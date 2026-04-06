Τρίτη 07 Απριλίου 2026
Ο Λίνεκερ είδε «σημάδια πανικού» στην Άρσεναλ
On Field 06 Απριλίου 2026, 22:25

Ο παλαίμαχος Άγγλος στράικερ σχολίασε τον αποκλεισμό των «κανονιέρηδων» από την Σαουθάμπτον

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

Οι δύο τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν και οι καλύτερες για την Άρσεναλ, σε σημείο που οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου να ανησυχούν για το αν οι «κανονιέρηδες» θα καταφέρουν τελικά να κατακτήσουν την Πρέμιερ Λιγκ.

Η ήττα στον τελικό του Carabao Cup από την Μάντσεστερ Σίτι αλλά κυρίως ο σοκαριστικός αποκλεισμός στηνν προημιτελική φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, από την Σαουθάμπτον, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ομάδα του Λονδίνου.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Γκάρι Λίνεκερ σχολίασε την αγωνιστική εικόνα των Λονδρέζων στο παιχνίδι με τους «Άγιους», αναφέροντας πως η Άρσεναλ παρουσίασε σημάδια πανικού.

«Η Σαουθάμπτον έκανε μεγάλη προσπάθεια για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου και της αξίζουν συγχαρητήρια. Έφερε σε δύσκολη θέση την Άρσεναλ και πρέπει εδώ να πω ότι είσαι σημάδια πανικού στην ομάδα του Αρτέτα».

Ο Λίνεκερ ανέλυσε τα κακώς κείμενα των πρωτευουσιάνων στο παιχνίδι με την Σαουθάμπτον και αναρωτήθηκε αν τα προβλήματα τραυματισμών που έχει η Άρσεναλ μπορούν να στοιχίσουν ακριβά στην ομάδα του Λονδίνου, στην τελική ευθεία της Πρέμιερ Λιγκ.

Η αλήθεια είναι πως ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον ήταν ένα γερό «χαστούκι» για την Άρσεναλ που προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς.

Αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Μίκελ Αρτέτα στην σημερινή προπόνηση των «κανονιέρηδων», ζητώντας από τους παίκτες του να δείξουν καθαρό μυαλό και ωριμότητα.

Μέχρι πριν από 15 μέρες οι Λονδρέζοι διεκδικούσαν τέσσερις τίτλους, τώρα «κυνηγούν» δύο, το Champions League και το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Σε ότι αφορά την Πρέμιερ Λιγκ είναι αναμφίβολα το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ και σε ότι έχει να κάνει με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς στην φάση των οκτώ, θα κοντραριστεί με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Όλα αυτά βέβαια στα «χαρτιά» γιατί και στο Κύπελλο Αγγλίας όλοι περίμεναν πρόκριση των Λονδρέζων, αλλά η Σαουθάμπον έκανε το μεγάλο «μπαμ» και απέκλεισε τους «κανονιέρηδες».

Απομένει να δούμε αν ο Λίνεκερ διέκρινε σωστά κάνοντας λόγο για σημάδια πανικού ή αν τελικά ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Αγγλίας ήταν μια άτυχη στιγμή για την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Αύριο βράδυ πάντως θα φανούν πολλά στο παιχνίδι της ομάδας του Λονδίνου στην Λισαβώνα (απέναντι στην Σπόρτινγκ) για την προημιτελική φάση του Champions League. Και είναι προφανές ότι η Άρσεναλ ψάχνει μια μεγάλη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους.

Κατοικία: Πρωτιά της Ελλάδας στην ΕΕ για τις δαπάνες στέγασης

Vita.gr
Meal prep για πραγματικές ζωές: Τι κάνουμε τις μέρες που όλα μοιάζουν «βουνό»

HSBC: Στο τραπέζι το δυσμενέστερο σενάριο… πετρέλαιο έως και τα 140 δολάρια

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Μπάσκετ 06.04.26

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ξεκαθάρισε πως θα γυρίσει στους πάγκους μόνο αν βρει το κατάλληλο κίνητρο και ο Άρης Betsson του Ρίτσαρντ Σιάο δείχνει ικανός να του το προσφέρει στο προσεχές μέλλον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…
Να δει το «αύριο» και όχι το «σήμερα»
Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
Ο Βινίσιους και η… μισή Πρέμιερ Λιγκ
Το μεγαλύτερο «αν» της δεκαετίας
Στο ντέρμπι της… πολυαθλητικότητας, ο Ολυμπιακός έχει αντίπαλο μόνο τον εαυτό του
Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Οι διεθνείς απαίτησαν πριμ 10.000.000 € λίγες ώρες πριν τον «τελικό»
Πόσο Μάικλ Τζόρνταν είσαι; Ή αλλιώς, ο πλουσιότερος αθλητής όλων των εποχών
Σε ποιους διαιτητές ο Λανουά μοίρασε μπράβο (και για την αποβολή του Νίκολιτς) και ποιους έβγαλε στη σέντρα
Οι φάσεις από την Super League που έδειξε η ΚΕΔ στο σεμινάριο των διαιτητών και η ομιλία για τον τζόγο
Ιράν: Σε «αδιέξοδο» βρίσκεται ο «ανισσόροπος» Τραμπ – «Καμία επίπτωση» από τις «ανυπόστατες απειλές του»
Ουκρανία: Παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών προτείνει το Κίεβο στη Μόσχα
Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης
Ο Τζαφάρ Τζάκσον για τον «μυστικό» ρόλο του ως Μάικλ Τζάκσον
Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65
Φέτα: Η διαμάχη για τα Π.Ο.Π. προϊόντα επιδεινώνει τους δεσμούς των ΗΠΑ με την Ευρώπη
Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο
Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις
Δημοσκόπηση: Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 – Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Ευρώπη: Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες – Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα
Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη
Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

