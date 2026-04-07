Βασίλισσα Ελισάβετ: «Λάτρευε να χορεύει και να τραγουδάει ABBA κάθε πρωί»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Ελισάβετ στις 21 Απριλίου, η Άντζελα Κέλι, η προσωπική ενδυματολόγος και βοηθός της για δεκαετίες περιγράφει στιγμιότυπα μιας καθημερινότητας γεμάτης μουσική, χορό και γέλιο που μοιράστηκε μαζί της σε συνέντευξή της στο Vanity Fair.

Από τα πρωινά στο Μπάκιγχαμ όπου οι δυο τους χόρευαν το Dancing Queen των ABBA, μέχρι τα οικογενειακά μπάρμπεκιου όπου η βασίλισσα απολάμβανε τον ρόλο της «cool γιαγιάς», η Κέλι αναδεικνύει ένα άλλο πορτρέτο της βασίλισσας που αποπλάνησε την Κοινοπολιτεία.

Κάθε πρωί, η Ελισάβετ ξεκινούσε την ημέρα της ακούγοντας την εκπομπή του Τέρι Γουόγκαν στο Radio 2.

Σύμφωνα με την Άντζελα Κέλι, όταν το ραδιόφωνο έπαιζε το Dancing Queen των ABBA, η Ελισάβετ «δεν μπορούσε να αντισταθεί στον ρυθμό».

Συχνά οι δύο γυναίκες άρχιζαν να χορεύουν μέσα στο δωμάτιο, με την Ελισάβετ να τραγουδά επιδεικνύοντας τις φωνητικές της ικανότητες και να αστειεύεται με την Κέλι, ζητώντας της να κάνει στην άκρη. «Είσαι παράφωνη» της έλεγε γελώντας.

Οι κοινές στιγμές χαλάρωσης που μοιράζονταν ήταν και θεμέλιο για μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας και εξελίχθηκε σε μια ειλικρινή φιλία.

Η Άντζελα Κέλι, η οποία απέκτησε το προσωνύμιο AK 47 λόγω της επιρροής και της δυναμικής της στο Παλάτι, ήταν η γυναίκα που αναμόρφωσε την εικόνα της Ελισάβετ.

Από το 1994, όταν ξεκίνησε να εργάζεται για εκείνη, κατάφερε να εκμοντερνίσει τη γκαρνταρόμπα της, πείθοντάς την μάλιστα να ανασηκώσει το στρίφωμα των φορεμάτων της για να αναδείξει τα πόδια της.

«Η Ελισάβετ συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία των ρούχων της, από την επιλογή των υφασμάτων μέχρι τις τελικές πρόβες, γνωρίζοντας καλά ότι η εμφάνισή της έπρεπε να είναι εμβληματική» αποκαλύπτει η Κέλι. «Πάντα επιδίωκε το περιεχόμενο των λόγων της να υπερτερεί της εικόνας της» προσθέτει.

«Cool Eλισάβετ»

Στις ιδιωτικές στιγμές της οικογένειας στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, η Ελισάβετ άφηνε εντελώς στην άκρη το στέμμα.

Η Κέλι θυμάται τη βασίλισσα να απολαμβάνει τις βόλτες και την ιππασία με τα δισέγγονά της, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στις δουλειές του σπιτιού.

Σε εκείνες τις στιγμές «ήταν μια συνηθισμένη, αγαπημένη οικογένεια» με τη Ελισάβετ να πλένει τα πιάτα μετά από ένα γεύμα, ακόμα και όταν ήταν παρών ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Τα πειράγματα με τον πρίγκιπα Φίλιππο, ειδικά όταν εκείνος τύχαινε να κάψει τα μπιφτέκια στο μπάρμπεκιου, ήταν μέρος μιας καθημερινότητας γεμάτης ενέργεια και χιούμορ.

Σχέση ζωής

Η Άντζελα Κέλι παρέμεινε στο πλευρό της Ελισάβετ μέχρι την τελευταία της πνοή, έχοντας την τιμή να την ντύσει για το τελευταίο της ταξίδι προς το Ουίνδσορ.

Η πίστη, η αφοσίωση και η αμοιβαία κατανόηση ήταν τα θεμέλια της σχέσης τους. Για την Κέλι, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν ακόμη μια συνεργασία αλλά η «καλύτερή της φίλη».

Η προσφορά της στην υπηρεσία του Στέμματος αναγνωρίστηκε με πολλαπλές τιμητικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε στη ζωή της μακροβιότερης Μονάρχη της Βρετανίας που αγαπούσε να ξεκινάει τη μέρα της τραγουδώντας, χορεύοντας, απολαμβάνοντας ατόφια ποπ: