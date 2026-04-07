Τρίτη 07 Απριλίου 2026
07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Χάνουν έδαφος οι προθεσμιακές καταθέσεις – Στροφή στη ρευστότητα
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Απριλίου 2026, 21:00

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 10,4 δισ. ευρώ το 2025, όμως οι αποταμιευτές εγκαταλείπουν τις προθεσμιακές 

Αθανασία Ακρίβου
Προσπάθεια: Γιατί όταν «παλεύουμε» για κάτι, η επιτυχία έχει άλλη αξία;

Ανοδικά κινήθηκε το 2025 η καταθετική βάση στην Ελλάδα, με τα υπόλοιπα να ενισχύονται κατά 10,4 δισ. ευρώ και να διαμορφώνονται στα 213,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος. Πίσω από την εικόνα της αύξησης, ωστόσο, κρύβεται μια κρίσιμη μετατόπιση στη συμπεριφορά των αποταμιευτών.Oι προθεσμιακές καταθέσεις υποχωρούν, ενώ τα χρήματα «παρκάρονται» ολοένα και περισσότερο σε λογαριασμούς άμεσης πρόσβασης.

Το στοιχείο αυτό δεν είναι δευτερεύον. Αντιθέτως, αποτελεί τον πυρήνα των εξελίξεων. Το 2025, οι καταθέσεις διάρκειας μίας ημέρας αυξήθηκαν κατά 11,1 δισ. ευρώ, την ώρα που οι προθεσμιακές σημείωσαν μικρή αλλά σαφή κάμψη. Με άλλα λόγια, οι καταθέτες αποφεύγουν να «κλειδώσουν» τα χρήματά τους, επιλέγοντας ευελιξία αντί απόδοσης.

Η στροφή αυτή συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον επιτοκίων. Η αποκλιμάκωση των επιτοκίων πολιτικής της ΕΚΤ  τουλάχιστον το προηγούμενο διάστημα, οδήγησε σε χαμηλότερες αποδόσεις για τις προθεσμιακές καταθέσεις. Το αποτέλεσμα είναι ότι το επιτοκιακό πλεονέκτημα  των προθεσμιακών έναντι των λογαριασμών όψεως έχει περιοριστεί αισθητά  κατά περίπου 56 μονάδες βάσης μέσα στο 2025. Για πολλούς καταθέτες, το όφελος δεν αντισταθμίζει πλέον τη δέσμευση κεφαλαίων.

Παράλληλα, ενισχύεται η αναζήτηση εναλλακτικών τοποθετήσεων. Αμοιβαία κεφάλαια, επενδυτικά προϊόντα και πιο δυναμικές μορφές αποταμίευσης προσελκύουν κεφάλαια που παλαιότερα θα κατευθύνονταν σε προθεσμιακές. Η τάση αυτή καταγράφεται ήδη στη μετατόπιση αποταμιευτικών πόρων, κυρίως από τα νοικοκυριά.

Την ίδια στιγμή, η αύξηση των συνολικών καταθέσεων δεν αναιρεί τη διαφοροποίηση στη σύνθεσή τους. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών ενισχύθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ, ενώ των επιχειρήσεων κατά 5,4 δισ. ευρώ, σε ένα περιβάλλον οικονομικής ανάκαμψης και αύξησης της απασχόλησης. Ωστόσο, η ποιότητα αυτής της αύξησης δηλαδή η επιλογή ρευστών μορφών αποταμίευσης– δείχνει μια πιο επιφυλακτική στάση απέναντι στο μέλλον.

Η προτίμηση στη ρευστότητα λειτουργεί ως ένδειξη αβεβαιότητας αλλά και ως στρατηγική ευελιξίας. Τα νοικοκυριά διατηρούν «μαξιλάρια» για να ανταποκριθούν σε πιθανές αυξήσεις δαπανών ή νέες αναταράξεις, ενώ οι επιχειρήσεις κρατούν διαθέσιμα για να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες ή να καλύψουν ανάγκες χρηματοδότησης.

Οι προοπτικές παραμένουν διττές. Από τη μία πλευρά, η συνέχιση της οικονομικής ανάπτυξης και η βελτίωση των εισοδημάτων αναμένεται να στηρίξουν τη συνολική καταθετική βάση. Από την άλλη, όσο τα επιτόκια παραμένουν χαμηλά, οι προθεσμιακές δύσκολα θα ανακτήσουν την ελκυστικότητά τους. Οι καταθέσεις αυξάνονται, αλλά αλλάζουν μορφή. Και σε αυτή τη νέα ισορροπία, οι προθεσμιακές χάνουν το ρόλο που είχαν την προηγούμενη δεκαετία, με τους καταθέτες να επιλέγουν ρευστότητα, ταχύτητα και εναλλακτικές αποδόσεις.

Πηγή: ΟΤ

Τράπεζες
Καταθέσεις: Γιατί οι προθεσμιακές χάνουν έδαφος – Η στροφή στη ρευστότητα και οι εναλλακτικές αποδόσεις 

Tραμπ: «Στις 20:00 θα συμβεί» – Επίθεση «που δεν έχουν ξαναδεί»

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Ελλάδα στο ΣΑ ΟΗΕ: Επιστροφή στον διάλογο και σεβασμός του Δικαίου της Θάλασσας στα Στενά του Ορμούζ
τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «μία από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς και ζωτικής σημασίας αρτηρία για το παγκόσμιο εμπόριο και τον ενεργειακό εφοδιασμό», ανέφερε η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ιράκ: Η απαχθείσα Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον αφέθηκε ελεύθερη, σύμφωνα με αξιωματούχο
Η Αμερικανίδα δημοσιογράφος Σέλι Κίτελσον, η οποία είχε απαχθεί από την Καταΐμπ Χεζμπολάχ στο Ιράκ, φέρεται ότι έχει απελευθερωθεί, υπό τον όρο να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα.

LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ
LIVE: Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άρσεναλ για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαστάσεις παίρνει το σκάνδαλο – Στην Αθήνα η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της ΕΕ
Η αρμόδια Επιτροπή (CONT) για τον έλεγχο του προϋπολογισμού και την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ έρχεται στην Αθήνα για να αποκτήσει από πρώτο χέρι η Κομισιόν πληροφορίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως πληροφορούν το in πηγές στις Βρυξέλλες.

Οργή Καραπαπά για διαρροές ορισμών: «Να παραιτηθεί η ΚΕΔ και όλη η ΕΠΟ» – pics
Πυρ και μανία ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός Κ. Καραπαπάς με αφορμή ότι γράφτηκε στο διαδίκτυο πως ο Λανουά βρήκε ελίτ διαιτητές για την 2η αγωνιστική των πλέι οφ τίτλου και μάλιστα με ονόματα των ρέφερι

Η Χάλι Μπέιλι έμαθε «πώς να αγνοεί τις αρνητικές κριτικές»
Η Χάλι Μπέιλι δέχτηκε ένα διαδικτυακό κύμα ρατσιστικού μένους όταν ανακοινώθηκε ότι ότι θα συμμετέχει στο καστ της ταινίας «Η Μικρή Γοργόνα» στο ρόλο της Άριελ.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ έχει αποστολή στην Ουγγαρία. Να βοηθήσει τον Όρμπαν να κερδίσει τις αμφίρροπες βουλευτικές εκλογές. Αλλά κατηγορεί την ΕΕ για «επαίσχυντη παρέμβαση» στο εσωτερικό της χώρας.

LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός
LIVE: Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4.

Μπορεί να καταστρέψει ο Τραμπ το Ιράν σε μία νύχτα; – Τι λένε στρατιωτικοί αναλυτές;
Η ικανότητα των ΗΠΑ να «εξουδετερώσουν» ολόκληρο το Ιράν σε μία νύχτα είναι «στην καλύτερη περίπτωση αμφίβολη - Το CNN αναφέρει ότι ο ισχυρισμός του Τραμπ δεν συνάδει με τις δυνατότητες των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ – «Η ελπίδα βρίσκεται στην ανατολική Ευρώπη»
Ο Τραμπ στην ομιλία του αναφέρθηκε στις παγκόσμιες πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης, στα κρυπτονομίσματα, τις επενδύσεις και τις σύγχρονες προκλήσεις για τη δημοκρατία.

Συμβολική αντίσταση: Ανθρώπινη αλυσίδα στη Λευκή Γέφυρα και σε υποδομές στο Ιράν
Ιρανοί πολίτες συγκεντρώθηκαν στη Λευκή Γέφυρα στο Αχβάζ. Σχημάτισαν την ανθρώπινη αλυσίδα λίγο μετά την απειλή Τραμπ ότι «ένας πολιτισμός θα καταστραφεί απόψε», αν το Ιράν δεν ανοίξει το Ορμούζ.

ΣΥΡΙΖΑ για Γεωργιάδη: Οι πολιτικοί απατεώνες δεν έχουν ούτε όρια ούτε ηθικούς φραγμούς
«Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης» που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τις δικογραφίες με τα «γαλάζια» στελέχη που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Μην διαπράξετε εγκλήματα πολέμου στο Ιράν», προτρέπει η ΕΕ τον Τραμπ καθώς τελειώνει η προθεσμία
Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για άνευ προηγουμένου επίθεση στο Ιράν έχει δημιουργήσει ανησυχίες για τον κίνδυνο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου. Η ΕΕ επιμένει ότι όλες οι πλευρές πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο και να επιδείξουν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Αγοράζει» χρόνο, ψάχνει διέξοδο από το σκάνδαλο – Τα τελευταία «χαρτιά» της κυβέρνησης στον «πόλεμο» φθοράς
Η πρόταση του πρωθυπουργού περί ασυμβίβαστου άλλαξε πρόσκαιρα την ατζέντα και πρόσφερε χρόνο στην κυβέρνηση να ανασυνταχθεί μετά τις νέες δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Οι 11 «γαλάζιοι» βουλευτές δηλώνουν αθώοι και ζητούν άρση ασυλίας. Ο Άδωνις Γεωργιάδης «παίζει τα ρέστα του» μιλώντας για «πολιτική παρέμβαση στη χώρα».

Φράνσις Φορντ Κόπολα: Από το UCLA στον «Νονό»
Ο Φράνσις Φορντ Κόπολα ξεκίνησε τη μακρά πορεία του στον κινηματογράφο συμμετέχοντας σε έναν διαγωνισμό πανεπιστημίου και κατάφερε να κάνει το παγκόσμιο κοινό να παραληρεί με τις αφηγήσεις του.

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

