Οι αθλητικές μεταδόσεις (6/4): Πού θα δείτε Ελλάδα-Ουγγαρία και Νάπολι-Μίλαν
Το σημερινό (6/4) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με το Ελλάδα-Ουγγαρία και το Νάπολι-Μίλαν να ξεχωρίζουν...
Από το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού της Δευτέρας (6/4) ξεχωρίζουν η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ουγγαρία για το World Cup στις 17:30 και το ντέρμπι της Νάπολι με τη Μίλαν για τη Serie A.
Δείτε αναλυτικά το σημερινό (6/4) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μόντε Κάρλο
13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Ουντινέζε – Κόμο Serie A
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Πόρτσμουθ – Όξφορντ Championship
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 2026Μόντε Κάρλο (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέτσε – Αταλάντα Serie A
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουότφορντ – Τσάρλτον Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ίπσουιτς – Μπέρμιγχαμ Championship
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τουρκ Τέλεκομ – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Τζένοα Serie Α
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σουόνσι – Μίντλεσμπρο Championship
19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League
21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ Ισπανίας
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Μίλαν Serie A
22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαλ – Κόβεντρι Championship
22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (6/4): Πού θα δείτε Ελλάδα-Ουγγαρία και Νάπολι-Μίλαν
