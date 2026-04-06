Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Χάτζι, ο εκλεκτός της Ρουμανίας
Ποδόσφαιρο 06 Απριλίου 2026, 10:22

Χάτζι, ο εκλεκτός της Ρουμανίας

Ο «Βασιλιάς» επιστρέφει στον πάγκο της εθνικής ομάδας με συμβόλαιο-πακέτο

Γεώργιος Μαζιάς
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Σε τροχιά οριστικοποίησης βρίσκεται η συμφωνία ανάμεσα στον Γκίκα Χάτζι και την ρουμάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τον ιστορικό «Βασιλιά» να ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία επί της αρχής, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας επιβεβαιώνει τη σημασία της επιλογής. Ο Χάτζι θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό 27.000 ευρώ, το ίδιο ποσό που εισέπραττε και ο προκάτοχός του, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές φτάνουν τις 324.000 ευρώ, ενώ το συμβόλαιο συνοδεύεται από σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων.

Η πρόκριση της Ρουμανίας στο EURO 2028 αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο και συνοδεύεται από πριμ 300.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε έναν ετήσιο μισθό. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το μπόνους των 500.000 ευρώ για πιθανή πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, δείγμα των φιλοδοξιών της ομοσπονδίας.

Η επίσημη παρουσίαση του Χάτζι αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το Πάσχα, με τον ίδιο να αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα. Το ξεκίνημά του θα περιλαμβάνει δύο φιλικές αναμετρήσεις τον Ιούνιο, με πρώτη αντίπαλο τη Γεωργία στην Τιφλίδα, ενώ ο δεύτερος αντίπαλος θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Στη συνέχεια, η Ρουμανία θα αγωνιστεί στο Nations League, συμμετέχοντας στη League B και συγκεκριμένα στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Πολωνία. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, με ομάδες που διαθέτουν εμπειρία και ποιότητα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το φθινόπωρο, από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του Χάτζι έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Η εθνική Ρουμανίας αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, ωστόσο η πρώτη του θητεία ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά τον αποκλεισμό στα μπαράζ για το Μουντιάλ του 2002 απέναντι στη Σλοβενία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Χάτζι απέκτησε σημαντική εμπειρία σε συλλογικό επίπεδο, περνώντας από ομάδες όπως η Γαλατασαράι και η Μπούρσασπορ, ενώ στη Ρουμανία εργάστηκε σε συλλόγους όπως η FCSB και η Πολι Τιμισοάρα. Το σημαντικότερο έργο του, ωστόσο, καταγράφηκε στη δημιουργία και ανάπτυξη της Βιτορούλ, σημερινής Φάρουλ Κοστάντζα, όπου ανέδειξε πλήθος ταλέντων και κατέκτησε τίτλους.

Καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα έπαιξε και η πρόσφατη αποχώρησή του από τη μετοχική ηγεσία της Φαρούλ, καθώς μεταβίβασε το πλειοψηφικό πακέτο στον Γκίκα Ποπέσκου, εξαλείφοντας έτσι κάθε πιθανό εμπόδιο.

Η δεύτερη θητεία του Χάτζι στον πάγκο της Ρουμανίας δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επαγγελματική πρόκληση. Είναι μια ευκαιρία επιστροφής στις ρίζες, αλλά και μια αποστολή αναγέννησης για το ρουμανικό ποδόσφαιρο, που επιδιώκει να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σκηνής.

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1: Η Κυριακή της ΑΕΚ

Άκης Στρατόπουλος
Ακυρώθηκε το γκολ του Γιαζίτσι στο 98’ (vid)

Γουέστ Χαμ – Λιντς 2-4 πεν. (2-2 κ.α.): Πρόκριση «θρίλερ» στην 4άδα του FA Cup για τα «Παγώνια»

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Έφη Αλεβίζου
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

