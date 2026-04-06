Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
06.04.2026 | 17:25
Συναγερμός στην αγγλική αστυνομία για τον ημιτελικό Κυπέλλου Τσέλσι – Λιντς στο Γουέμπλεϊ
On Field 06 Απριλίου 2026, 17:50

Η αγγλική αστυνομία σχεδιάζει «Δρακόντεια» μέτρα για να μην υπάρξουν συγκρούσεις μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Τσέλσι θ’ αντιμετωπίσει την Λιντς στο Γουέμπλεϊ (στις 25 ή 26 Απριλίου) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη «μάχη» για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους «μπλε» και τα «παγώνια» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για την Λιντς καθώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 39 χρόνια, που η ομάδα θα παίξει σε ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Γουέμπλεϊ έχει σημάνει συναγερμό στις τάξεις της αγγλικής αστυνομίας, καθώς η κόντρα μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων κρατά πολλά χρόνια.

Για την ακρίβεια από την δεκαετία του 1970, όταν και τα επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Τσέλσι και της Λιντς ήταν σύνηθες φαινόμενο, με την αστυνομία να μην μπορεί να ελέγξει την κατάσταση.

Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν ηρεμήσει ωστόσο τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι επικεφαλής της αγγλικής αστυνομίας, επεξεργάζονται ειδικά σχέδια για να αποτρέψουν επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Γουέμπλεϊ.

Μάλιστα αυτό που επισημαίνεται στα σχετικά ρεπορτάζ είναι η παρουσία χιλιάδων αστυνομικών στο Λονδίνο, καθώς η Λιντς έχει εξασφαλίσει 32.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό και αναμένεται να τα εξαντλήσει.

Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν πως πολλοί οπαδοί των «παγωνιών» θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο χωρίς να έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια για τον μεγάλο ημιτελικό κι αυτό είναι αναμφίβολα πρόβλημα για την αγγλική αστυνομία.

Γι’ αυτό λοιπόν και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι «Δρακόντεια», με στόχο να αποφευχθούν συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο συλλόγων.

Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι πρωταθλήματος των δύο ομάδων στο Στάμφορντ Μπριτζ, πήγαν 6.000 οπαδοί της Λίντς κι ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, όπως έγινε και στην αναμέτρηση στο Έλαντ Ρόουντ, με την παρουσία πολλών οπαδών της ομάδας του Λονδίνου.

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου όμως είναι άλλη υπόθεση, καθώς όπως προαναφέραμε στην αγγλική πρωτεύουσα θα μεταβούν 32.000 οπαδοί των «παγωνιών» έχοντας εισιτήρια για τον αγώνα και αρκετές χιλιάδες που δεν έχουν «μαγικό» χαρτάκι στην διάθεσή τους.

Τέλος, αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι στον προημιτελικό της διοργάνωσης, η Λιντς αντιμετώπισε εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ και στις εξέδρες της έδρας των Λονδρέζων, βρέθηκαν 9.000 οπαδοί των «παγωνιών» για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων είδαν την ομάδα τους να κατακτά την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου και τώρα θέλουν να δουν την Λιντς στον τελικό της διοργάνωσης.

Έκαναν υπομονή 39 χρόνια για ν’ αγωνιστούν σε ημιτελικό Κυπέλλου και θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό. Η αποστολή των «παγωνιών» δεν θα είναι εύκολη, καθώς φαβορί είναι η Τσέλσι, ωστόσο κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι μιλάμε για το Κύπελλο Αγγλίας.

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Αθλητική Ροή
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν’ αναρωτηθούν…

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»
«Βόμβα» από τη «Repubblica», αποκάλυψε ότι η Εθνική Ιταλίας έγινε... μπάχαλο λίγες ώρες πριν τον «τελικό» με τη Βοσνία, επειδή οι διεθνείς ζήτησαν 300.000 € έκαστος ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ! Η παρέμβαση και τα... γκάζια του Γκατούζο δεν έσωσαν τους Ατζούρι από το (νέο) φιάσκο.

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών
Τι δείχνει η έρευνα του «Sportico» για τους αθλητές που έβγαλαν και συνεχίζουν χρήματα με το τσουβάλι, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των billionaires. Και η ξεχωριστή ιστορία του Φλαμινί, που είναι εκτός top 15.

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα
Ο Στεφάν Λανουά είχε καλά λόγια να πει σε κάποιους διαιτητές, όμως σε άλλους έκανε και παρατηρήσεις. Ολα όσα έγιναν, με κλειστές πόρτες, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League

Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο
Ο Πάολο Βαλέρι έκανε μάθημα στους διαιτητές για τα χέρια και πρόβαλε πέντε φάσεις από το πρωτάθλημα της Super League. Το μάθημα για στημένους αγώνες και τον τζόγο

«Κούρσα» για δύο ο πάγκος της Σκουάντρα Ατζούρα
Ο Γκατούζο αποτελεί παρελθόν και η ιταλική ομοσπονδία καλείται να επιλέξει μεταξύ Κόντε και Αλέγκρι, τον νέο προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας

Το αρνητικό ρεκόρ της Ιταλίας: Η μοναδική από τις κορυφαίες Εθνικές που μένει εκτός για 3ο σερί Μουντιάλ
Η Ιταλία μένει εκτός τελικής φάσης ενός Μουντιάλ για 3η σερί φορά και είναι η μοναδική από τις Εθνικές ομάδες που έχουν κερδίσει τουλάχιστον ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει αυτό το τόσο αρνητικό σερί.

Μελίσα Γκίλμπερτ – Γνώριζε ότι ο σύζυγός της κατηγορούνταν για σεξουαλική κακοποίηση πριν τον γάμο
«Δεν μπήκα στη σχέση μου με κλειστά μάτια. Δεν είμαι ούτε αφελής ούτε συνένοχη», δήλωσε σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America» η ηθοποιός του Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, Μελίσα Γκίλμπερτ.

Να προσέλθουν οι κατηγορούμενοι στη δίκη για τα Τέμπη ζήτησαν συγγενείς – Το Δημόσιο θα υποστηρίξει την κατηγορία
Μετά από 21 ημέρες θα συνεχιστεί η δίκη για τα Τέμπη. Ολοκληρώθηκε η τρίτη δικάσιμος, με δικηγόρο να καταγγέλλει ότι επιζώντες του δυστυχήματος δεν κλήθηκαν ποτέ ως μάρτυρες

Το Betsson Trophy Tour έφερε τη γιορτή του ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη!
Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Κυπέλλου Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου, μετέτρεψαν την πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη σε μια μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή.

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Ο πρωθυπουργός νομίζει ότι οι πολίτες είναι τα πρόβατα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Το διάγγελμα του πρωθυπουργού απέδειξε ότι εξακολουθεί να προσποιείται ότι δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει στη χώρα τις τελευταίες μέρες. Μνημείο προκλητικότητας ο πολιτικός προϊστάμενος δεκάδων κατηγορουμένων να πλασάρεται ως αναμορφωτής της χώρας

Φάμελλος: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα «λανθασμένο συμβάν» αλλά το αποτέλεσμα ενός σχεδίου
«Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι το βαθύ κράτος. Είναι ότι η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη σχεδίασε και υλοποίησε ένα σχέδιο γαλάζιου παρακράτους σε όλη την Ελλάδα», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Από το παρελθόν στο street style, οι ιστορικές εμφανίσεις των ισπανικών συλλόγων επιστρέφουν δυναμικά, συνδέοντας γενιές και επαναπροσδιορίζοντας την ποδοσφαιρική ταυτότητα

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

