07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του
Stories 07 Απριλίου 2026, 18:10

«Εσύ τη σκότωσες» – Δαίμονες, εξάρτηση και μια θηλιά – Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ μέσα από τα ημερολόγια του

Η κατάρα της δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι, επιστρέφει μέσα από τις αποκαλύψεις της νέας βιογραφίας του τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Με υλικό τα κρυφά ημερολόγια του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, η νέα βιογραφία του Υπουργού Υγείας και Ανθρώπινων Υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι γεμάτη σκοτάδι.

Η βαθιά βουτιά στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που, ενώ πάλευε με τις δικές του εξαρτήσεις, παρέσυρε στον όλεθρο τη γυναίκα που τον λάτρεψε, σοκάρει και οι σελίδες που υπογράφει η Ιζαμπέλ Βίνσεντ υπενθυμίζουν σε όλους την τραγωδία της Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι.

Στα ημερολόγια που κρατούσε ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, η λέξη «περισσότερα» ήταν ο κανόνας της ζωής του.

«Μου έχουν δοθεί όλα όσα θα μπορούσε να επιθυμήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος: Μια όμορφη σύζυγο και παιδιά και μια στοργική οικογένεια, πλούτο, μόρφωση, καλή υγεία και μια δουλειά που αγαπώ. Κι όμως, πάντα ψάχνω για κάτι που δεν μπορώ να έχω, κάτι που θα με αναγκάσει να τα καταστρέψω όλα» γράφει ο ίδιος.

Παραδομένος στην ακόρεστη δίψα του για «περισσότερα» – «Όσα κι αν έχω, θέλω περισσότερα!»- ο Κένεντι ήταν εμμονικός. Η παθολογική ανάγκη του να παίρνει τα πάντα από όλους, ανικανοποίητος πάντα, μοιραία θα κατέστρεφε τα πάντα,

Ο Κένεντι εκτόνωσε την αυτοκαταστροφική του μανία, παραδομένος στις Σειρήνες της απιστίας. Στα ημερολόγια του ο Κένεντι καταγράφει με κυνικότητα τις πολυάριθμες εξωσυζυγικές του περιπέτειες, ακόμα και όταν βρισκόταν σε προγράμματα απεξάρτησης δώδεκα σταδίων.

«Ό,τι και να έχω, θέλω πάντα περισσότερα», έγραφε ο Κένεντι, παραδομένος στην ακόρεστη δίψα του για το απαγορευμένο

Μια Κένεντι στη δίνη της χειραγώγησης

Θύμα του, η Μαίρη Ρίτσαρντσον Κένεντι, η γυναίκα που εισήλθε στον κόσμο των Κένεντι με αθωότητα και απόλυτη δέσμευση, για να βρεθεί πολύ σύντομα εγκλωβισμένη σε ένα παιχνίδι ψυχολογικής πίεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στενών της φίλων, ο Ρόμπερτ εφάρμοζε πάνω της τη μέθοδο της ψυχικής εξουθένωσης, πείθοντάς την πως οι υποψίες της για τις απιστίες του ήταν προϊόντα της δικής της «τρέλας».

Ο Κένεντι έκανε gaslighting στη σύζυγο του με τη Μαίρη να παλεύει με την κατάθλιψη και να αναζητήσει την παρηγοριά σε καταστροφικούς εθισμούς, στο αλκοόλ.

Διαζύγιο, πεδίο μάχης

Όταν ο Κένεντι αποφάσισε να καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2010, η σύγκρουση των δύο μεταφέρθηκε στις δικαστικές αίθουσες και στις σελίδες των σκανδαλοθηρικών περιοδικών.

Η στρατηγική του ήταν σκληρή και στοχευμένη, χρησιμοποιώντας τα προβλήματα αλκοολισμού της Μαίρη για να κλονίσει τη θέση της στη μάχη για την κηδεμονία των τεσσάρων παιδιών τους.

Η Μαίρη, απομονωμένη στην έπαυλη του Μπέντφορν περνούσε τις ώρες της μελετώντας τα κρυφά ημερολόγια του συζύγου της, προσπαθώντας απεγνωσμένα να επιβεβαιώσει στον εαυτό της ότι δεν ήταν εκείνη η υπαίτια για την κατάρρευση της ζωής τους.

Η τελευταία πράξη

Το μεσημέρι της 16ης Μαΐου 2012, η τραγωδία ολοκληρώθηκε όταν η Μαίρη βρέθηκε νεκρή στον αχυρώνα της οικογενειακής εστίας.

Οι λεπτομέρειες που αποκαλύπτει η βιογραφία είναι ανατριχιαστικές: η Μαίρη δεν είχε αφήσει κάποιο σημείωμα αυτοκτονίας, είχε επιλέξει ένα ναυτικό κόμπο για να της κόψει αιφνίδια τη ζωή και όπως τραγικά διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, τα δάχτυλά της ήταν παγιδευμένα ανάμεσα στη θηλιά και τον λαιμό της, υποδηλώνοντας ίσως μια ύστατη, ενστικτώδη προσπάθεια να σωθεί.

Η αντίδραση της οικογένειας Ρίτσαρντσον ήταν ακαριαία και οργισμένη, με την αδελφή της, Ναν, να κατανομάζει τον Κένεντι ως υπαίτιο θανάτου της Μαίρη.

«Εσύ σκότωσες την αδελφή μου» είπε μανιασμένα στον Ρόμπερτ όταν έφτασε στον τόπο της τραγωδίας.

Τραγική Μαίρη

Ακόμα και μετά τον θάνατό της, η Μαίρη δεν βρήκε γαλήνη.

Η απόφαση του Κένεντι να μετακινήσει τη σορό της από τον αρχικό τάφο δίπλα στα μέλη της οικογένειας Σράιβερ σε μια ανώνυμη θέση στην άκρη του νεκροταφείου, θεωρήθηκε από πολλούς ως η τελευταία πράξη απαξίωσης.

Παρά το γεγονός ότι ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ συνέχισε την πολιτική και προσωπική του διαδρομή, οι φίλοι και οι βιογράφοι του συμφωνούν πως η σκιά της Μαίρη και το βάρος της ευθύνης για την κατάληξή της θα τον συνοδεύουν πάντα, υπενθυμίζοντας το σκοτεινό τίμημα που κρύβεται πίσω από τον μύθο των Κένεντι.

Την κατάρα τους.

To RFK, Jr.: The Fall and Rise κυκλοφορεί από τον εκδοτικό HarperCollins στις 14 Απριλίου

Τρίτη 07 Απριλίου 2026
