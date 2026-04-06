O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Σε διάλειμμα από τους πάγκους τουλάχιστον μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο οποίος μίλησε στην ιστοσελίδα της Σλοβενίας «24ur.com» και αναφέρθηκε στο μέλλον του.

Ο Σέρβος, πολύπειρος τεχνικός, τόνισε παράλληλα πως θα μιλήσει με τον εαυτό του και τους κοντινούς του ανθρώπους, ενώ ξεκαθάρισε ότι αν επιστρέψει στην… δράση θα είναι επειδή βρήκε κίνητρο.

Οι δηλώσεις του Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί έκανα αυτό που αγαπώ. Με γέμισε. Τον Ιούνιο θα κάνω μια συζήτηση με τον εαυτό μου και με τους ανθρώπους που είναι πιο κοντά μου, την οικογένεια και τους φίλους μου. Αν αποφασίσω να δουλέψω ξανά, σημαίνει ότι έχω βρει το κίνητρο. Το κίνητρο είναι αυτό που κινεί τον άνθρωπο σε κάθε δουλειά», ήταν τα λόγια του.

Ερωτηθείς περί πιθανής επιστροφής του στον Παναθηναϊκό, απάντησε: «Αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι κάτι τέτοιο. Εστιάζω σε πράγματα που δεν είχα κάνει ποτέ πριν».