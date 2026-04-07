07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Βασίλισσα Ελισάβετ: «Λάτρευε να χορεύει και να τραγουδάει ABBA κάθε πρωί»
Η Άντζελα Κέλι, η προσωπική της ενδυματολόγος της Ελισάβετ για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αποκαλύπτει την άγνωστη, φωτεινή πλευρά της βασίλισσας στο Vanity Fair

Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη γέννηση της Ελισάβετ στις 21 Απριλίου, η Άντζελα Κέλι, η προσωπική ενδυματολόγος και βοηθός της για δεκαετίες περιγράφει στιγμιότυπα μιας καθημερινότητας γεμάτης μουσική, χορό και γέλιο που μοιράστηκε μαζί της σε συνέντευξή της στο Vanity Fair.

Από τα πρωινά στο Μπάκιγχαμ όπου οι δυο τους χόρευαν το Dancing Queen των ABBA, μέχρι τα οικογενειακά μπάρμπεκιου όπου η βασίλισσα απολάμβανε τον ρόλο της «cool γιαγιάς», η Κέλι αναδεικνύει ένα άλλο πορτρέτο της βασίλισσας που αποπλάνησε την Κοινοπολιτεία.

Κάθε πρωί, η Ελισάβετ ξεκινούσε την ημέρα της ακούγοντας την εκπομπή του Τέρι Γουόγκαν στο Radio 2.

Σύμφωνα με την Άντζελα Κέλι, όταν το ραδιόφωνο έπαιζε το Dancing Queen των ABBA, η Ελισάβετ «δεν μπορούσε να αντισταθεί στον ρυθμό».

Συχνά οι δύο γυναίκες άρχιζαν να χορεύουν μέσα στο δωμάτιο, με την Ελισάβετ να τραγουδά επιδεικνύοντας τις φωνητικές της ικανότητες και να αστειεύεται με την Κέλι, ζητώντας της να κάνει στην άκρη. «Είσαι παράφωνη» της έλεγε γελώντας.

Οι κοινές στιγμές χαλάρωσης που μοιράζονταν ήταν και θεμέλιο για μια σχέση που ξεπέρασε τα όρια της επαγγελματικής συνεργασίας και εξελίχθηκε σε μια ειλικρινή φιλία.

Η Άντζελα Κέλι, η οποία απέκτησε το προσωνύμιο AK 47 λόγω της επιρροής και της δυναμικής της στο Παλάτι, ήταν η γυναίκα που αναμόρφωσε την εικόνα της Ελισάβετ.

Από το 1994, όταν ξεκίνησε να εργάζεται για εκείνη, κατάφερε να εκμοντερνίσει τη γκαρνταρόμπα της, πείθοντάς την μάλιστα να ανασηκώσει το στρίφωμα των φορεμάτων της για να αναδείξει τα πόδια της.

«Η Ελισάβετ συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία των ρούχων της, από την επιλογή των υφασμάτων μέχρι τις τελικές πρόβες, γνωρίζοντας καλά ότι η εμφάνισή της έπρεπε να είναι εμβληματική» αποκαλύπτει η Κέλι. «Πάντα επιδίωκε το περιεχόμενο των λόγων της να υπερτερεί της εικόνας της» προσθέτει.

«Cool Eλισάβετ»

Στις ιδιωτικές στιγμές της οικογένειας στο Κάστρο του Μπαλμόραλ, η Ελισάβετ άφηνε εντελώς στην άκρη το στέμμα.

Η Κέλι θυμάται τη βασίλισσα να απολαμβάνει τις βόλτες και την ιππασία με τα δισέγγονά της, αλλά και να συμμετέχει ενεργά στις δουλειές του σπιτιού.

Σε εκείνες τις στιγμές «ήταν μια συνηθισμένη, αγαπημένη οικογένεια» με τη Ελισάβετ να πλένει τα πιάτα μετά από ένα γεύμα, ακόμα και όταν ήταν παρών ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Τα πειράγματα με τον πρίγκιπα Φίλιππο, ειδικά όταν εκείνος τύχαινε να κάψει τα μπιφτέκια στο μπάρμπεκιου, ήταν μέρος μιας καθημερινότητας γεμάτης ενέργεια και χιούμορ.

Σχέση ζωής

Η Άντζελα Κέλι παρέμεινε στο πλευρό της Ελισάβετ μέχρι την τελευταία της πνοή, έχοντας την τιμή να την ντύσει για το τελευταίο της ταξίδι προς το Ουίνδσορ.

Η πίστη, η αφοσίωση και η αμοιβαία κατανόηση ήταν τα θεμέλια της σχέσης τους. Για την Κέλι, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν ήταν ακόμη μια συνεργασία αλλά η «καλύτερή της φίλη».

Η προσφορά της στην υπηρεσία του Στέμματος αναγνωρίστηκε με πολλαπλές τιμητικές διακρίσεις, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε στη ζωή της μακροβιότερης Μονάρχη της Βρετανίας που αγαπούσε να ξεκινάει τη μέρα της τραγουδώντας, χορεύοντας, απολαμβάνοντας ατόφια ποπ:

Τράπεζες
Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

Vita.gr
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Κόσμος
Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
Στο Κιλκίς 07.04.26

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Κάνιε Γουέστ: Ποια είναι η γνώμη του για τη σχέση της Κιμ Καρντάσιαν με τον Λιούις Χάμιλτον;
Από το πουθενά 07.04.26

Με τις φήμες να τους θέλουν μαζί, ο Κάνιε Γουέστ «έσπασε» τη σιωπή του για τη σχέση ανάμεσα στην πρώην του Κιμ Καρντάσιαν και τον αστέρα της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον

Φροίξος Φυντανίδης
Αντισημιτισμός vs Ακτιβισμός: Πώς η Βρετανία παγιδεύτηκε ανάμεσα στον Κάνιε και τη Γάζα
Δϋο μέτρα, δύο σταθμά 06.04.26

Η εμφάνιση του Κάνιε Γουέστ σε φεστιβάλ του Λονδίνου έχει δημιουργήσει μια άνευ προηγουμένου καταιγίδα με τον Κιρ Στάρμερ να βρίσκει τη συμμετοχή του «βαθιά ανησυχητική»

Λουκάς Καρνής
Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
Παραδοχή 06.04.26

«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Έφη Αλεβίζου
Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Δύσκολη πίστα 06.04.26

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 07.04.26

τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 07.04.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Απήχθη στη Βαγδάτη 07.04.26

Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
Champions League 07.04.26

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Εξελίξεις 07.04.26

Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Ποδόσφαιρο 07.04.26

Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
«Προσγειωμένη» 07.04.26

Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Βανς στην Ουγγαρία για να βγάλει πρωθυπουργό τον Όρμπαν – Κατηγορεί την ΕΕ για εκλογική «παρέμβαση»
Όρμπαν-Τραμπ συμμαχία 07.04.26

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
Μπάσκετ 07.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;
Μέση Ανατολή 07.04.26

Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»
Κόσμος 07.04.26

Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 07.04.26

Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
Επικαιρότητα 07.04.26

«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία
Κόσμος 07.04.26

Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Νατάσα Ρουγγέρη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς
Η ώρα της κρίσεως 07.04.26

Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Στράτος Ιωακείμ
Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Αρχή ήμισυ παντός 07.04.26

Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

