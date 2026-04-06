Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)

Τις επίμαχες φάσεις της πρεμιέρας των πλέι οφ της Super League ανέλυσε η εκπομπή του Mega Channel «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» και για το παιχνίδι του «Καραϊσκάκη» ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ (0-1) στο επίκεντρο βρέθηκε το γκολ του Γαζίτσι στο 90+’8 που ακυρώθηκε, όπως αναμενόταν.

Ο πρώην διαιτητής Ηλίας Σπάθας, ανάφερε ότι πρόκειται για μια δύσκολη φάση καθώς ο διαιτητής έχει περιορισμένο χρόνο να αποφασίσει, ωστόσο εξήγησε πως υπάρχουν λεπτομέρειες για τις οποίες θα μπορούσε το τέρμα να είχε μετρήσει.

«Ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, όχι αυτός που κάνει το σουτ, βρίσκεται σε θέση οφσάιντ (σ.σ. Πιρόλα). Αυτό όμως από μόνο του δεν μπορεί να τον τιμωρήσει. Η μπάλα πηγαίνει κατευθείαν στο τέρμα. Όταν ένας ποδοσφαιριστής από θέση οφσάιντ επηρεάζει το οπτικό πεδίο του τερματοφύλακα τότε τον τιμωρούμε. Βλέπουμε όμως με την αποτύπωση ότι και με τη γραμμή εδώ ότι ο τερματοφύλακας βλέπει τη μπάλα. Από την επόμενη κίνηση οτι πέφτει και ουσιαστικά ότι παραλίγο να την αποκρούσει κάνει ελεύθερα την κίνησή του να αποκρούσει, τη μπάλα, αφού τη βλέπει όταν γίνεται αρχικά το σουτ. Να πούμε άλλο ένα σημείο: Ο ποδοσφαιριστής Πιρόλα του Ολυμπιακού βρίσκεται σε απόσταση τεσσάρων μέτρων από τον τερματοφύλακα. Μια απόσταση ιδανική, που δίνει τον χρόνο στον τερματοφύλακα να αντιδράσει».

Και ο κ. Σπάθας συμπλήρωσε: «Να ξεκαθαρίσω, δεν είναι εύκολη φάση. Ο διαιτητής έχει πολύ λίγο χρόνο, βρίσκεται στις καθυστερήσεις, πάει κάνει ανασκόπηση φάσης, ήταν επιβεβλημένο να πάρει την απόφαση ο διαιτητής και όχι ο VAR. Εμείς όμως δείξαμε κάποιες λεπτομέρειες από τις οποίες προκύπτει ότι ο διαιτητής θα μπορούσε να μην το ακυρώσει το γκολ και να μετρήσει για την ομάδα του Ολυμπιακού».

