Βεζένκοφ: «Η κατάκτηση της Euroleague είναι ο μεγάλος μας στόχος»
Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15) και αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο των Ερυθρόλευκων, που είναι η κατάκτηση της Euroleague.
- Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
- Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση - Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
- Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
Ο Σάσα Βεζένκοφ μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου ενόψει του ματς του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15) και τόνισε ότι αναμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα κοντραριστούν με μία ομάδα που διαθέτει εμπειρία στο ρόστερ της, αλλά και έναν πολύ καλό προπονητή.
Παράλληλα, ο φόργουορντ των Πειραιωτών υπογράμμισε ότι ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι η κατάκτηση της Euroleague και δεν τον απασχολούν οι ατομικές διακρίσεις.
Αναλυτικά όσα είπε ο Βεζένκοφ
Για το ματς: «Παίζουμε με μια ομάδα που έχουμε ίδιους στόχους με εμπειρία, πολύ καλό προπονητή και ρόστερ. Θα είναι δύσκολο και σημαντικό ματς και θέλουμε να κάνουμε ακόμα ένα βήμα για να τελειώσουμε σημαντικά την κανονική περίοδο».
Για το ρεπό με τη Μύκονο: «Ήταν σημαντικό ότι πήρα ανάσες και είμαστε πανέτοιμοι για αύριο».
Για τα τεσσάρια της Ρεάλ: «Δεν με απασχολεί. Εμείς κοιτάμε τον εαυτό μας και όχι τον αντίπαλο που έχει ποιότητα».
Για το βραβείο του πρώτου σκόρερ: «Δεν είναι κάτι που το κυνηγάς. Τα ατομικά βραβεία σου δίνουν έξτρα κίνητρο και αίγλη αλλά μέχρι εκεί. Αυτό γίνεται γιατί σε βοηθάει η ομάδα. Ο μεγάλος στόχος είναι άλλος η Ευρωλίγκα. Μόνο αυτό είναι στο μυαλό μου».
Για το βραβείο του MVP και τη σταθερότητα του: «Είναι η δουλειά και η αυτοπεποίθηση που σου δίνει η ομάδα και την ευκαιρία να δείξεις το ταλέντο σου. Μου αρέσει να δίνω το 100% και να κερδίζει η ομάδα. Τότε μόνο όλοι κάνουμε καλά».
- Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
- Σορτς: «Δεν χάσαμε την πίστη μας μετά την ήττα από τη Χάποελ»
- Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Μπερνάρντο Σίλβα – Φεύγει το καλοκαίρι
- Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»
- Γιατί η σύζυγος του Λουτσέσκου «ξέσπασε» με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους
- Με Γκραντ στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του
