Μετά το Ντουμπάι… πού; – Ποια ευρωπαϊκή πόλη μπορεί να γίνει η νέα πατρίδα των υπερπλούσιων;

Μόλις πριν από ένα μήνα, το Ντουμπάι ήταν ο προφανής προορισμός για τους υπερπλούσιους που αναζητούσαν ένα νέο σπίτι.

Λίγες πόλεις σας επιτρέπουν να κερδίζετε τεράστια ποσά αφορολόγητα και να τα ξοδεύετε σε πολλά πολυτελή ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα.

Καθώς όμως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται ιρανικά πυρά, η φήμη του Ντουμπάι -εν μέρει δημιουργημένη από μετανάστες – influencers- ως καταφύγιο για την παγκόσμια ελίτ διαβρώνεται.

Οι υπερπλούσιοι υπήκοοι αναζητούν τώρα έναν δρόμο επιστροφής στην Ευρώπη, και το Μιλάνο, το οικονομικό κέντρο της Ιταλίας, σκαρφαλώνει στην κορυφή της λίστας.

Μιλάνο όπως Ντουμπάι

«Η Ιταλία έχει τα καλύτερα οφέλη: έναν ενιαίο φόρο και καλή ποιότητα ζωής», λέει στον Guardian ο Armand Arton, σύμβουλος που βοηθά οικογένειες πολυεκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων να μετεγκατασταθούν μέσω προγραμμάτων επενδυτικής υπηκοότητας.

«Οι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα ΗΑΕ μπορούν εύκολα να φανταστούν τον εαυτό τους να ζει στη Ρώμη ή το Μιλάνο ως διεθνή, μητροπολιτικά κέντρα».

Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί το Μιλάνο, το οποίο ήδη φιλοξενεί μερικούς από τους πλουσιότερους τραπεζίτες, δικηγόρους και επενδυτές στην Ευρώπη, έχει γίνει τόσο δημοφιλής επιλογή. Σύμφωνα με το καθεστώς της ενιαίας φορολογίας της Ιταλίας, οι κάτοικοι εξωτερικού μπορούν να πληρώνουν 300.000 ευρώ ετησίως για όλα τα εισοδήματα από το εξωτερικό – μικρά ψιλά για τους πλουσιότερους του κόσμου.

«Πάντα ήμασταν μια διεθνής πόλη, αλλά αλλάζει», λέει η Dileta Giorgolo , η οποία διευθύνει το γραφείο ακινήτων κατοικιών του Sotheby’s στην οικονομική και μόδα πρωτεύουσα της Ιταλίας.

«Έχουμε το ειδικό φορολογικό μας καθεστώς από το 2017, αλλά όταν το Ηνωμένο Βασίλειο τερμάτισε το καθεστώς μη κατοικημένης χώρας, είχαμε ένα κύμα νέων αγοραστών που έρχονταν στο Μιλάνο», προσθέτει.

Τώρα, καθώς το επόμενο κύμα πλούσιων μεταναστών στρέφει την προσοχή του στην πόλη, μπορεί το Μιλάνο να γίνει η νέα πατρίδα των υπερπλούσιων;

Η γλυκιά ζωή – σε τιμή

Περίπου 5.000 άτομα έχουν ενταχθεί στο σύστημα ενιαίας φορολογίας της Ιταλίας μέχρι στιγμής, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Maisto e Associati, μιας ιταλικής δικηγορικής εταιρείας που ειδικεύεται στη φορολογία. Αρχικά, πολλοί αιτούντες ήταν Ιταλοί που είχαν έδρα το Λονδίνο, λέει ο Marco Cerrato, εταίρος της εταιρείας.

«Συνήθως εργάζονταν στον τραπεζικό τομέα, στις ασφάλειες, στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων ή σε hedge funds. Βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία και ήθελαν να επιστρέψουν στην Ιταλία για προσωπικούς και φορολογικούς λόγους», λέει.

«Αλλά μετά, μετά την πανδημία, άρχισαν να έρχονται περισσότεροι άνθρωποι, υπήρξε μια εκθετική αύξηση, και πάλι ειδικά μετά την ανακοίνωση των Συντηρητικών ότι θα καταργούσαν τη συμφωνία μη κυριαρχίας».

Ένα άλλο κύμα ενδιαφέροντος αναδύεται τώρα από τον Κόλπο, λέει ο Arton. «Η Ιταλία διεκπεραιώνει γρήγορα τις αιτήσεις. Έτσι, προσελκύει κυρίως άτομα που εγκαταλείπουν την περιοχή και θέλουν να μετεγκατασταθούν στην Ευρώπη, οι οποίοι επιθυμούν να επωφεληθούν από τον ενιαίο φόρο και την ποιότητα ζωής».

Η εισροή μιας νέας, πλούσιας κοινότητας ήδη αυξάνει τις τιμές στο Μιλάνο. Οι τιμές των ακινήτων έχουν αυξηθεί κατά 38% τα τελευταία πέντε χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του μεσιτικού γραφείου Knight Frank.

Η πιο ακριβή πόλη της Ιταλίας

Το Μιλάνο ξεπέρασε πρόσφατα τη Βενετία ως η πιο ακριβή πόλη στην Ιταλία, με μέση τιμή 5.171 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με την ιταλική πύλη ακινήτων Idealista. Οι αυξήσεις είναι ακόμη πιο έντονες σε ορισμένες από τις πιο περιζήτητες περιοχές, όπως το Sant’Ambrogio, η Brera, το San Marco ή οι Cinque Vie, κοντά στον καθεδρικό ναό Duomo.

Η περιοχή Cinque Vie, κοντά στον περίφημο καθεδρικό ναό Duomo του Μιλάνου, είναι από τις πιο περιζήτητες περιοχές της πόλης.

H Giorgolo εκτιμά ότι υπάρχουν πλέον μεταξύ 30% και 40% περισσότεροι διεθνείς αγοραστές στην αγορά σε σχέση με μόλις δύο χρόνια πριν.

«Παλιότερα, οι διεθνείς αγοραστές έψαχναν για δεύτερη κατοικία στο Μιλάνο ή ίσως στη λίμνη Κόμο, αλλά τώρα αναζητούν κατοικία στην Ιταλία. Θέλουν να βρίσκονται κοντά σε καλά διεθνή σχολεία και μεγάλα αεροδρόμια».

Οι ίδιες αλλαγές συμβαίνουν και στη Ρώμη, προσθέτει η Giorgolo. Ένα ξενοδοχείο Rosewood και Four Seasons πρόκειται να ανοίξει το 2026 και το 2027 αντίστοιχα.«Η κοινότητα των ομογενών έχει φέρει πολλές αλλαγές στο Μιλάνο, καθώς και στη Ρώμη», λέει.

«Το Μιλάνο ήταν πάντα μια διεθνής πόλη κατά τη διάρκεια μεγάλων εκθέσεων όπως η εβδομάδα μόδας, αλλά τώρα το θέμα είναι οι ομογενείς που ζουν εδώ και αναδιαμορφώνουν την πόλη όλο το χρόνο».

Αλλά το αν η πόλη θα καταφέρει να εκθρονίσει το Ντουμπάι από το κέντρο της παγκόσμιας ελίτ μένει να το δούμε.

«Είμαι βέβαιος ότι το Ντουμπάι θα ανακάμψει από το τρέχον ζήτημα αμφιβολίας σχετικά με την ασφάλεια», λέει ο Arton.

«Μπορεί πλέον να μην είναι εφικτό για όλους, αλλά θα εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες ομάδες που θα βρίσκουν το Ντουμπάι πολύ ελκυστικό, επειδή απλώς δεν υπάρχουν πολλά άλλα μέρη στον κόσμο που να προσφέρουν το ίδιο μείγμα ευκαιριών και ποιότητας ζωής».