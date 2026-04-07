Φλόριντα: Τραυματίστηκε ο ράπερ Offset από πυροβολισμούς σε καζίνο
Ο Offset βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου λαμβάνει ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.
Η απόπειρα δολοφονίας του διάσημου Αμερικανού τραγουδιστή της ραπ μουσικής, Offset και ενός φίλου του σε λόμπι ξενοδοχείου – καζίνου στη Φλόριντα, φέρεται να αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών.
Μαζί με τον Offset ήταν και ο Lil Tjay, ο οποίος επίσης τραυματίστηκε.
Offset: Ποια είναι η κατάσταση στην υγεία του
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, ο Offset είναι «καλά» και «βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο λαμβάνοντας ιατρική περίθαλψη».
Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Όλα συνέβησαν, σύμφωνα με εκπρόσωπο της τοπικής αστυνομίας, μετά τις 19.00 (τοπική ώρα) .
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Ενημερωθήκαμε για ένα περιστατικό που συνέβη σε χώρο στάθμευσης τη Δευτέρα έξω από το ξενοδοχείο-καζίνο Seminole Hard Rock Hollywood, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του, και μεταφέρθηκε στο Memorial Regional Hospital στο Hollywood.
Η αστυνομία του Seminole έφτασε αμέσως στον τόπο του συμβάντος και η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.
Δύο άτομα έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο χώρος είναι ασφαλής και δεν υπάρχει καμία απειλή για το κοινό».
Η καλλιτεχνική διαδρομή του ράπερ
Ο Offset ήταν μέλος των Migos, ενός μουσικού συγκροτήματος από το Λόρενσβιλ της Τζόρτζια, που ιδρύθηκε το 2008, μαζί με τον ράπερ Quavo και τον ξάδερφό του Takeoff, ο οποίος σκοτώθηκε από πυροβολισμό το 2022.
Η προσωπική ζωή
Ο Offset και η Cardi B παντρεύτηκαν κρυφά τον Σεπτέμβριο του 2017 στην Ατλάντα και πήραν διαζύγιο το 2024. Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά.
