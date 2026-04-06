Το «ντόμινο» που μπορεί να φέρει στη Euroleague ο ΛεΝτέι – Οι περιπτώσεις των Πίτερς, Μπλόσομγκεϊμ και Χορντ

Ο Ζακ ΛεΝτέι αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες ενόψει καλοκαιριού, αφού η απόφαση για το μέλλον του και η Αρμάνι Μιλάνο θα κατευθύνουν όλη την αγορά στο «4» για τη Euroleague.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού που αγωνίζεται στην ιταλική ομάδα αναμένεται να αποφασίσει αν θα συνεχίσει στην Αρμάνι, με την Παρτιζάν να λέγεται ότι είναι το φαβορί για να τον αποκτήσει και παράλληλα αναμένεται και ένα μεταγραφικό «ντόμινο» που μπορεί να επηρεάσει τον Άλεκ Πίτερς.

Τι λένε στην Ιταλία για τον ΛεΝτέι και το «ντόμινο» στο «4»:

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το Realolimpiamilano, προτεραιότητα της Αρμάνι παραμένει η ανανέωση του συμβολαίου του, παρά το γεγονός ότι η φετινή του σεζόν δεν έχει κριθεί έως τώρα ιδιαίτερα ικανοποιητική. Παρόλα αυτά, στο ρεπορτάζ επισημαίνεται ότι παραμένουν πολύ σημαντικά στοιχεία τόσο ο επαγγελματισμός του, όσο και ο δεσμός του με την πόλη.

Την ίδια ώρα, ο ΛεΝτέι φέρεται να έχει στα χέρια του και δυνατές προτάσεις από άλλες ομάδες, με τον Μάτζι να αναφέρει την Παρτιζάν, όπου έχει αγωνιστεί για τρία χρόνια, αλλά και τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η αίσθηση που μεταφέρεται είναι πως η υπόθεση μπαίνει πλέον στην πιο καθοριστική καμπή της. Όπως σημειώνεται, η επόμενη εβδομάδα μπορεί να αποδειχθεί αποφασιστική για το αν θα συνεχίσει ή όχι στο Μιλάνο.

Από την εξέλιξη στο θέμα του ΛεΝτέι αναμένεται, μάλιστα, να επηρεαστούν και οι επόμενες επιλογές της Αρμάνι στην αγορά, με περιπτώσεις όπως εκείνες του Άλεκ Πίτερς, του Τζάρεντ Μπλόσομγκεϊμ και του Τζέιλεν Χορντ να συνδέονται άμεσα με το αν ο Αμερικανός φόργουορντ θα μείνει τελικά στο ρόστερ.

Αυτό γιατί, ο Πίτερς έχει συνδεθεί με τη Μιλάνο εδώ και μέρες και θεωρείται πως έχει ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία, ενώ ο Μπλόσομγκεϊμ εμπλέκεται όλο και περισσότερο με τον Ολυμπιακό και ο Τζέιλεν Χορντ με τη Μονακό, τη Φενέρμπαχτσε, και αρκετές ομάδες ακόμα που ενδιαφέρονται να τον αποκτήσουν.