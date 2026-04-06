Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους

Μία απίθανη απόφαση ελήφθη από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Κονγκό, η οποία απαγόρευσε στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους τους, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων ενόψει Μουντιάλ.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Κονγκό προκρίθηκε στο Μουντιάλ, ένα γεγονός που προκάλεσε ξέφρενες αντιδράσεις και πανηγυρισμούς στο εσωτερικό της χώρας. Ωστόσο, όπως αναφέρουν διάφορα ρεπορτάζ του εξωτερικού, οι διεθνείς δεν αποδεσμεύτηκαν έγκυρα, κάτι που όπως είναι φυσικό, προκάλεσε πρόβλημα στους ποδοσφαιριστές, καθώς έχουν υποχρεώσεις με τα κλαμπ που αγωνίζονται.

Η κίνηση του Κονγκό που αντιβαίνει τη FIFA

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κίνηση αυτή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας του Κονγκό αντιβαίνει στους κανονισμούς της FIFA, καθώς αναφέρεται ότι οι διεθνείς υποχρεούνται να επιστρέφουν στις ομάδες τους 48 ώρες μετά το πέρας των αγωνιστικών υποχρεώσεων με τις χώρες τους.

Από το περιστατικό έχουν ενοχληθεί διάφορες ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων οι: Εσπανιόλ, Έλτσε και Μπέτις, ενώ η Καστεγιόν εξετάζει το ενδεχόμενο να προβεί σε νομικές ενέργειες, αφού ποδοσφαιριστής της καθυστέρησε πολύ να επιστρέψει.