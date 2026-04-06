Τι δίνει η Παρί και τι θέλει η Μπαρτσελόνα για τον Ντε Γιονγκ

Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Μπαρτσελόνα και της Παρί Σεν Ζερμέν για τον 28χρονο Ολλανδό χαφ Φρένκι Ντε Γιόνγκ. Σύμφωνα με πληροφορίες η γαλλική ομάδα υπέβαλε πρόταση ύψους 55 εκατ. ευρώ για τον Ντε Γιονγκ, χρήματα που δεν θα καταβάλει άμεσα αλλά σε δόσεις, όμως η Μπαρτσελόνα δεν φαίνεται διατεθειμένη να συζητήσει πιθανότητα παραχώρησής τους με λιγότερα από 70 εκατ. ευρώ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν τον έχει βάλει εδώ και καιρό στο… ραντάρ της, επειδή ενδιαφέρεται για μέσο υψηλού επιπέδου. Aπό την άλλη πλευρά, ο παίκτης εντάσσεται στα σχέδια του Χάνσικ Φλικ καθώς παίρνει φανέλα βασικού. Ο Ντε Γιονγκ μετράει 31 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ.

🚨 Paris Saint-Germain have submitted a €55M offer, structured as a payment plan, to sign Dutch midfielder Frenkie de Jong. However, Barcelona would only accept a €70M fee paid in full, with no instalments. (Source: El Nacional) pic.twitter.com/LpZAOgDJoi — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) April 5, 2026

Αυτή την εποχή ο Ντε Γιονγκ δεν παίζει λόγω θλάσης. Μάλιστα, ο παίκτης ζήτησε να τεθεί στη διάθεση του Φλικ αλλά η Μπαρτσελόνα δεν θέλει να ρισκάρει πρόωρη επάνοδό του, αναφέρει το SPORT.

Ο Ολλανδός διεθνής είναι νοκ άουτ για πάνω από ένα μήνα μετά από μυϊκό τραυματισμό στα τέλη Φεβρουαρίου και είναι σίγουρο ότι θα χάσει τον επόμενο πρώτο αγώνα (Τετάρτη, 8/4) της προημιτελική φάσης του Champions League εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης, στο «Καμπ Νου».

Ο Ντε Γιονγκ θέλει να επιταχύνει την επιστροφή του και να επανενταχθεί στην ομάδα το συντομότερο δυνατό. Όμως, το ιατρικό επιτελείο της Μπαρτσελόνα θέλει να συνεχίσει την αποθεραπεία του καθώς θεωρεί ότι ακόμη δεν είναι έτοιμος.

Το πιο πιθανό είναι ο Ολλανδός μέσος να πάρει χρόνο συμμετοχής ως αλλαγή στο ματς εναντίον της Εσπανιόλ το Σαββατοκύριακο, με πρωταρχικό στόχο την πλήρη επιστροφή του στον επαναληπτικό αγώνα εναντίον της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Πάντως, η απουσία του Ντε Γιονγκ πονοκεφαλιάζει τον Χάνσι Φλικ καθώς νοκ άουτ είναι και ο Μαρκ Μπερνάλ, λόγω τραυματισμού. Για αυτό και ο Φλικ προορίζει τον Έρικ Γκαρθία για βασικό στο πρώτο παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Νοκ άουτ και οι Ραφίνια και Αντρέας Κρίστενσεν, ενόψει της καθοριστικής εβδομάδας σε Champions League και La Liga.