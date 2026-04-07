Τρίτη 07 Απριλίου 2026
weather-icon 22o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Stories 07 Απριλίου 2026, 19:50

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
A
A
Vita.gr
Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Spotlight

Πριν από δεκαετίες, στο ιστορικό του έργο «Biographical Dictionary of Film», ο κριτικός Ντέιβιντ Τόμσον είχε πει για τον θρυλικό Φράνσις Φορντ Κόπολα: «Κανείς δεν διατηρεί τόσα χαρούμενα χαρακτηριστικά που συναντάμε σε έναν νεαρό κινηματογραφιστή».

Και αν ανατρέξουμε στην μακροχρόνια πορεία του Κόπολα όλα αυτά τα χρόνια, από τα φοιτητικά του χρόνια στο UCLA μέχρι τα διεθνή κινηματογραφικά βραβεία στα οποία σάρωνε για δεκαετίες, κατανοούμε πως πράγματι, αυτός ο σκηνοθέτης, κατάφερε να εξελιχθεί σε μια πραγματική δύναμη που έκανε το κοινό να παραληρεί με τα διαμάντια που ζωντάνεψε στην οθόνη.

Η αρχή

Το παιδί-θαύμα έκανε την εμφάνισή του ως νικητής ενός φοιτητικού διαγωνισμού σεναρίου. Ένα άρθρο του Variety από εκείνη την εποχή σημειώνει: «Το πρώτο βραβείο των 2.000 δολαρίων στον όγδοο ετήσιο διαγωνισμό δημιουργικής γραφής του Ιδρύματος Samuel Goldwyn του UCLA κέρδισε ο Φράνσις Φορντ Κόπολα, μεταπτυχιακός φοιτητής Θεατρικών Σπουδών, για το σενάριό του με τίτλο Pilma Pilma».

«Πρόκειται να μεταβεί σύντομα στην Ευρώπη ως βοηθός του παραγωγού Ρότζερ Κόρμαν στην ταινία The Young Racers, έχοντας συνεργαστεί μαζί του στο παρελθόν ως σύμβουλος διαλόγων στην ταινία Tower of London».

Έχοντας στο ενεργητικό του συμμετοχές σε παραγωγές ως ένας από τους πιο αξιοσημείωτους προστατευόμενους του θρύλου του ανεξάρτητου κινηματογράφου Κόρμαν — σε μια λίστα που περιλαμβάνει τους Τζέιμς Κάμερον, Μάρτιν Σκορσέζε, Ρον Χάουαρντ, Μόντε Χέλμαν— ανέλαβε τη σκηνοθεσία μιας παραγωγής του Κόρμαν, του θρίλερ τρόμου «Dementia 13», μέσα σε ένα χρόνο από την απονομή του φοιτητικού βραβείου του.

Φωτογραφία: Η Φράνσις Φορντ Κόπολα (κέντρο), ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο (δεξιά) και ο Αλ Πατσίνο (αριστερά) ανεβαίνουν στη σκηνή κατά τη διάρκεια ενός αφιερώματος στις ταινίες «Ο Νονός» στα 94α Βραβεία Όσκαρ στο Χόλιγουντ, Λος Άντζελες, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, στις 27 Μαρτίου 2022. REUTERS/Brian Snyde

Ενώ δεν είχε κλείσει καν τα 30 του χρόνια, ο Κόπολα είχε ξεπεράσει τις χαμηλού προϋπολογισμού ανεξάρτητες ταινίες και προχώρησε στη σκηνοθεσία μιας ταινίας μεγάλου κινηματογραφικού στούντιο.

Φυσικά, αναφερόμαστε στη ρομαντική κωμωδία του 1966 «You’re a Big Boy Now» όχι μόνο σηματοδότησε την απομάκρυνσή του από τον κόσμο των indie ταινιών, αλλά έφερε επίσης στον Κόπολα την πρώτη του επαφή με τη δόξα των βραβείων, καθώς διαγωνίστηκε για τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, απέσπασε τρεις υποψηφιότητες για τις Χρυσές Σφαίρες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας καλύτερης ταινίας (κωμωδία) και μια υποψηφιότητα για το βραβείο σεναρίου της WGA.

Και κάπως μαγικά φτάσαμε στον «Νονό»

Η ταινία «Ο Νονός», με τους Τζέιμς Καν, Αλ Πατσίνο και Μάρλον Μπράντο στους ρόλους της οικογένειας Κορλεόνε, εδραίωσε τον Κόπολα στο κινηματογραφικό προσκήνιο.

Η ταινία του 1972 γέμισε τους κινηματογράφους και σάρωσε στα Όσκαρ, κερδίζοντας βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μπράντο και Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου για τον Κόπολα και τον Μάριο Πούζο.

Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε το σίκουελ της ταινίας, με ένα ακόμη λαμπρό καστ που περιλάμβανε τους Πατσίνο, Ρόμπερτ Ντυβάλ, Νταϊάν Κίτον, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τη μικρότερη αδελφή του Κοπόλα, Τάλια, και άλλους.

Το κινηματογραφικό αριστούργημα του Κόπολα γνώρισε κριτική επιτυχία και του χάρισε (ξανά) Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

«Megalopolis» – Το τέλος

Μετά από πέντε ολόκληρες δεκαετίες συζητήσεων, το έργο του Φράνσις Φορντ Κόπολα, το «Megalopolis», που βρισκόταν σε διαρκή φάση ανάπτυξης, έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το φθινόπωρο του 2024 και απέτυχε στα ταμεία, αποφέροντας μόλις 14 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, έναντι προϋπολογισμού περίπου 120 εκατομμυρίων δολαρίων, μεγάλο μέρος του οποίου είχε καλύψει ο ίδιος ο Κόπολα.

Ούτε καν μια σειρά από εντυπωσιακές προβολές σε Imax, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων με ζωντανή δράση, δεν κατάφερε να προσελκύσει παρά μόνο μια σχετικά μικρή ομάδα περίεργων κινηματογραφόφιλων που βγήκαν από τα σπίτια τους για να δουν τον Κόπολα να πραγματοποιεί το όραμά του: μια ταινία για έναν οραματιστή αρχιτέκτονα (Άνταμ Ντράιβερ), ο οποίος έρχεται σε σύγκρουση με τον διεφθαρμένο δήμαρχο Φράνκλιν Σίσερο (Τζιανκάρλο Εσπόζιτο) σε μια σύγχρονη επανέκδοση της πτώσης της Ρώμης.

*Με πληροφορίες από: Variety & Guardian

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Καθιστική ζωή με… στρατηγική: Να πώς θα προστατεύσετε τον εγκέφαλό σας

Κόσμος
Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Προειδοποιεί για επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Προειδοποιεί για επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

inWellness
inTown
Stories
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Κατάρα 07.04.26

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»
Στις μύτες 07.04.26

Μάρθα Γκράχαμ: «Το τι σκέφτονται οι άνθρωποι για σένα δεν σε αφορά καθόλου»

Με μια ζωή που σχεδόν κάλυψε ολόκληρο τον 20ό αιώνα, η γίγαντας του σύγχρονου χορού Μάρθα Γκράχαμ είχε το ένα μάτι στραμμένο στους αρχαίους και το άλλο στη σύγχρονη εποχή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τσαζ Παλμιντέρι ήθελε να γίνει ηθοποιός και όχι γκάνγκστερ
Άνομοι δρόμοι 06.04.26

Ο Τσαζ Παλμιντέρι είναι ένας Ιταλός από το Μπρονξ που δεν ήθελε να γίνει γκάνγκστερ

Ο Τσαζ Παλμιντέρι έγραψε το σενάριο της ταινίας «Ιστορίες του Μπρονξ» (1993) αντλώντας έμπνευση από τα παιδικά του χρόνια, τα οποία πέρασε στις φτωχογειτονιές που η παρανομία είναι μονόδρομος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό
Ωρίμανση 05.04.26

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο δεν είναι πλέον το πρόσωπο της στιγμής -κι αυτό τον κάνει καλύτερο ηθοποιό

«Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, εισέρχεται στην τρίτη φάση της καριέρας του, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη και ενδιαφέρουσα από ό,τι πιστεύεται» γράφει ο Xan Brooks στον Independent.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία
Cine-μετανάστες 05.04.26

Καλώς ήρθατε στο Frollywood: Οι μεγάλοι αστέρες εγκαταλείπουν το Χόλιγουντ για τη Γαλλία

Η γέννηση του «Frollywood», όπως αποκάλεσε η εφημερίδα Le Monde την αμερικανική κινηματογραφική σκηνή στη γαλλική πρωτεύουσα, ήταν εν μέρει μια αντίδραση στις επιθέσεις που θεωρήθηκε ότι εξαπέλυσε ο Πρόεδρος Τραμπ κατά των καλλιτεχνικών ελευθεριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ
Εξομολόγηση 05.04.26

Τζέφρι Ευγενίδης: Η ιστορία του ανεκπλήρωτου έρωτά μου με τον Τζ. Φ. Κένεντι Τζούνιορ

«Δε γνώριζα τον Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ πολύ καλά ούτε για πολύ καιρό, αλλά αρκετά ώστε να νιώσω τη βαρυτική έλξη που ασκούσε, σαν ένα τεράστιο φεγγάρι» γράφει ο συγγραφέας στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ποιος δολοφόνησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ; Πέντε θεωρίες συνωμοσίας αρνούνται να πεθάνουν
Σαν σήμερα 04.04.26

Ποιος δολοφόνησε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ; Πέντε θεωρίες συνωμοσίας αρνούνται να πεθάνουν

Σχεδόν έξι δεκαετίες μετά τον πυροβολισμό στο μπαλκόνι του μοτέλ Λορέιν, οι σκιές γύρω από τη δολοφονία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ παραμένουν πιο πυκνές από ποτέ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εδώ ο κόσμος χάνεται – Ποιος νοιάζεται πραγματικά για το ταξίδι στη Σελήνη το 2026;
«Κανένα νόημα» 04.04.26

Εδώ ο κόσμος χάνεται - Ποιος νοιάζεται πραγματικά για το ταξίδι στη Σελήνη το 2026;

Η NASA ξεκίνησε την πρωτοποριακή αποστολή Artemis II, αλλά η ανταπόκριση είναι υποτονική – μήπως ο διαστημικός τομέας έχει επισκιάσει από τις κρίσεις που πλήττουν τη Γη, ή μήπως έχουμε χάσει την αίσθηση του θαυμασμού;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ
Βιβλίο 04.04.26

Ο ερωτικός δεσμός του Χίτλερ με τον αγαπημένο του αρχιτέκτονα, Άλμπερτ Σπέερ

Στο μυθιστόρημά του «Είσαι ο ανεκπλήρωτος έρωτας του Φύρερ», ο Ζαν-Νοέλ Ορένγκο εξερευνά την ασυνήθιστη, ομοερωτική σχέση μεταξύ των δύο ανδρών, του Χίτλερ και του Σπέερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από ξένος ανταποκριτής, οδηγός ταξί – «Κάποτε μου έδιναν συνεντεύξεις πρωθυπουργοί…»
Άλλος κόσμος 04.04.26

Από ξένος ανταποκριτής, οδηγός ταξί – «Κάποτε μου έδιναν συνεντεύξεις πρωθυπουργοί…»

Ο Αμερικανός ανταποκριτής Στηβ Σέρερ έπαιρνε συνεντεύξεις από πρωθυπουργούς και διευθύνοντες συμβούλους και κάλυπτε ανθρωπιστικές καταστροφές για ΜΜΕ με παγκόσμια εμβέλεια. Σήμερα βλέπει την σκληρή πραγματικότητα στην εργασία.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.04.26

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν

Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία
Κόσμος 07.04.26

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς
Η ώρα της κρίσεως 07.04.26

«Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

ΟΗΕ: Βέτο Κίνας και Ρωσίας στο σχέδιο απόφασης για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Το Πακιστάν και η Κολομβία απείχαν, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπερψήφισαν το σχέδιο του Μπαχρέιν για τα Στενά του Ορμούζ κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

Σύνταξη
Σύνταξη
Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου
Τα Νέα της Αγοράς 07.04.26

Ρίγος συγκίνησης για τη Μεγαλειώδη 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Εορτές για τα 200 Χρόνια από την Έξοδο στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου, στέλνοντας μήνυμα πίστης, ελπίδας και αλληλεγγύης, τόσο στο πανελλήνιο, όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύνταξη
Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις
Ελλάδα 07.04.26

Σπείρα με έδρα στη Βουλγαρία διέπραττε τηλεφωνικές απάτες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική – Εξιχνιάστηκαν 41 υποθέσεις

Από την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε μια 48χρονη - Θύματα της εγκληματικής οργάνωσης ήταν ηλικιωμένοι σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Σύνταξη
Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία
Εξηγήσεις 07.04.26

Χατζηβασιλείου: Ελέγχομαι για αδίκημα που δεν διαπράχθηκε – Επανέρχεται περσινή υπόθεση χωρίς νέα στοιχεία

Ο βουλευτής Σερρών της ΝΔ, που παραιτήθηκε το 2025 από τη θέση του υφυπουργού Εξωτερικών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με ανάρτησή του, αναφέρει ότι η δικογραφία περιλαμβάνει «αβάσιμες εικασίες» και ζητεί την άρση της ασυλίας του

Σύνταξη
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Κατάρα 07.04.26

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει… ενημερωθεί
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Ο Μπενίτεθ ξέρει ότι αμφισβητείται, αλλά δεν έχει... ενημερωθεί

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει τους ανθρώπους που τον ενημερώνουν για ότι λέγεται και γράφεται για το πρόσωπο του, αλλά η συνεργασία του με τη διοίκηση του Παναθηναϊκού συνεχίζεται κανονικά.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Για πρώτη φορά 07.04.26

Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης - Εικόνες που κόβουν την ανάσα από το Artemis II

Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο