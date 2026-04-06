On Field 06 Απριλίου 2026, 20:10

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Ολυμπιακός νίκησε πριν από λίγες μέρες την Βιλερμπάν στην Γαλλία, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Ευρωλίγκας, αλλά κάποιοι θεώρησαν πως η ένταση ανάμεσα στον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Ακούστηκαν πολλά τις προηγούμενες μέρες για το συγκεκριμένο ζήτημα και κάποιοι θεώρησαν ότι υπήρχε «έδαφος» για να στήσουν σκηνικό.

Έλα όμως που δεν τους βγήκε γιατί πολύ απλά, οι «ερυθρόλευκοι» είναι αφοσιωμένοι στις υποχρεώσεις τους, στοχεύοντας στην κατάκτηση της πρώτης θέσης, στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας.

Αρκετοί εξ αυτών μάλιστα περίμεναν με… αγωνία να μάθουν, αν θα υπάρξει τιμωρία του ομογενούς γκαρντ, αν θα μείνει δηλαδή εκτός παιχνιδιού με την Ρεάλ Μαδρίτης.

Αυτός ήταν ο καημός τους τις προηγούμενες ημέρες, αυτή ήταν η μεγάλη τους έγνοια. Κι επειδή ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν ήθελε να μείνουν με την… απορία, το είπε όσο πιο ξεκάθαρα μπορούσε.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τον Ντόρσεϊ και ένας από τους πιο φορμαρισμένους παίκτες της ομάδας του λιμανιού θα είναι κανονικά στο παρκέ για την μεγάλη αναμέτρηση απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν «κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλο του», δεν είπε δηλαδή πως δεν υπήρξε ένταση με τον διεθνή άσο.

Θα ήταν άσκοπο να το ισχυριστεί, γιατί πολύ απλά όλοι είδαν πως υπήρξε ένταση στο τάιμ άουτ. «Δεν είμαι τρελός να θέσω εκτός ομάδας τους σημαντικότερους παίκτες, για να κάνω το καπρίτσιο μου» είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ομάδας του Πειραιά. Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται.

Ο Μπαρτζώκας είπε αυτό που έπρεπε να πει για την ομάδα του κι αυτό άλλωστε θα φανεί και στον μεγάλο αυριανό αγώνα των πρωταθλητών Ελλάδος με την «βασίλισσα» της Ευρώπης στο ΣΕΦ.

Ο Ντόρσεϊ θα είναι από τα μεγάλα «όπλα» των πειραιωτών και κόντρα στην ισπανική ομάδα και ο κόουτς των «ερυθρόλευκων» περιμένει ένα ακόμα μεγάλο παιχνίδι από τον ομογενή γκαρντ.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και μπαίνει ενωμένος και αποφασισμένος για την υλοποίηση του μεγάλου του στόχου, την κατάκτηση δηλαδή της Ευρωλίγκας.

Αυτό έχουν στο μυαλό τους οι «ερυθρόλευκοι» και τα όσα τόνισε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρτζιο Σκαριόλο αλλά και ο Σέρχιο Γιουλ φανερώνουν τον σεβασμό που έχει κερδίσει η ομάδα του Πειραιά.

Και για να μην ξεχνιόμαστε, ο Ντόρσεϊ θα είναι στην βασική πεντάδα του Ολυμπιακού στην αυριανή αναμέτρηση.

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»

Ο Παναθηναϊκός ούτε την 3η θέση διεκδίκησε με ένταση στην Τούμπα, ούτε προετοιμάζει τις δύο πιο ακριβές μεταγραφές του για την επόμενη σεζόν. Μία αμφίσιμη διαχείριση από τον Ράφα Μπενίτεθ.

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ

Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας

Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν’ αναρωτηθούν…

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του

Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»

«Βόμβα» από τη «Repubblica», αποκάλυψε ότι η Εθνική Ιταλίας έγινε... μπάχαλο λίγες ώρες πριν τον «τελικό» με τη Βοσνία, επειδή οι διεθνείς ζήτησαν 300.000 € έκαστος ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ! Η παρέμβαση και τα... γκάζια του Γκατούζο δεν έσωσαν τους Ατζούρι από το (νέο) φιάσκο.

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών

Τι δείχνει η έρευνα του «Sportico» για τους αθλητές που έβγαλαν και συνεχίζουν χρήματα με το τσουβάλι, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των billionaires. Και η ξεχωριστή ιστορία του Φλαμινί, που είναι εκτός top 15.

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα

Ο Στεφάν Λανουά είχε καλά λόγια να πει σε κάποιους διαιτητές, όμως σε άλλους έκανε και παρατηρήσεις. Ολα όσα έγιναν, με κλειστές πόρτες, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League

Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο

Ο Πάολο Βαλέρι έκανε μάθημα στους διαιτητές για τα χέρια και πρόβαλε πέντε φάσεις από το πρωτάθλημα της Super League. Το μάθημα για στημένους αγώνες και τον τζόγο

Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Απάντηση Ιράν 07.04.26

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Πρόταση 07.04.26

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ιταμάρ Μπν-Γκβιρ 07.04.26

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
«Michael» 06.04.26

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Ελλάδα 06.04.26

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Οικονομικές Ειδήσεις 06.04.26

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Καταστροφή υποδομών 06.04.26

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 06.04.26

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Ευρώπη 06.04.26

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

