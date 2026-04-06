Συναγερμός στην αγγλική αστυνομία για τον ημιτελικό Κυπέλλου Τσέλσι – Λιντς στο Γουέμπλεϊ

Η Τσέλσι θ’ αντιμετωπίσει την Λιντς στο Γουέμπλεϊ (στις 25 ή 26 Απριλίου) για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη «μάχη» για την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση ανάμεσα στους «μπλε» και τα «παγώνια» αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για την Λιντς καθώς είναι η πρώτη φορά τα τελευταία 39 χρόνια, που η ομάδα θα παίξει σε ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας.

Αυτό όμως που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι η αναμέτρηση των δύο ομάδων στο Γουέμπλεϊ έχει σημάνει συναγερμό στις τάξεις της αγγλικής αστυνομίας, καθώς η κόντρα μεταξύ οπαδών των δύο ομάδων κρατά πολλά χρόνια.

Για την ακρίβεια από την δεκαετία του 1970, όταν και τα επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Τσέλσι και της Λιντς ήταν σύνηθες φαινόμενο, με την αστυνομία να μην μπορεί να ελέγξει την κατάσταση.

EXCL: Police on high alert for FA Cup showdown between Chelsea and Leeds at Wembley

Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν ηρεμήσει ωστόσο τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως οι επικεφαλής της αγγλικής αστυνομίας, επεξεργάζονται ειδικά σχέδια για να αποτρέψουν επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Γουέμπλεϊ.

Μάλιστα αυτό που επισημαίνεται στα σχετικά ρεπορτάζ είναι η παρουσία χιλιάδων αστυνομικών στο Λονδίνο, καθώς η Λιντς έχει εξασφαλίσει 32.000 εισιτήρια για τον ημιτελικό και αναμένεται να τα εξαντλήσει.

Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες που αναφέρουν πως πολλοί οπαδοί των «παγωνιών» θα ταξιδέψουν στο Λονδίνο χωρίς να έχουν στην κατοχή τους εισιτήρια για τον μεγάλο ημιτελικό κι αυτό είναι αναμφίβολα πρόβλημα για την αγγλική αστυνομία.

Γι’ αυτό λοιπόν και τα μέτρα ασφαλείας θα είναι «Δρακόντεια», με στόχο να αποφευχθούν συγκρούσεις ανάμεσα στους οπαδούς των δύο συλλόγων.

Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι πρωταθλήματος των δύο ομάδων στο Στάμφορντ Μπριτζ, πήγαν 6.000 οπαδοί της Λίντς κι ευτυχώς όλα κύλησαν ομαλά, όπως έγινε και στην αναμέτρηση στο Έλαντ Ρόουντ, με την παρουσία πολλών οπαδών της ομάδας του Λονδίνου.

Ο ημιτελικός του Κυπέλλου όμως είναι άλλη υπόθεση, καθώς όπως προαναφέραμε στην αγγλική πρωτεύουσα θα μεταβούν 32.000 οπαδοί των «παγωνιών» έχοντας εισιτήρια για τον αγώνα και αρκετές χιλιάδες που δεν έχουν «μαγικό» χαρτάκι στην διάθεσή τους.

Τέλος, αξίζει ν’ αναφέρουμε ότι στον προημιτελικό της διοργάνωσης, η Λιντς αντιμετώπισε εκτός έδρας την Γουέστ Χαμ και στις εξέδρες της έδρας των Λονδρέζων, βρέθηκαν 9.000 οπαδοί των «παγωνιών» για να υποστηρίξουν την ομάδα τους.

Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων είδαν την ομάδα τους να κατακτά την πρόκριση στον ημιτελικό του Κυπέλλου και τώρα θέλουν να δουν την Λιντς στον τελικό της διοργάνωσης.

Έκαναν υπομονή 39 χρόνια για ν’ αγωνιστούν σε ημιτελικό Κυπέλλου και θέλουν να πανηγυρίσουν την πρόκριση στον τελικό. Η αποστολή των «παγωνιών» δεν θα είναι εύκολη, καθώς φαβορί είναι η Τσέλσι, ωστόσο κανείς δεν πρέπει να ξεχνά ότι μιλάμε για το Κύπελλο Αγγλίας.