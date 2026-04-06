Με το… αριστερό ξεκίνησε η Ελλάδα στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ηττήθηκε από την Ουγγαρία με 13-12 στην πρεμιέρα. Το παιχνίδι κρίθηκε με γκολ από τον Ζόλταν Μπούριαν στον παίκτη παραπάνω, πέντε δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

Πλέον η Εθνική Ανδρών θα κυνηγήσει νίκη στα δύο εναπομείναντα παιχνίδια του Α΄ ομίλου, αύριο Τρίτη (7/4, 17:30) με τη Σερβία και την Τετάρτη (8/4, 17:30) με την Ολλανδία, προκειμένου να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης. Στην 1η Κατηγορία, παίρνουν μέρος οκτώ ομάδες, με τις έξι πρώτες της κατάταξης να παίρνουν την πρόκριση για την τελική φάση.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν νωθρά στο ματς, καθώς τα πρώτα λεπτά του ματς κύλησαν χωρίς σκορ. Ο Βίβγκαρι άνοιξε λογαριασμό για την Ουγγαρία και στη συνέχεια, ο Αργυρόπουλος ισοφάρισε σε 1-1. Η περίοδος ολοκληρώθηκε με προβάδισμα της Ουγγαρίας (3-2), χάρη σε γκολ του Τάτραϊ.

Στη δεύτερη περίοδο, οι δύο χώρες ανέβασαν στροφές και απέκτησαν πλουραλισμό στο σκοράρισμα και την επίθεση. Υπήρξαν διαδοχικές ισοπαλίες ανάμεσα στις δύο αντιπάλους (3-3, 4-4, 5-5 και 6-6), αλλά η Ελλάδα έκλεισε τη δεύτερη περίοδο με το προβάδισμα (7-6), με τον Γκίλλα να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.



Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, η Ουγγαρία κατάφερε να ισοφαρίσει στο τρίτο οκτάλεπτο με τον Φεκετέ για το 7-7 κι στη συνέχεια πέρασε μπροστά με τον Μπουριάν για το 8-7.Όμως, η «απάντηση» της Εθνικής ήταν άμεση και ήρθε με εύστοχη εκτέλεση σε πέναλτι για τον Αργυρόπουλο, ο οποίος «έγραψε» το 8-8, μετά από μία σκληρή «μάχη» ανάμεσα στις δύο ομάδες το τρίτο οκτάλεπτο ολοκληρώθηκε στο 10-10.Με πέναλτι, που κέρδισαν μετά από challenge του προπονητή τους, οι Ούγγροι πήραν προβάδισμα με τον Βέντελ Βίγκβαρι, με τον Γκίλλα να απαντά άμεσα από την περιφέρεια. Στα δύο λεπτά πριν τη λήξη, με την ελληνική ομάδα να παίζει με παίκτη παραπάνω, ο Παπαναστασίου «σημάδεψε» το δοκάρι και κατευθείαν δέχθηκε κόντρα από τον Ανταμ Νάγκι, που «έγραψε» το 12-11.Οι διεθνείς κέρδισαν ακόμη μία αποβολή και, μετά το τάιμ-άουτ του Βλάχου, ο Αργυρόπουλος ισοφάρισε στα 1΄18΄΄ πριν το τέλος, αλλά στην τελευταία επίθεση της Ουγγαρίας ο Κάκαρης χρεώθηκε με ποινή και ο Μπούριαν, στην εκπνοή του χρόνου επίθεσης, έδωσε τη νίκη στην ομάδα του.

Τα οκτάλεπτα: 3-2, 3-5, 4-3, 3-2

Ουγγαρία (Ζολτ Βάργκα): Τσόμα, Τατράι 1, Ντάλα, Βάργκα, Βίντσε Βίγκβαρι 4, Ανταμ Νάγκι 2, Φέκετε 2, Μπούριαν 2, Νέμετ 1, Βίντελ Βίγκβαρι, Γιάνσικ, Σάλαϊ, Βόγκελ, Βίσμεγκ 1.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Πούρος 2, Χατζής, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 3, Γκίλλας 3, Καλογερόπουλος 1, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαϊδης 1, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Σπάχιτς, Καστρινάκης

*Εκτός 14άδας της εθνικής έμειναν ο Δημήτρης Σκουμπάκης και ο Νίκος Γαρδίκας.

*Στο εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου, η Σερβία νίκησε δύσκολα την Ολλανδία 15-11, «καθαρίζοντας» το ματς με ένα 3-0 στα τελευταία τέσσερα λεπτά, και με τον Βασίλιε Μαρτίνοβιτς να είναι ο κορυφαίος με πέντε τέρματα. Για τον Β΄ όμιλο, η Ιταλία με δύο γκολ στα τελευταία 29 δευτερόλεπτα επικράτησε 12-10 της κατόχου του τίτλου Ισπανίας