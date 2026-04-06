Χάτζι, ο εκλεκτός της Ρουμανίας

Σε τροχιά οριστικοποίησης βρίσκεται η συμφωνία ανάμεσα στον Γκίκα Χάτζι και την ρουμάνικη ποδοσφαιρική ομοσπονδία, με τον ιστορικό «Βασιλιά» να ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας. Οι δύο πλευρές έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία επί της αρχής, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν πριν την επίσημη ανακοίνωση.

Το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας επιβεβαιώνει τη σημασία της επιλογής. Ο Χάτζι θα λαμβάνει μηνιαίο μισθό 27.000 ευρώ, το ίδιο ποσό που εισέπραττε και ο προκάτοχός του, Μιρτσέα Λουτσέσκου. Σε ετήσια βάση, οι απολαβές φτάνουν τις 324.000 ευρώ, ενώ το συμβόλαιο συνοδεύεται από σημαντικά μπόνους επίτευξης στόχων.

Η πρόκριση της Ρουμανίας στο EURO 2028 αποτελεί τον πρώτο μεγάλο στόχο και συνοδεύεται από πριμ 300.000 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί ουσιαστικά σε έναν ετήσιο μισθό. Ακόμη μεγαλύτερο είναι το μπόνους των 500.000 ευρώ για πιθανή πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, δείγμα των φιλοδοξιών της ομοσπονδίας.

Η επίσημη παρουσίαση του Χάτζι αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το Πάσχα, με τον ίδιο να αναλαμβάνει άμεσα καθήκοντα. Το ξεκίνημά του θα περιλαμβάνει δύο φιλικές αναμετρήσεις τον Ιούνιο, με πρώτη αντίπαλο τη Γεωργία στην Τιφλίδα, ενώ ο δεύτερος αντίπαλος θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Στη συνέχεια, η Ρουμανία θα αγωνιστεί στο Nations League, συμμετέχοντας στη League B και συγκεκριμένα στον 4ο όμιλο, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Πολωνία. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα απαιτητικό όμιλο, με ομάδες που διαθέτουν εμπειρία και ποιότητα. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το φθινόπωρο, από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου.

Η επιστροφή του Χάτζι έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα. Η εθνική Ρουμανίας αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, ωστόσο η πρώτη του θητεία ολοκληρώθηκε πρόωρα μετά τον αποκλεισμό στα μπαράζ για το Μουντιάλ του 2002 απέναντι στη Σλοβενία.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Χάτζι απέκτησε σημαντική εμπειρία σε συλλογικό επίπεδο, περνώντας από ομάδες όπως η Γαλατασαράι και η Μπούρσασπορ, ενώ στη Ρουμανία εργάστηκε σε συλλόγους όπως η FCSB και η Πολι Τιμισοάρα. Το σημαντικότερο έργο του, ωστόσο, καταγράφηκε στη δημιουργία και ανάπτυξη της Βιτορούλ, σημερινής Φάρουλ Κοστάντζα, όπου ανέδειξε πλήθος ταλέντων και κατέκτησε τίτλους.

Καθοριστικό ρόλο στην επιστροφή του στην εθνική ομάδα έπαιξε και η πρόσφατη αποχώρησή του από τη μετοχική ηγεσία της Φαρούλ, καθώς μεταβίβασε το πλειοψηφικό πακέτο στον Γκίκα Ποπέσκου, εξαλείφοντας έτσι κάθε πιθανό εμπόδιο.

Η δεύτερη θητεία του Χάτζι στον πάγκο της Ρουμανίας δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη επαγγελματική πρόκληση. Είναι μια ευκαιρία επιστροφής στις ρίζες, αλλά και μια αποστολή αναγέννησης για το ρουμανικό ποδόσφαιρο, που επιδιώκει να επανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας σκηνής.