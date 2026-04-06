Βεζένκοφ: «Η κατάκτηση της Euroleague είναι ο μεγάλος μας στόχος»

Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει του ματς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15) και τόνισε ότι αναμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με μία ομάδα που διαθέτει εμπειρία στο ρόστερ της, αλλά και έναν πολύ καλό προπονητή.

Παράλληλα, ο φόργουορντ των Πειραιωτών υπογράμμισε ότι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση της Euroleague και δεν τον απασχολούν οι ατομικές διακρίσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βεζένκοφ

Για το ματς: «Παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε ίδιους στόχους με εμπειρία, πολύ καλό προπονητή και ρόστερ. Θα είναι δύσκολο και σημαντικό ματς και θέλουμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για να τελειώσουμε σημαντικά την κανονική περίοδο».

Για το ρεπό με τη Μύκονο: «Ήταν σημαντικό ότι πήρα ανάσες και είμαστε πανέτοιμοι για αύριο».

Για τα τεσσάρια της Ρεάλ: «Δεν με απασχολεί. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας και όχι τον αντίπαλο που έχει ποιότητα».

Για το βραβείο του πρώτου σκόρερ: «Δεν είναι κάτι που το κυνηγάς. Τα ατομικά βραβεία σου δίνουν έξτρα κίνητρο και αίγλη αλλά μέχρι εκεί. Αυτό γίνεται γιατί σε βοηθάει η ομάδα. Ο μεγάλος στόχος είναι άλλος η Ευρωλίγκα. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μου».

Για το βραβείο του MVP και τη σταθερότητα του: «Είναι η δουλειά και η αυτοπεποίθηση που σου δίνει η ομάδα και την ευκαιρία να δείξεις το ταλέντο σου. Μου αρέσει να δίνω το 100% και να κερδίζει η ομάδα. Τότε μόνο όλοι κάνουμε καλά».