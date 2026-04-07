Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07 Απριλίου 2026, 06:00

Η Ιταλία περιόρισε τη χρήση κηροζίνης σε τέσσερα μεγάλα αεροδρόμια - Σαφάρι της Μελόνι στη Μέση Ανατολή για βενζίνες και ντίζελ

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Οι πρώτες ελλείψεις καυσίμων έκαναν την εμφάνισή τους στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, με την Ιταλία να επιβάλλει «δελτίο» στα αεροπορικά καύσιμα που μπορούν να χρησιμοποιούν τέσσερα αεροδρόμια της χώρας.

Ολα αυτά τη στιγμή που μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa, η British Airways και η RyanAir προειδοποιούν ότι εάν συνεχιστεί η τρέχουσα κατάσταση από τον Μάιο θα αρχίσουν να ακυρώνουν δρομολόγια.

Στην Ιταλία οι περιορισμοί καυσίμων για αεροπορικές αφορούσαν τα αεροδρόμια της Μπολόνιας, του Μιλάνου Linate του Τρεβίζο και της Βενετίας, σύμφωνα με μια ειδική ειδοποίηση προς τις αεροπορικές (NOTAM), μετέδιδε το Bloomberg.

Στη Βενετία οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε πτήσεις που γίνονται για ιατρικούς σκοπούς καθώς και σε κρατικές πτήσεις, εάν αυτές υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τρεις ώρες. Για άλλες πτήσεις κάτω των τριών ωρών θα επιτρέπεται ο ανεφοδιασμός με μέγιστη ποσότητα 2.000 λίτρων ανά αεροσκάφος. Παρόμοιες διατάξεις περιλαμβάνονται στις ειδοποιήσεις για την Μπολόνια και το Τρεβίζο. Οι περιορισμοί θα ισχύσουν έως τις 9 Απριλίου, μέχρι νεωτέρας. Οι NOTAMs ανέφεραν ότι η διαθεσιμότητα καυσίμων A1 (αεροπορικών καυσίμων) της Air BP Italia ήταν περιορισμένη.

Ο επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Νταν Γιόργκενσεν δήλωσε ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για την προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη βραχυπρόθεσμα. Οι ανησυχίες αφορούν κυρίως καύσιμα για αεροσκάφη τζετ και πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

Εν μέσω των συνεχώς αυξανόμενων προκλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά των καυσίμων, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι πραγματοποίησε αιφνιδιαστική περιοδεία σε χώρες του Περσικού Κόλπου, για να διασφαλίσει ότι η Ρώμη θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση σε κρίσιμες πηγές ενέργειας εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η Μελόνι ξεκίνησε το διήμερο ταξίδι της το απόγευμα της Παρασκευής συναντώντας τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Τζέντα, πριν ταξιδέψει στο Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το Σάββατο.

Για λόγους ασφαλείας, γνώση του ταξιδιού που κρατήθηκε μυστικό είχε μόνο ο πρόεδρος της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, οι υπηρεσίες πληροφοριών της χώρας είχαν ζητήσει από την πρωθυπουργό να μην ταξιδέψει στις χώρες του Κόλπου και κατάφεραν να την πείσουν να ακυρώσει τη στάση της στο Κουβέιτ.

Σε συνέντευξή της στο TG1 η Μελόνι ανέφερε ότι επέλεξε να ταξιδέψει στον Κόλπο «ως χειρονομία αλληλεγγύης» προς τους περιφερειακούς συμμάχους της χώρας. Αλλά παραδέχτηκε ότι το ταξίδι είχε επίσης τον ρεαλιστικό στόχο να εξασφαλίσει την πρόσβαση της Ρώμης στο πετρέλαιο της περιοχής.

Η επίσκεψη στη Μέση Ανατολή αντανακλά την απροθυμία της Ρώμης να περιμένει τις Βρυξέλλες να βρουν απάντηση στην ενεργειακή κρίση σε επίπεδο μπλοκ, σχολίαζε το Politico. Η Μελόνι είχε δηλώσει ότι θα κινηθεί ανεξάρτητα για να διασφαλίσει ότι η Ιταλία έχει πρόσβαση στον ενεργειακό εφοδιασμό που χρειάζεται.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα την αφήνει εκτεθειμένη στον αντίκτυπο της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Τράπεζες
ΤτΕ για τράπεζες: Προτείνει συνταγή άμυνας λόγω κρίσης και συνθηκών αβεβαιότητας

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Πυροσβεστικά τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος

Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνταξη
Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Το χειρότερο πρώτο τρίμηνο απολύσεων από το 2023 για τις εταιρείες τεχνολογίας – Η επίπτωση της AI
Ανησυχία 06.04.26

Δομικό το φαινόμενο εκτιμούν οι αναλυτές, καθώς οι εταιρείες δεν αντιμετωπίζουν κρίση, αλλά επενδύουν στο μέλλον μετατοπίζοντας πόρους από το ανθρώπινο δυναμικό προς την AI

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
Πετρέλαιο 06.04.26

Η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξανόταν κατά 1,86%, στα 113,62 δολάρια και αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας κατά 1,16%, στα 110,30 δολάρια κατά το άνοιγμα των αγορών.

Σύνταξη
Economist: Μετρά αντίστροφα ο χρόνος του private credit – Ορατή μια νέα κρίση στην παγκόσμια οικονομία;
Διεθνής Οικονομία 05.04.26

Τι αναφέρει ο Economist για τη άνοδο του private credit και την ανάληψη κινδύνου από τις τράπεζες μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007-2009

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Η Γη των 10 δισεκατομμυρίων πλησιάζει – Το αβάσταχτο βάρος του υπερπληθυσμού
Πλανητική «ασφυξία» 05.04.26

Ο παγκόσμιος πληθυσμός βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο ρεκόρ των 8,3 δισεκατομμυρίων και αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα, επηρεάζοντας σημαντικά τη βιωσιμότητα του πλανήτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Στην σύγχρονη αγορά εργασίας δεν αρκεί να είσαι καλός – Πρέπει να είσαι τέλειος…
Εργασιακή ζούγκλα 04.04.26

Ορισμένες εταιρείες «προσλαμβάνουν συνεχώς», απαραίτητα για να αυξήσουν το προσωπικό, αλλά για να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους με χαμηλότερη απόδοση με την πάροδο του χρόνου.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ευρώπη: Εργατικό δυναμικό «γερασμένο», μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών και περισσότερο άγχος
Διεθνής Οικονομία 04.04.26

Δεδομένα τεσσάρων δεκαετιών αποκαλύπτουν ένα εργατικό δυναμικό στην ΕΕ που έχει μεταμορφωθεί πέρα από κάθε αναγνώριση - Η έρευνα του Eurofound για τις συνθήκες εργασίας του 2024 καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιοποίηση, η δημογραφία και η κλιματική αλλαγή έχουν αναδιαμορφώσει την αγορά εργασίας στην Ευρώπη τα τελευταία 35 χρόνια

Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
The Expla-in Project| Βροχές: Πού χάνεται το νερό στην Ελλάδα;
Expla-in 07.04.26

Παρότι η φετινή χρονιά ήταν υδρολογικά ευνοϊκή, το βρόχινο νερό στην Ελλάδα συνεχίζει να πηγαίνει χαμένο. Ο υδρογεωλόγος Κωνσταντίνος Βουδούρης εξηγεί στο in πώς η ανεπάρκεια υποδομών και ο λάθος σχεδιασμός φέρνουν μαζί λειψυδρία και πλημμύρες — και τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Fuel Pass: Πώς λειτουργεί το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων – Όσα πρέπει να προσέξετε
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

Από την Μ. Παρασκευή 10/4/2026 και έως τις 30/4/2026, η πλατφόρμα για το fuel pass θα παραμείνει ανοιχτή για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως του λήγοντος αριθμού του ΑΦΜ.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές και υπουργείο των ΗΠΑ διαψεύδουν την κυβέρνηση για την κρατική επιδότηση του Predator
Πολιτική Γραμματεία 07.04.26

Οι αναφορές του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη για Ιntellexa ως εταιρείας γενικής ενασχόλησης με την… πληροφορική, η διάψευση από δικαστικούς λειτουργούς κι η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ

Βασίλης Λαμπρόπουλος
EE: Το μερίδιό της στο παγκόσμιο ΑΕΠ έχει μειωθεί, αλλά οι φτωχοί τα πάνε καλύτερα
Διεθνής Οικονομία 07.04.26

Οι φτωχότερες χώρες και πολίτες της Ευρώπης ανεβαίνουν στην εισοδηματική κλίμακα - και τα στοιχεία δείχνουν ότι η EE είναι πιο συνεκτική από ό,τι ισχυρίζονται οι επικριτές της

Νατάσα Ρουγγέρη
Ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού: Εργαλειοποίηση του Συντάγματος ή μεταρρύθμιση ουσίας;
Πολιτική 07.04.26

Δύο πανεπιστημιακοί, ο Σπύρος Βλαχόπουλος του ΕΚΠΑ και ο Ακρίτας Καϊδατζής του ΑΠΘ, σχολιάζουν στο in την πρόταση Μητσοτάκη για το «ασυμβίβαστο».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανοίγει ο δρόμος για τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης
Οικονομικές Ειδήσεις 07.04.26

10+3 ερωτήσεις - απαντήσεις με όλες τις πληροφορίες για την πιλοτική εφαρμογή της Ψηφιακής Τράπεζας Γης, αλλά και το πώς θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με μεγάλες πολεοδομικές παραβάσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Προνοητικό το Πεκίνο: Εδώ και χρόνια προετοιμαζόταν για τους «καουμποϊσμούς» της Ουάσιγκτον
Μεθοδικά 07.04.26

Με μεθοδικά βήματα το Πεκίνο κατάφερε να αποκτήσει όλα εκείνα που συγκροτούν μια αλυσίδα ανεφοδιασμού που θα αναπτύξει τη χώρα. Βασικός υπεύθυνος της κινεζικής ενδυνάμωσης είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Μέση Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ
Επικεφαλής ΔΟΕ 07.04.26

«Υπάρχουν λόγοι να αισιοδοξεί κανείς» διότι «η αρχιτεκτονική του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος θα αλλάξει», δηλώνει ο Φατίχ Μπιρόλ, προβλέποντας στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: «Εχει χαθεί η έννοια των σταθερών» σήμερα στη «διεθνή γεωπολιτική αρένα»
Διεθνές περιβάλλον 07.04.26

Εχουν καταργηθεί στην πράξη οι κανόνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε η διεθνής αρένα, το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, με αποτέλεσμα σήμερα να έχει χαθεί η έννοια των σταθερών.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Μηνύματα από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, τα ΚΚ Ισραήλ και Τουρκίας, σε μεγάλη συγκέντρωση στο ΣΕΦ
Στο ΣΕΦ 07.04.26

Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο ΣΕΦ, στη διάρκεια της οποίας διαβάστηκαν μηνύματα διεθνιστικής αλληλεγγύης από το Κόμμα Τουντέχ του Ιράν, το ΚΚ Ισραήλ και το ΚΚ Τουρκίας.

Σύνταξη
Γάζα: Σκοτώθηκε συμβασιούχος του ΠΟΥ – Αναστέλλει τις διακομιδές του στην Αίγυπτο ο Οργανισμός
Αναστολή διακομιδών 07.04.26

Ο ΠΟΥ είναι «συγκλονισμένος που επιβεβαιώνει» ότι συμβασιούχος του για την παροχή υπηρεσιών στη Γάζα «σκοτώθηκε σε συμβάν ασφαλείας» και αναστέλλει τις ιατρικές διακομιδές στην Αίγυπτο.

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: Ψηφοφορία στο ΣΑ του ΟΗΕ σε σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα
Σχέδιο απόφασης 07.04.26

Σε ψηφοφορία τίθεται σήμερα στο ΣΑ του ΟΗΕ σχέδιο απόφασης για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο «απαιτεί», μεταξύ άλλων, το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων».

Σύνταξη
Ρωσία: Τουλάχιστον 5 νεκροί και χιλιάδες εκτοπισμένοι εξαιτίας πλημμυρών και κατολισθήσεων στο Νταγκεστάν
Ρωσία 07.04.26

Ολόκληρα χωριά μετατράπηκαν σε απέραντες λίμνες στο Νταγκεστάν εξαιτίας των πλημμυρών, που είχαν ως αποτέλεσμα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και χιλιάδες να εκτοπιστούν.

Σύνταξη
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

