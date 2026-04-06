«Ροντέο» το Μονακό – Ντιζόν: Σοβαρό επεισόδιο μεταξύ παικτών – Αιμορραγούσε ο Λοσέρ (vid)
Ξύλο στο φινάλε του Μονακό – Ντιζον, με τους παίκτες να πιάνονται στα χέρια και παίκτη των φιλοξενούμενων να αποχωρεί αιμόφυρτος.
Δεν θύμιζε αγώνα μπάσκετ το φινάλε του αγώνα Μονακό – Ντιζόν, για το γαλλικό πρωτάθλημα, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια.
Όπως αναφέρουν στη Γαλλία, ο Γιουχάν Μπεγκαρίν χτύπησε δυνατά τον Κεντέν Λοσέρ, με τον παίκτη της Ντιζόν να αιμορραγεί στο πρόσωπο, εν μέσω.. έκρηξης ανάμεσα στους παίκτες εντός και εκτός παρκέ.
Η κατάσταση ξέφυγε, με ανθρώπους των δύο ομάδων να παρεμβαίνουν για να αποτρέψουν ακόμη χειρότερη εξέλιξη, ωστόσο οι… καμπάνες εκατέρωθεν δεν θα αποφευχθούν.
Τόσο ο Μπεγκαρίν όσο και ο Λοσέρ, που στο μεταξύ είχαν ήδη αποχωρήσει προς τα αποδυτήρια, τιμωρήθηκαν με αποβολή, ενώ όλα δείχνουν ότι θα ακολουθήσουν και επιπλέον ποινές.
Και όλα αυτά, την ώρα που στην Μονακό έχει περιορισμένο rotation λόγω τραυματισμών και απουσιών, με τα προβλήματα στο εσωτερικό της ομάδας να μην έχουν επιλυθεί.
Δείτε όσα έγιναν στο φινάλε του Μονακό – Ντιζόν
Things got heated in Monaco–Dijon as a scuffle broke out, and punches were thrown 😳pic.twitter.com/OedmFieoNf
— BasketNews (@BasketNews_com) April 5, 2026
