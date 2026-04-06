Σορτς: «Δεν χάσαμε την πίστη μας μετά την ήττα από τη Χάποελ»
Δείτε όσα είπε ο Τι Τζέι Σορτς κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για Ισπανία
- Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
- Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση - Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
- Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε για την Ισπανία, εκεί όπου θα παίξει με Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30) και Βαλένθια (9/4, 21:45) για την 36η και 37η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Τι Τζέι Σορτς μίλησε για τα συναισθήματα της ομάδας του μετά την ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ και εξήγησε το τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν στα παιχνίδια που ακολουθούν.
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σορτς:
«Ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη εβδομάδα. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στο πρώτο ματς, να μην προτρέχουμε επειδή είναι διπλή η αγωνιστική. Ξέρουμε ότι θα είναι ένα physical παιχνίδι. Η Μπαρτσελόνα έχει έμπειρους και ταλαντούχους παίκτες. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να μείνουμε στο δικό μας παιχνίδι, να κάνουμε αυτά που κάνουμε με επιτυχία και να βρούμε τον τρόπο να πάρουμε τη νίκη.
Ναι σίγουρα είναι μια δύσκολη έδρα. Το γνωρίζω από τις προηγούμενες εμπειρίες μου εκεί. Έχουν καλούς οπαδούς που θα τους στηρίξουν στο έπακρο, γιατί κι εκείνοι μάχονται για μια θέση στα playoffs. Ξέρουμε ότι θα είναι δύσκολα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας στα αποδυτήρια και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε.
Όχι, δεν χάσαμε την πίστη μας στην ομάδα μετά την ήττα από τη Χάποελ. Στην πραγματικότητα στεναχωρηθήκαμε που αφήσαμε αυτό το παιχνίδι να χαθεί από τα χέρια μας. Κάποιες φορές συμβαίνει αυτό στο μπάσκετ. Τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επανέλθουμε.
Είναι σημαντικό για εμάς να θυμόμαστε όσα κάναμε καλά σε αυτό το παιχνίδι, αλλά να ξεχάσουμε τον τρόπο με τον οποίο κλείσαμε αυτό το παιχνίδι, ούτως ώστε να παρουσιαστούμε τώρα καλύτεροι για σαράντα λεπτά. Και ευελπιστώ να πάρουμε δύο νίκες αυτή την εβδομάδα».
- Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
- Βεζένκοφ: «Η κατάκτηση της Euroleague είναι ο μεγάλος μας στόχος»
- Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Μπερνάρντο Σίλβα – Φεύγει το καλοκαίρι
- Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»
- Γιατί η σύζυγος του Λουτσέσκου «ξέσπασε» με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους
- Με Γκραντ στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις