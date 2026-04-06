Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06 Απριλίου 2026, 15:28

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Spotlight

Δύο εβδομάδες πριν ΑΕΚ-Κηφισιά 3-0 σε 26΄ ελάχιστοι ασχολήθηκαν. Ο Μάρκο Νίκολιτς όμως φαίνεται πως είχε ήδη στο μυαλό του κάτι που φάνηκε σε κοινή θέα δύο εβδομάδες μετά… Για την ακρίβεια κάποιον. Έναν που στα ντουζένια του ήταν 19 φορές διεθνής στην εθνική Αργεντινής του Λιονέλ Μέσι. Που κέρδισε όλους τους τίτλους στην Ιταλία με τη Γιουβέντους και έπαιξε καμιά 300αριά ματς στην Serie A. Που βρέθηκε στην Premier League με τη Γουότφορντ. Πατημένα 35 ο Ρομπέρτο Περέιρα.

Και ταλαιπωρημένος μια ακόμη σεζόν από τραυματισμούς. Μέχρι εκείνη την παρτίδα στη Νέα Φιλαδέλφεια -την πρώτη του σαν βασικός- με τέσσερις συμμετοχές στη Super League, όλες μαζί κάτι παραπάνω από πενήντα λεπτά. Αυτό όμως δεν εμπόδισε ούτε τον Σέρβο στον πάγκο να ποντάρει πάνω του… μισό πρωτάθλημα, ούτε τον ίδιο να υπενθυμίσει πως αν πατά καλά στα πόδια του είναι άλλης ποιότητας

Κοιτούσαν απορημένοι οι Ερυθρόλευκοι την εντεκάδα της ΑΕΚ όταν αυτή ανακοινώθηκε. Διότι κανείς δεν περίμενε, δεν υπολόγισε, δεν φαντάστηκε ότι ο Νίκολιτς μπορεί να επιλέξει σε αυτή τον
Αργεντινό. Άπαντες είχαν πειστεί ότι το παράδειγμα της Κηφισιάς, ο Περέιρα χαφ αριστερό μπροστά ήταν random. Μια τυχαία επιλογή rotation σε ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι. Δεν ήταν όμως. Αποδείχθηκε πρόβα κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του Ροντινέι. Και μάλιστα σε μια συγκυρία που η ομάδα του αριστερά έμελλε να μην έχει τον βασικό της μπακ.

Έφτιαξε το μοναδικό -που μέτρησε- γκολ της βραδιάς ο Αργεντινός. Ασφάλισε όλες τις μπάλες που πήρε σε 65΄ (7/8 πάσες). Έβαλε τα πόδια του δυνατά στη φωτιά όποτε χρειάστηκε. Κανονικός x factor σε μια βραδιά που μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος. Κάποιος που δεν τον περίμενε κανείς και εμφανίστηκε την κατάλληλη στιγμή για την ομάδα του. Ένας «αγαπημένος» του πρώην προπονητή που είχε μείνει παρκαρισμένος για καιρό. Ένας… Ιμπόρα με κιτρινόμαυρα αν θυμηθεί κανείς πως τον χρησιμοποίησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο πρώτο του δίμηνο στο λιμάνι

Ο Βάσκος που χθες βράδυ φούσκωνε και ξεφούσκωνε βλέποντας το ίδιο έργο στο «Καραϊσκάκης». Από τα ίδια πρόσωπα. Ένα βασανιστικά γρήγορα γκολ από την άλλη (όπως ο ΠΑΟΚ στο 2-0 του κυπέλλου με τον Μύθου ή ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα με τον Ταμπόρδα) τιμωρία στο πρώτο λάθος. Μια «θολούρα» στο χορτάρι. Και τελικά μια απορία: Είναι όλοι μαζί τόσο ντεφορμέ ή ξέχασαν το ποδόσφαιρο;

Είχε 15 ημέρες στη διάθεση του ο Ολυμπιακός για να εμφανιστεί κανονικός. Χωρίς πολλές «εθνικές» απουσίες. Και σίγουρα με την αντίληψη ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο λάθος. «Είμαστε καλά» είπε ο κόουτς μετά την προπόνηση της Παρασκευής. Τελικά εμφανίστηκε η χειρότερη εκδοχή της χρονιάς. Όχι κάποιοι που δεν θέλουν. Μάλλον που δεν μπορούν…

Τους έβαλε όλους ο προπονητής. Τον Ποντένσε. Τον Ζέλσον. Τον Ταρέμι. Τον Έσε που επέστρεψε από τραυματισμό. Τον Ντάνι που τόσο εμπιστεύεται σε ντέρμπι. Στην πραγματικότητα όμως κύλησαν 90+8’ αναζητώντας κάποιον πέρα από τον αριστερό στόπερ που να δείχνει ικανός. Όχι να νικήσει το ματς για όλους. Να μπει έστω στην εξίσωση. Για την ακρίβεια ως το 90+8΄του Γιουσούφ Γιαζιτσί. Κατά λάθος έμεινε στο ρόστερ ο Τούρκος. Αν είχε κάποιες ώρες παραπάνω το «μεταγραφικό παράθυρο» της Γαλλίας αρχές Φλεβάρη θα είχε επιστρέψει στη Λιλ. Και από τότε ποδόσφαιρο με το στανιό: 5΄με τον Βόλο, 6΄με την ΑΕΚ, 16΄με τον Αστέρα, 5΄με τον Παναθηναϊκό, 6΄με τον Λεβαδειακό, 8΄με τον Παναιτωλικό, 15΄στις Σέρρες και 10΄με την ΑΕΛ

Χθες πέρασε στο 71΄ και ακριβώς στην τελευταία φάση του παιχνιδιού θύμισε γιατί θα μπορούσε να είναι κομμάτι της λύσης του επιθετικού προβλήματος που δεδομένα έχει ο Ολυμπιακός. Μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει στα 5 από τα 8 τελευταία της Super League. Ο τρίτος σκόρερ της σεζόν πίσω από Ελ Κααμπί και Ταρέμι: 7 γκολ και 6 ασίστ στις εγχώριες διοργανώσεις (737). Δημιουργία ή σκορ κάθε 56΄. Όλη τη χρονιά όμως στο πρωτάθλημα 56΄+ έπαιξε μόνο δύο φορές. Με την ΑΕΛ στη Λάρισα μέσα Οκτώβρη. Και με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι αρχές Γενάρη.

Με το απίθανο κοντρόλ και την αλλαγή αριστερό, δεξί εκτελώντας τον Στρακόσια θα είχε 8 γκολ και τον Ολυμπιακό με… σφυγμό! Μέσα στο κόλπο του πρωταθλήματος. Άντε να πιστέψεις ότι το στέρησε με οφσάιντ ο -καλύτερος όλων- Ο Πιρόλα!

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Vita.gr
Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Κόσμος
Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
On Field 06.04.26

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα

Από το παρελθόν στο street style, οι ιστορικές εμφανίσεις των ισπανικών συλλόγων επιστρέφουν δυναμικά, συνδέοντας γενιές και επαναπροσδιορίζοντας την ποδοσφαιρική ταυτότητα

Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
On Field 05.04.26

Χαμός με τα «σενάρια» που θέλουν πολλές αγγλικές ομάδες να έχουν στο μεταγραφικό «στόχαστρο» τον Βραζιλιάνο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης

Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
On Field 05.04.26

Η παρουσία του Κίναν Έβανς στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού έκανε πολλούς φίλους της ομάδας του λιμανιού ν' αναρωτηθούν…

Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
On Field 04.04.26

Δέκα τίτλους στη σεζόν, 28 στη διετία και 342 το σύνολο. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να αφήνει τον ανταγωνισμό πολύ πίσω σε κάθε άβολη σύγκριση περί «πολυαθλητικότητας».

Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»
On Field 04.04.26

«Βόμβα» από τη «Repubblica», αποκάλυψε ότι η Εθνική Ιταλίας έγινε... μπάχαλο λίγες ώρες πριν τον «τελικό» με τη Βοσνία, επειδή οι διεθνείς ζήτησαν 300.000 € έκαστος ως πριμ πρόκρισης στο Μουντιάλ! Η παρέμβαση και τα... γκάζια του Γκατούζο δεν έσωσαν τους Ατζούρι από το (νέο) φιάσκο.

Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών
On Field 03.04.26

Τι δείχνει η έρευνα του «Sportico» για τους αθλητές που έβγαλαν και συνεχίζουν χρήματα με το τσουβάλι, μπαίνοντας στο κλειστό κλαμπ των billionaires. Και η ξεχωριστή ιστορία του Φλαμινί, που είναι εκτός top 15.

Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα
On Field 03.04.26

Ο Στεφάν Λανουά είχε καλά λόγια να πει σε κάποιους διαιτητές, όμως σε άλλους έκανε και παρατηρήσεις. Ολα όσα έγιναν, με κλειστές πόρτες, στο σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League

Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο
On Field 02.04.26

Ο Πάολο Βαλέρι έκανε μάθημα στους διαιτητές για τα χέρια και πρόβαλε πέντε φάσεις από το πρωτάθλημα της Super League. Το μάθημα για στημένους αγώνες και τον τζόγο

«Κούρσα» για δύο ο πάγκος της Σκουάντρα Ατζούρα
On Field 02.04.26

Ο Γκατούζο αποτελεί παρελθόν και η ιταλική ομοσπονδία καλείται να επιλέξει μεταξύ Κόντε και Αλέγκρι, τον νέο προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας

Το αρνητικό ρεκόρ της Ιταλίας: Η μοναδική από τις κορυφαίες Εθνικές που μένει εκτός για 3ο σερί Μουντιάλ
Ποδόσφαιρο 02.04.26

Η Ιταλία μένει εκτός τελικής φάσης ενός Μουντιάλ για 3η σερί φορά και είναι η μοναδική από τις Εθνικές ομάδες που έχουν κερδίσει τουλάχιστον ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που έχει αυτό το τόσο αρνητικό σερί.

Αποκάλυψη Γκάρι Νέβιλ για Τζέραρντ και… Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
On Field 02.04.26

Ο πρώην άσος της Γιουνάιτεντ αποκάλυψε την «αποστολή» που του ανέθεσε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον με τον πρώην αρχηγό της Λίβερπουλ και την απάντηση του παλαίμαχου μέσου των «κόκκινων»

Το πρόβλημα στη διαιτησία είναι ότι ο Λανουά έφτασε στο ταβάνι
On Field 02.04.26

Οι περσινές καινοτομίες δεν είχαν συνέχεια από την ΚΕΔ του Λανουά και κατάντησαν ρουτίνα της φετινής σεζόν. Επίσης, δεν κατάφεραν να ανεβάσουν το επίπεδο και να βγάλουν νέους διαιτητές

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Οδηγός επιβίωσης σε έναν α
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

