07.04.2026 | 17:18
Εντοπίστηκε σορός στην παραλία Γαλάζια Λίμνη στην Εύβοια
Πάσχα: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν κατά τις ημέρες των αργιών
Οικονομικές Ειδήσεις 07 Απριλίου 2026, 16:17

Πάσχα: Πώς αμείβονται όσοι εργαστούν κατά τις ημέρες των αργιών

Ποιες είναι οι αργίες του Πάσχα και τι ισχύει για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που θα εργαστούν

Η εργασία κατά τις αργίες της εορταστικής περιόδου του Πάσχα καθώς και η αμοιβή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που θα απασχοληθούν διέπονται από συγκεκριμένες ρυθμίσεις.

Οι αργίες του Πάσχα

Ειδικότερα, η Μεγάλη Παρασκευή είναι υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα. Σύμφωνα με το νόμο, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 13.00 της ημέρας αυτής.

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, η Μεγάλη Παρασκευή δεν περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Ωστόσο, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας αργούν σε περίπτωση που η Μεγάλη Παρασκευή έχει χαρακτηρισθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Το Μεγάλο Σάββατο είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζόμενους που νόμιμα απασχολούνται Σάββατο στον ιδιωτικό τομέα, εκτός αν έχει καθιερωθεί αργία ή ημιαργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρηση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή.

Η Κυριακή του Πάσχα

Για την Κυριακή του Πάσχα ισχύει ο γενικός κανόνας της Κυριακής αργίας, δηλαδή απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων.

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

  • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  • Αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  • Αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των 5 ωρών δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Η Δευτέρα του Πάσχα είναι από το νόμο ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις.

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Τι δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

  • Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν
  • Στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό: αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  •  Αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

-Οι διατάξεις της νομοθεσίας για την Κυριακή αργία, τις αργίες της περιόδου του Πάσχα, το χρόνο εβδομαδιαίας ανάπαυσης των εργαζομένων και τις εξαιρέσεις από αυτές (ανάλογα με τη δραστηριότητα και τη φύση των εργασιών) περιέχονται στα άρθρα 193-209 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 80/2022, Α΄222).

-Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

-Σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές.

-Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

-Δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας.

– Κατά τις Κυριακές και τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας, απαγορεύεται κάθε βιομηχανική, βιοτεχνική, εμπορική εργασία και κάθε επαγγελματική γενικά δραστηριότητα, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται ρητά στη νομοθεσία.

– Όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις εξαιρέσεις του νόμου, δεν μπορούν να λειτουργήσουν νόμιμα και συνεπώς δεν μπορούν να απασχολούν εργαζόμενους, χωρίς να έχουν λάβει ειδική άδεια από την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας και σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (κίνδυνος καταστροφής προϊόντων ή βλάβης εγκαταστάσεων ή υλικών), ύστερα από αναγγελία στην Αστυνομία.

-Η παράνομη απασχόληση προσωπικού κατά την Κυριακή ή τις ημέρες υποχρεωτικής αργίας κατατάσσεται στην κατηγορία των πολύ σοβαρών παραβάσεων, με υψηλότατο πρόστιμο και περαιτέρω ποινική ευθύνη του εργοδότη».

Ρεύμα – καύσιμα: Σε εγρήγορση η Ελλάδα την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού

Οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Χαργκ πριν λήξει το τελεσίγραφο

Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό: Βάλτε φόρο στα άδεια σπίτια, χτίστε κοινωνικές κατοικίες
Οι προτάσεις του ΔΝΤ για το στεγαστικό περιλαμβάνουν ένα μείγμα μέτρων «καρότου και μαστίγιου». Φορολογικό πέναλτι στις κλειστές κατοικίες και κίνητρα μακροπρόθεσμης ενοικίασης.

Συνελήφθησαν δύο αστυνομικοί μετά από άγριο καυγά μεταξύ τους εν ώρα υπηρεσίας στην περιοχή της Ακρόπολης
Το επεισόδιο μεταξύ των δύο αστυνομικών σημειώθηκε χθες το βράδυ - Οδηγήθηκαν στο ΑΤ όπου αλληλομηνύθηκαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία

Ηνωμένο Βασίλειο: Απαγόρευσαν την είσοδο στον Κάνιε Γουέστ
Nωρίτερα φέτος, ο Κάνιε Γουέστ ζήτησε συγγνώμη για τις αντισημιτικές του δηλώσεις και αποκάλυψε ότι υπέστη «ένα τετράμηνο μανιακό επεισόδιο», ωστόσο το Ηνωμένο Βασίλειο,

Κ. Μπακογιάννης: Το έργο της ανάπλασης της Βασιλίσσης Όλγας ο κ. Δούκας το λοιδόρησε, τώρα όμως του αρέσει και το διαφημίζει
Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες στη Βασιλίσσης Όλγας έπειτα από 6 χρόνια εργασιών ανάπλασης με τον Χάρη Δούκα να επιχειρεί να καρπωθεί το έργο και τον Κώστα Μπακογιάννη να του υπενθυμίζει έγινε «όπως την ονειρευτήκαμε και την δρομολογήσαμε».

Εισαγγελική παρέμβαση για την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Η εισαγγελία ζητά τη διακρίβωση τυχόν τελέσεως αυτεπαγγέλτως διωκόμενων αξιόποινων πράξεων ζητώντας μια σειρά εγγράφων από την Πολεοδομία Λάρισας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λάρισας που σχετίζονται με την αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών

Νέα Αριστερά: Θεσμικός κατήφορος Άδωνι για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Η Νέα Αριστερά «καλεί τον κ. Μητσοτάκη να απαντήσει χωρίς υπεκφυγές: Συμφωνεί με αυτές τις απαράδεκτες δηλώσεις του αντιπροέδρου του κόμματός του, που αποτελούν ευθεία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης;»

Τσουκαλάς: Πάλι «λαγός» του Μητσοτάκη ο Γεωργιάδης – Επιτίθεται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία απροκάλυπτα
«Είναι η πρώτη φορά που από τη θέση του ελεγχόμενου κάποιος ασκεί κριτική στον ελεγκτή του. Είναι η πρώτη φορά που εκείνοι οι οποίοι ομνύουν στη δικαιοσύνη, δεν τους αρέσει η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, τους αρέσει μόνο η ελληνική, αλλά και η ελληνική α λα καρτ», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς

«Να δώσουμε λόγους να επιστρέψουν και ευκαιρίες για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους»
Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας τόνισε μιλώντας στα ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να επιστρέψουν οι άνθρωποι στις πατρίδες τους.

Τι αλλάζει στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου
Θα καταγράφονται επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως φωτογραφίες προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, μαζί με τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο ταξιδιωτικό έγγραφο που χρησιμοποιείται.

ΣΥΡΙΖΑ: Ο «άριστος» Λαζαρίδης να προσκομίσει το πτυχίο του ή να παραιτηθεί
«Αν δεν φέρει αποδείξεις ο κ. Λαζαρίδης είναι σαφές ότι προσπάθησε να παραπλανήσει μέσω του βιογραφικού του και έφτασε έως τη θέση του υπουργού με απάτη. Άριστος ως δεξί χέρι και αγαπημένο παιδί του κ. Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η Αθήνα έχασε τη μάχη: Ο Δημήτρης Μπάσης σκέφτεται να επιστρέψει στο χωριό του
«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει», είπε μεταξύ άλλων ο Δημήτρης Μπάσης

Πόλεμος για τη Guernica – Πολιτική κόντρα Μαδρίτης και Βάσκων για το αριστούργημα του Πικάσο
Η μετακίνηση της εμβληματικής Guernica του Πάμπλο Πικάσο από τη Μαδρίτη προς τη Χώρα των Βάσκων έχει πυροδοτήσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για τον «επαρχιωτισμό»

Η κλιματική κρίση και επισιτιστική ασφάλεια στο επίκεντρο της τοπικής αυτοδιοίκησης
Τον κεντρικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στα θέματα της κλιματικής κρίσης και της επισιτιστικής ασφάλειας, επισήμανε ο Βασίλης Μαυρίδης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Η Αθήνα επιλογή της World Athletics ως έδρα του επερχόμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου
Ανακοινώθηκε η έναρξη ενός στρατηγικού σχεδιασμού, που αναμένεται ότι θα φέρει σύντομα το Μαραθώνιο της Αθήνας τον Αυθεντικό (ΑΜΑ) στην κορυφή της παγκόσμιας δρομικής ιεραρχίας.

Ρώτησα την AI για τα σκάνδαλα που ταλανίζουν την κυβέρνηση – Μας πήραν χαμπάρι και οι μηχανές
«Ο πρόσφατος ανασχηματισμός που ανακοίνωσε η κυβέρνηση δείχνει ότι το Μαξίμου προσπαθεί να κάνει "damage control", αλλά οι διάλογοι που διέρρευσαν («σε έφτιαξα αλλά μου χρωστάς») δύσκολα ξεχνιούνται».

Υποκλοπές: Σε δύο «κομμάτια» σπάει η δικογραφία – Στον Άρειο Πάγο η έρευνα για κατασκοπεία
Η εισαγγελία Πρωτοδικών μελέτησε την πολυσέλιδη απόφαση του δικαστηρίου που κατέληγε στην αναγκαιότητα της διενέργειας τεσσάρων διαφορετικών ερευνών για να μην μείνει καμιά σκιά στη σοβαρή αυτή υπόθεση που ακουμπά τη λειτουργία του κράτους δικαίου

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

