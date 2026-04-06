Πάρτι του Τζόλη με την Μπριζ κόντρα στην Άντερλεχτ (vids)
Ο Χρήστος Τζόλης είχε συμμετοχή στα τρία από τα τέσσερα γκολ της Μπριζ στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Αντερλεχτ, στην πρεμιέρα των πλέι οφ Βελγίου. Σκόραρε μια φορά και έβγαλε δυο ασίστ
Ο Χρήστος Τζόλης ήταν ιδιαίτερα κεφάτος στην πρεμιέρα της Μπριζ για τα play-offs τίτλου στο Βέλγιο. Ο Έλληνας εξτρέμ έκανε… πλάκα στην άμυνα της Άντερλεχτ, αφού με γκολ και δυο ασίστ οδήγησε την ομάδα του στην εντυπωσιακή νίκη με 4-2 και στο -1 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Ο Έλληνας εξτρέμ μοίρασε στο 29ο λεπτό το 2-0 στον Στάνκοβιτς, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 με δικό του γκολ όταν συνέκλινε μέσα στην περιοχή και σημάδεψε τη γωνία με υπέροχο πλασέ.
Στις καθυστερήσεις χτύπησε σαν… κόμπρα στην αντεπίθεση και κλείδωσε τη νίκη των γηπεδούχων, όταν έδωσε έτοιμο γκολ στον Φερμάντ που διαμόρφωσε το τελικό 4-2 απέναντι στην Άντερλεχτ.
Δείτε το γκολ του Τζόλη
📺 l Le but de Christos Tzolis contre Anderlecht !
— Ma Pro League (@MaProLeague) April 6, 2026
Και την ασίστ
Romeo Vermant pulls the plug! Tzolis with second assist.
🇧🇪 Club Brugge 4-2 Anderlecht
🇧🇪 Club Brugge 4-2 Anderlecht
— Prexxh (@P_rexxh) April 6, 2026
Φυσικά ο Έλληνας διεθνής άσος αναδείχθηκε MVP. Δείτε παρακάτω τη σχετική ανάρτηση.
𝐌𝐕𝐏. 🇬🇷✨ pic.twitter.com/FdNF7uV3fO
— Club Brugge KV (@ClubBrugge) April 6, 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις