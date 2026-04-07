Χάνουν έδαφος οι προθεσμιακές καταθέσεις – Στροφή στη ρευστότητα

Ανοδικά κινήθηκε το 2025 η καταθετική βάση στην Ελλάδα, με τα υπόλοιπα να ενισχύονται κατά 10,4 δισ. ευρώ και να διαμορφώνονται στα 213,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Πίσω από την εικόνα της αύξησης, ωστόσο, κρύβεται μια κρίσιμη μετατόπιση στη συμπεριφορά των αποταμιευτών.Oι προθεσμιακές καταθέσεις υποχωρούν, ενώ τα χρήματα «παρκάρονται» ολοένα και περισσότερο σε λογαριασμούς άμεσης πρόσβασης.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι δευτερεύον. Αντιθέτως, αποτελεί τον πυρήνα των εξελίξεων. Το 2025, οι καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας αυξήθηκαν κατά 11,1 δισ. ευρώ, την ώρα που οι προθεσμιακές σημείωσαν μικρή αλλά σαφή κάμψη. Με άλλα λόγια, οι καταθέτες αποφεύγουν να «κλειδώσουν» τα χρήματά τους, επιλέγοντας ευελιξία αντί απόδοσης.

Η στροφή αυτή συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον επιτοκίων. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, οδήγησε σε χαμηλότερες αποδόσεις για τις προθεσμιακές καταθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επιτοκιακό πλεονέκτημα των προθεσμιακών έναντι των λογαριασμών όψεως έχει περιοριστεί αισθητά κατά περίπου 56 μονάδες βάσης μέσα στο 2025. Για πολλούς καταθέτες, το όφελος δεν αντισταθμίζει πλέον τη δέσμευση κεφαλαίων.

Παράλληλα, ενισχύεται η αναζήτηση εναλλακτικών τοποθετήσεων. Αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα και πιο δυναμικές μορφές αποταμίευσης προσελκύουν κεφάλαια που παλαιότερα θα κατευθύνονταν σε προθεσμιακές. Η τάση αυτή καταγράφεται ήδη στη μετατόπιση αποταμιευτικών πόρων, κυρίως από τα νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των συνολικών καταθέσεων δεν αναιρεί τη διαφοροποίηση στη σύνθεσή τους. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ, ενώ των επιχειρήσεων κατά 5,4 δισ. ευρώ, σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανάκαμψης και αύξησης της απασχόλησης. Ωστόσο, η ποιότητα αυτής της αύξησης δηλαδή η επιλογή ρευστών μορφών αποταμίευσης– δείχνει μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο μέλλον.

Η προτίμηση στη ρευστότητα λειτουργεί ως ένδειξη αβεβαιότητας αλλά και ως στρατηγική ευελιξίας. Τα νοικοκυριά διατηρούν «μαξιλάρια» για να ανταποκριθούν σε πιθανές αυξήσεις δαπανών ή νέες αναταράξεις, ενώ οι επιχειρήσεις κρατούν διαθέσιμα για να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες ή να καλύψουν ανάγκες χρηματοδότησης.

Οι προοπτικές παραμένουν διττές. Από τη μία πλευρά, η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης και η βελτίωση των εισοδημάτων αναμένεται να στηρίξουν τη συνολική καταθετική βάση. Από την άλλη, όσο τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά, οι προθεσμιακές δύσκολα θα ανακτήσουν την ελκυστικότητά τους. Οι καταθέσεις αυξάνονται, αλλά αλλάζουν μορφή. Και σε αυτή τη νέα ισορροπία, οι προθεσμιακές χάνουν το ρόλο που είχαν την προηγούμενη δεκαετία, με τους καταθέτες να επιλέγουν ρευστότητα, ταχύτητα και εναλλακτικές αποδόσεις.

Πηγή: ΟΤ