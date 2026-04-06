Τα σενάρια, οι επαφές και τα κλεισμένα deals που έρχονται στη Euroleague

H Euroleague μπορεί να μπαίνει σε μια πολύ κρίσιμη «διαβολοβδομάδα» για την πρόκριση στα play off, όμως ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα σενάρια, οι φήμες και οι επαφές με τους υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους του καλοκαιριού.

Μάλιστα, φαίνεται πως ήδη έχουν κλείσει τα πρώτα deals και οι πρώτες προφορικές συμφωνίες, ενώ μέσα στο επόμενο δίμηνο, θα υπάρξουν πολλές αλλαγές στα ρόστερ των 20 ομάδων της διοργάνωσης.

Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν πλέον, ενώ η πρώτη ολοκληρωμένη κίνηση είναι αυτή του Ντέβον Χολ, ο οποίος φεύγει από τη Φενέρμπαχτσε και έχει κλείσει στην Αρμάνι Μιλάνο. Από εκεί και πέρα, ο Έλι Οκόμπο φέρεται να ετοιμάζεται να φύγει από τη Μονακό για λογαριασμό της Ντουμπάι, ενώ από την ομάδα του Πριγκιπάτου, δεν αποκλείεται να φύγουν οι περισσότεροι παίκτες λόγω των οικονομικών προβλημάτων.

Οι φήμες και οι πρώτες συμφωνίες στη Euroleague

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, επικρατεί χαμός και μπαράζ… επαφών ανάμεσα σε ατζέντηδες, παίκτες και ομάδες αυτές τις ημέρες που θα κορυφώνονται όσο περνάει ο καιρός.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άρμονι Μπρουκς, ο οποίος συνδέεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Ντουμπάι, ενώ για τον Άλεκ Πίτερς επανέρχονται τα γνωστά σενάρια που τον θέλουν να απασχολεί τη Ρεάλ και την Αρμάνι Μιλάνο.

Παράλληλα, ο Ντάνιελ Τάις παρουσιάζεται ως όνομα που απασχολεί την Αρμάνι, την ώρα που ο Τρέι Λάιλς συνδέεται με τη Φενέρμπαχτσε. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ντέβον Χολ καταγράφεται επίσης ως περίπτωση για την Ολίμπια Μιλάνο, με τη μεταγραφή να θεωρείται «κλεισμένη».

Από εκεί και πέρα, στη λίστα των σεναρίων βρίσκεται και ο Ναντίρ Ιφί, για τον οποίο αναφέρονται η Ρεάλ Μαδρίτης και η Χάποελ, ενώ για τον Ματ Μόργκαν σημειώνεται ενδιαφέρον από τη Ζαλγκίρις και την Παρί.

Αξίζει να σημειωθεί πως και το όνομα του Τζάρεντ Μπλόσομγκεϊμ παίζει δυνατά για τον Ολυμπιακό και όχι μόνο, ενώ και ο Μόουζες Ράιτ φέρεται να έχει συμφωνήσει προφορικά με την Μπαρτσελόνα, παρά το γεγονός ότι δεν το παραδέχεται σε πρόσφατες δηλώσεις του. Ο Τζέιλεν Χορντ ακούγεται έντονα για την Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ζακ ΛεΝτέι είναι έτοιμος να φύγει από την Αρμάνι Μιλάνο και να επιστρέψει στην Παρτιζάν.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για κανέναν, καθώς η σεζόν είναι σε εξέλιξη, όμως αναμένεται… χαμός το καλοκαίρι, αφού θα γίνουν πολλές αλλαγές στα ρόστερ της Euroleague.