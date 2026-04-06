Ο Λίνεκερ είδε «σημάδια πανικού» στην Άρσεναλ

Οι δύο τελευταίες εβδομάδες δεν ήταν και οι καλύτερες για την Άρσεναλ, σε σημείο που οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου να ανησυχούν για το αν οι «κανονιέρηδες» θα καταφέρουν τελικά να κατακτήσουν την Πρέμιερ Λιγκ.

Η ήττα στον τελικό του Carabao Cup από την Μάντσεστερ Σίτι αλλά κυρίως ο σοκαριστικός αποκλεισμός στηνν προημιτελική φάση του Κυπέλλου Αγγλίας, από την Σαουθάμπτον, έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην ομάδα του Λονδίνου.

Δεν είναι τυχαίο πως ο Γκάρι Λίνεκερ σχολίασε την αγωνιστική εικόνα των Λονδρέζων στο παιχνίδι με τους «Άγιους», αναφέροντας πως η Άρσεναλ παρουσίασε σημάδια πανικού.

Gary Lineker reveals Arsenal’s ‘signal of panic’ before shock FA Cup loss https://t.co/sWW6RkfwQZ — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 6, 2026

«Η Σαουθάμπτον έκανε μεγάλη προσπάθεια για να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου και της αξίζουν συγχαρητήρια. Έφερε σε δύσκολη θέση την Άρσεναλ και πρέπει εδώ να πω ότι είσαι σημάδια πανικού στην ομάδα του Αρτέτα».

Ο Λίνεκερ ανέλυσε τα κακώς κείμενα των πρωτευουσιάνων στο παιχνίδι με την Σαουθάμπτον και αναρωτήθηκε αν τα προβλήματα τραυματισμών που έχει η Άρσεναλ μπορούν να στοιχίσουν ακριβά στην ομάδα του Λονδίνου, στην τελική ευθεία της Πρέμιερ Λιγκ.

Η αλήθεια είναι πως ο αποκλεισμός στο Κύπελλο από την Σαουθάμπτον ήταν ένα γερό «χαστούκι» για την Άρσεναλ που προκάλεσε μεγάλους κλυδωνισμούς.

Αυτό φάνηκε και από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Μίκελ Αρτέτα στην σημερινή προπόνηση των «κανονιέρηδων», ζητώντας από τους παίκτες του να δείξουν καθαρό μυαλό και ωριμότητα.

Μέχρι πριν από 15 μέρες οι Λονδρέζοι διεκδικούσαν τέσσερις τίτλους, τώρα «κυνηγούν» δύο, το Champions League και το πρωτάθλημα Αγγλίας.

Σε ότι αφορά την Πρέμιερ Λιγκ είναι αναμφίβολα το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, ενώ και σε ότι έχει να κάνει με την κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, έχει τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς στην φάση των οκτώ, θα κοντραριστεί με την Σπόρτινγκ Λισαβώνας.

Όλα αυτά βέβαια στα «χαρτιά» γιατί και στο Κύπελλο Αγγλίας όλοι περίμεναν πρόκριση των Λονδρέζων, αλλά η Σαουθάμπον έκανε το μεγάλο «μπαμ» και απέκλεισε τους «κανονιέρηδες».

Απομένει να δούμε αν ο Λίνεκερ διέκρινε σωστά κάνοντας λόγο για σημάδια πανικού ή αν τελικά ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Αγγλίας ήταν μια άτυχη στιγμή για την ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Αύριο βράδυ πάντως θα φανούν πολλά στο παιχνίδι της ομάδας του Λονδίνου στην Λισαβώνα (απέναντι στην Σπόρτινγκ) για την προημιτελική φάση του Champions League. Και είναι προφανές ότι η Άρσεναλ ψάχνει μια μεγάλη νίκη και για ψυχολογικούς λόγους.