη τη στενή της συνεργάτιδα, ήταν η μοναδική που κάλεσε στο τηλέφωνο.

Η απάντηση της πρωταγωνίστριας του Modern Family ήταν αφοπλιστική. «Όταν φτάσεις στην ηλικία μου, θα αναρωτιέσαι γιατί δεν πόζαρα περισσότερο με στρινγκ», της είπε με χιούμορ δίνοντάς της την απαραίτητη ώθηση να βγει από τη ζώνη ασφαλείας της.

Ιστορική πρωτιά στο Coachella

View this post on Instagram

A post shared by Google (@google)

Η φωτογράφιση λειτουργεί ως ιδανικό προοίμιο για μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην καριέρα της: την εμφάνισή της ως headliner στο διάσημο φεστιβάλ Coachella.

Η Karol G θα είναι η πρώτη Λατίνα καλλιτέχνιδα που θα κλείσει το φεστιβάλ. Στη συνέντευξη της η 35χρονη σταρ περιγράφει το βάρος της ευθύνης που ένιωσε όταν δέχθηκε το τηλεφώνημα. «Η εμφάνιση στο Coachella δεν είναι μόνο μια προσωπική νίκη, αλλά μια γιορτή για ολόκληρη τη λάτιν κοινότητα» ξεκαθαρίζει.

Μετά το επιτυχημένο ντεμπούτο της το 2022, όπου τίμησε τις ρίζες της, η επιστροφή της φέτος αναμένεται να είναι ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα.

Μια δίκαιη λύτρωση

Η πορεία προς την κορυφή δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα. Η Karol G παραδέχεται ότι η προηγούμενη καλλιτεχνική της περίοδος, που της χάρισε και το βραβείο Grammy το 2024, γεννήθηκε μέσα από μια από τις πιο σκοτεινές και επώδυνες φάσεις της προσωπικής της ζωής.

Σήμερα, με την κυκλοφορία του πέμπτου άλμπουμ της με τίτλο Tropicoqueta τον Ιούνιο του 2025, η καλλιτέχνιδα δηλώνει πως έχει ανακτήσει πλήρως τον έλεγχο του εαυτού της και της εικόνας της, αγκαλιάζοντας τη θηλυκότητά της με έναν τρόπο που εμπνέει εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο.

«Η εμφάνιση στο Coachella δεν είναι μόνο μια προσωπική νίκη, αλλά μια γιορτή για ολόκληρη τη λάτιν κοινότητα»

YouTube thumbnail

Η συνεργασία της με το Νetflix και η μετάβασή της στην υποκριτική δίπλα στη Βεργκάρα άνοιξαν νέους ορίζοντες για την 35χρονη σταρ. Η εμπειρία της στη σειρά που αφηγείται τη ζωή της «νονάς» της κοκαΐνης, Γκρισέλντα Μπλάνκο, της έδωσε την αυτοπεποίθηση να πειραματιστεί με την εικόνα της και να διεκδικήσει χώρο σε πεδία πέρα από το τραγούδι.

Μόνιμα στην κορυφή των ροών του YouTube, η Karol G έχει εκθρονίσει από τα charts την επίσης Κολομβιανή Σακίρα αλλά και την Τέιλορ Σουίφτ.

Γεννημένη στο Μεντεγίν το 1991, η Karol G ξεκίνησε τη διαδρομή της εμφανιζόμενη στο κολομβιανό X Factor το 2005. Η επιτυχία ήρθε μετά από μια μετακόμιση στη Νέα Υόρκη όπου έμενε με τη θεία της, πολλές δουλειές με ελάχιστο ωρομίσθιο, και ένα συνέδριο επιχειρηματικότητας που της έδωσε τη δυνατότητα να καταλάβει τους μηχανισμούς της showbiz.

Ήταν 2017 όταν η συνεργασία της με τον Bad Bunny στο τραγούδι Ahora Me Llama την καθιέρωσε.

Το άλμπουμ της Mañana Será Bonito το 2023 έγινε η πρώτη ισπανόφωνη κυκλοφορία γυναίκας καλλιτέχνιδας που έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού chart ενώ η περιοδεία της συγκέντρωσε 307 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων – τα υψηλότερα κέρδη για γυναίκα Λατίνα καλλιτέχνιδα.

Aποφασισμένη να γίνει παράγοντας και δύναμη αλλαγής, η Karol G ξεκίνησε τη δική της δισκογραφική εταιρεία και μέσω αυτής, διαχειρίζεται φιλανθρωπικά έργα που υποστηρίζουν γυναίκες και παιδιά στη Λατινική Αμερική.

Ένα εξώφυλλο, ένα μήνυμα

Όταν η εικόνα των γυναικών δέχεται συνεχή κριτική, η Karol G  γίνεται «σύμβολο της απελευθέρωσης από τις κοινωνικές προσδοκίες και την αποδοχή της σεξουαλικότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής ταυτότητας»

Η φωτογράφιση της στο Playboy έχει χαιρετηθεί από τη λατινική κοινότητα ως απόδειξη της γυναικείας δύναμης.

Όταν η εικόνα των γυναικών δέχεται συνεχή κριτική, η Karol G  γίνεται «σύμβολο της απελευθέρωσης από τις κοινωνικές προσδοκίες και την αποδοχή της σεξουαλικότητας ως αναπόσπαστο κομμάτι της καλλιτεχνικής ταυτότητας».

Με το Coachella να γίνεται θρίαμβος της που νομοτελειακά θα την καθιερώσει σε περισσότερες αγορές, η «Λατίνα για πάντα», όπως αυτοαποκαλείται, είναι έτοιμη να αποδείξει ότι η επιτυχία είναι το καλύτερο αποτέλεσμα της προσωπικής επούλωσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Wall Street
Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

Wall Street: Μικτά πρόσημα σε αναμονή της λήξης του τελεσιγράφου Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Κόσμος
Λήγει η διορία Τραμπ – Λευκός Οίκος και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

Λήγει η διορία Τραμπ – Λευκός Οίκος και Ιράν «εξετάζουν την πρόταση του Πακιστάν» για εκεχειρία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Πώς φτάσαμε εδώ 07.04.26

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ, ακυρώθηκε το Wireless Festival

Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον Τόμι Μοτόλα;
Music 07.04.26

Αρχεία Έπσταϊν: Ποια η σχέση του Τζέφρι Έπσταϊν με τον μεγιστάνα της μουσικής παραγωγής Τόμι Μοτόλα;

Η δημοσιοποίηση των αρχείων Έπσταϊν φέρνει στο φως emails και SMS με τον επί χρόνια μουσικό πατραγωγό της Sony Music, Τόμι Μοτόλα, αποκαλύπτοντας τη διάρκεια και τη φύση της σχέσης τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Κιρ Στάρμερ δεν θέλει τον Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Ο κόσμος καίγεται 05.04.26

Ο Κιρ Στάρμερ εξαντλεί όλη του την πολιτική αυστηρότητα στην εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε στην The Sun σχετικά με τις συναυλίες που πρόκειται να δώσει ο Ye στο Λονδίνο: «Είναι βαθιά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο Κάνιε Γουέστ έχει κλείσει να εμφανιστεί στο Wireless».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;
Ντο Ρε Μι 05.04.26

Το Πάσχα έχει τη δική του μουσική υπόκρουση, όπως και τα Χριστούγεννα – Γιατί δεν την ακούμε ποτέ;

Δεν μπορείς να πας στα μαγαζιά την περίοδο των Χριστουγέννων χωρίς να ακούσεις το «Feliz Navidad», το «Silent Night» ή το «All I Want for Christmas is You» της Μαράια Κάρεϊ - Το Πάσχα, όμως;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή
Music 03.04.26

Dramachine: Επιστροφή με νέο άλμπουμ – Ένας σκοτεινός «χορός του θανάτου» από την αθηναϊκή underground σκηνή

Με αναφορές σε παραμύθια, σε δυστοπικές εικόνες και σε σύγχρονους τρόμους, το νέο άλμπουμ των Dramachine περνά από σκοτεινά punk ξεσπάσματα σε πιο φωτεινά pop περάσματα.

Σύνταξη
Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών
«Ξεραμένο δαμάσκηνο» 02.04.26

Απασφάλισε (ξανά) ο Τραμπ κατά του Σπρίνγκστιν: Κάλεσμα για μποϊκοτάζ συναυλιών

«Είναι ένας απόλυτα αποτυχημένος που σκορπά μίσος απέναντι σε έναν πρόεδρο που κέρδισε με σαρωτική νίκη» , έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του για τον Μπρους Σπρίνγκστιν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Λονδίνο
Η συγγνώμη 01.04.26

Έντονες αντιδράσεις για την παρουσία του Κάνιε Γουέστ στο Wireless Festival, παρά τη δημόσια απολογία του

Νωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ δημοσίευσε μια απολογία στη Wall Street Journal, ζητώντας συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και να αποκαλύψει ότι υπέστη «μανιακό επεισόδιο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Αγορά εργασίας: Σε δύσκολη θέση όσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης

Οσοι χάνουν την εργασία τους λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μακροχρόνιες οικονομικές δυσκολίες, λέει σχετική έκθεση της Goldman Sachs

Σύνταξη
Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 07.04.26

Εκκληση Πακιστάν σε Τραμπ να παρατείνει ο Τραμπ το τελεσίγραφο κατά δύο εβδομάδες – «Θα απαντήσουμε σύντομα», λέει ο Λευκός Οίκος

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν πρότεινε την παράταση του τελεσίγραφου Τραμπ για δύο εβδομάδες και για το ίδιο διάστημα άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και κατάπαυση πυρός

Σύνταξη
Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Η «comfort zone» των παικτών, η αλήθεια του Champions League η αντίθεση του ντέρμπι με την ΑΕΚ

Να «τρέχεις» Αρσεναλ, Ρεάλ, Λεβερκούζεν στο Champions League και να χάνεις μονομαχίες από την ΑΕΚ, δεν είναι θέμα προπόνησης, είναι θέμα θέλησης, νοοτροπίας και κινήτρου. Οι παίκτες δείχνουν να κινούνται σε μια επικίνδυνη... ζώνη άνεσης, αλλά έστω και τώρα, η αλλαγή είναι επιβεβλημένη.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ
Κόσμος 07.04.26

ΗΠΑ: Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του προέδρου Τραμπ

«Φαίνεται ότι έχασε τον έλεγχο», είπε ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζακ Ριντ. «Οι διανοητικές ικανότητες του προέδρου καταρρέουν», κατήγγειλε η προοδευτική βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές.

Σύνταξη
Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Εσωκομματικές βολές από Βλάχο για «διαχρονικές παθογένειες» και «ασυμβίβαστο» – Ζητά σύγκληση ΚΟ μετά το Πάσχα

Σφοδρή κριτική για την πρωθυπουργική γραμμή περί «διαχρονικών παθογενειών» άσκησε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, διατυπώνοντας την ανοιχτή διαφωνία του και με το περιεχόμενο της πρότασης Μητσοτάκη περί «ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή». Αιχμές και για το DNA της παράταξης και το θέμα των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών. Αίτημα για σύγκληση της Κ.Ο.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

Σύνταξη
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Σύνταξη
Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Σύνταξη
Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές» μετά το κύμα μίσους που δέχτηκε

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Απόρρητο