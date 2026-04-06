Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Παραμένει σοβαρή η κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, οποίος εδώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Βουκουρεστίου.

Στη νεότερη ενημέρωσή του το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση για την πορεία της υγείας του 80χρονου πρώην τεχνικού της Εθνικής Ρουμανίας, τονίζοντας πως σε πρώτη φάση θα συνεχιστεί η θεραπεία που έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ την Μεγάλη Τρίτη (7/4) θα επανεκτιμηθεί η κατάστασή του. Παράλληλα το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί εξετάζει το ενδεχόμενο να του τοποθετήσει ένα σύστημα μηχανικής υποβοήθησης στην καρδιά προκειμένου για να βοηθήσει την ομαλή λειτουργία της.

«Σήμερα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των ιατρικών ομάδων που φροντίζουν τον κ. Μιρτσέα Λουτέσκου (καρδιολογία, κολπική μαρμαρυγή, καρδιοχειρουργική, αιματολογία), μαζί με έναν Ρουμάνο καρδιολόγο που εργάζεται στη Γαλλία. Στη συνάντηση αυτή συμμετείχε και η οικογένεια του ασθενούς. Προς το παρόν, η απόφαση είναι ότι η θεραπεία που έχει ξεκινήσει θα συνεχιστεί, αξιολογώντας την ορθότητά της.

Αύριο, η κατάσταση του ασθενούς θα επανεκτιμηθεί και θα εξεταστεί η πιθανότητα επεμβατικής παρέμβασης, όπως η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής μηχανικής υποβοήθησης (ECMO). Θα επανέλθουμε για την ιατρική κατάσταση του ασθενούς σε επόμενες ανακοινώσεις» τονίζεται χαρακτηριστικά στο δελτίο Τύπου.

Θυμίζουμε ότι ο γιος του Μιρτσέα Λουτσέσκου Ραζβάν Λουτσέσκου, βρίσκεται από το βράδυ της Κυριακής (5/4) στο πλευρό του πατέρα του, έχοντας ταξιδέψει για Βουκουρέστι, αμέσως μετά τη λήξη του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, στην Τούμπα για την πρεμιέρα των πλέι οφ της Super League.

Μάλιστα κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Ρουμανίας ο τεχνικός του δικεφάλου παραδέχθηκε σε δηλώσεις του πως πρόκειται για μια περίπλοκη συνθήκη.