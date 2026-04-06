Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ – Δείτε την ανάρτηση των Σέρβων
- Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
- Παγιδευμένοι 41 ανθρακωρύχοι στη Ρωσία από ουκρανική επίθεση - Τρεις νεκροί σε ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό
- Ανήλικη κατήγγειλε το βιασμό της από 17χρονο στο Ηράκλειο της Κρήτης
- Λέκκας για σεισμό στα Ιωάννινα: «Οι δονήσεις θα συνεχιστούν αλλά δεν ανησυχούμε»
Η Παρτίζαν τίμησε τη μνήμη θυμάτων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στις 27 Ιανουαρίου, σε τροχαίο δυστύχημα.
Συγκεκριμένα, οι παίκτες της ομάδας, στον αγώνα με την Τσουκαρίτσκι για το πρωτάθλημα Σερβίας, φόρεσαν μπλουζάκια που έγραφαν «Αδέρφια, για πάντα μαζί μας», με τον σύλλογο να κάνει την ανάλογη ανάρτηση.
«Οι παίκτες της Παρτιζάν βγήκαν στο γήπεδο φορώντας μπλουζάκια αφιερωμένα στους τραγικά χαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Αυτά τα μπλουζάκια ήταν μέρος μιας ανθρωπιστικής εκστρατείας που διοργάνωσαν οι οπαδοί του συλλόγου μας και όλα τα έσοδα από την πώληση θα διατεθούν στις οικογένειες των θυμάτων», ήταν η λεζάντα της ανάρτησης, που συνόδευε φωτογραφίες των παικτών της Παρτιζάν με τα μπλουζάκια.
Δείτε τις μπλούζες της Παρτιζάν
🖤🤍 Fudbaleri Partizana izašli su na teren u majicama koje su posvećene tragično nastradalim navijačima PAOK-a. Ove majice bile su deo humanitarne akcije koju su organizovali navijači našeg kluba, a sav prihod od prodaje namenjen je porodicama stradalih. pic.twitter.com/wGISgDZPy5
— FK Partizan (@FKPartizanBG) April 5, 2026
- Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
- Σορτς: «Δεν χάσαμε την πίστη μας μετά την ήττα από τη Χάποελ»
- Βεζένκοφ: «Η κατάκτηση της Euroleague είναι ο μεγάλος μας στόχος»
- Τέλος εποχής στη Μάντσεστερ Σίτι για τον Μπερνάρντο Σίλβα – Φεύγει το καλοκαίρι
- Οι παίκτες της Παρτιζάν τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
- Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»
- Γιατί η σύζυγος του Λουτσέσκου «ξέσπασε» με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους
- Με Γκραντ στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις