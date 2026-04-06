Ο Καμαβινγκά χάνει στη Ρεάλ και κερδίζει στην Premier League
Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έχει… οπαδούς στην Αγγλία, την ώρα που στην Ρεάλ Μαδρίτης χάνει τη θέση του βασικού, κεντρίζει το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων
Με το βλέμμα στην Αγγλία βρίσκεται ο Εντουάρντο Καμαβινγκά την ώρα που στην Ρεάλ Μαδρίτης χάνει έδαφος καθώς με βάση τις συμμετοχές του δεν θα το έλεγες και βασικό παίκτη. Από τις 22 συμμετοχές του στην La Liga οι εννέα ήταν βασικός και οι πέντε από τις 10 στα ματς του Champions League.
Τα παραπάνω στατιστικά είναι και η αφορμή που ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δημοσιοποίησε ότι ομάδες της Premier League κάνουν έρευνες για να αποκτήσουν τον 23χρονο μέσο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα σενάριο που υπήρχε και πέρσι τέτοια εποχή, χωρίς να επιβεβαιωθεί το καλοκαίρι, όμως μετά τη λήξη της τρέχουσας σεζόν όλα θεωρούνται πιθανά.
Στην Αγγλία ήταν να πάει ο Καμαβινγκά πριν η Ρεάλ τον αποκτήσει από την Σταντ Ρεν το 2021 με 28 εκατομμύρια λίρες. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έμπαινε σε συζήτηση αν ομάδα κατέθετε προσφορά ύψους 50 εκατ. ευρώ και κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτή να είναι η Λίβερπουλ, ζωντανεύοντας ξανά το παλιό φλερτ καθώς ήταν η ομάδα που ενδιαφέρθηκε πριν από την Ρεάλ Μαδρίτης.
Όμως, υπάρχουν κι άλλες ομάδες που αναζητούν παίκτη να μπορεί να αγωνιστεί στο «6» ή στο «8», άρα υπάρχουν πιθανότητες να κινηθούν για τον Καμαβνγκά. Αυτές οι ομάδες είναι οι Αρσεναλ, Νιούκαστλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Στην Premier League θεωρούν ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει ιδανικά στο υψηλό τέμπο του πρωταθλήματος που είναι ένταση στις μονομαχίες, μεταφορά μπάλας, κάλυψη χώρων. Επίσης, μπορεί να αγωνιστεί ακόμη και ως αριστερός μπακ όταν χρειαστεί.
Eduardo Camavinga is no longer viewed as untouchable at Real Madrid, with his long-term position now under discussion. Several Premier League clubs are believed to be monitoring his situation. (MARCA) pic.twitter.com/ARpmiA1oRo
— ChelsTransfer (@ChelsTransfer) April 6, 2026
Το σίγουρο είναι ότι αρκετοί αγγλικοί σύλλογοι παρακολουθούν τις εξελίξεις για τον Καμαβινγκά. Όταν δουν… φως, τότε θαναμένεται να ανοίξει και ο χορός της απόκτησής του. Πάντως, η AS θεωρεί ότι η Ρεάλ σκέφτεται να τον πουλήσει, ενώ η Marca αναφέρει ότι ο Εντουάρντο Καμαβινγκά «δεν θεωρείται πλέον άτρωτος στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη μακροπρόθεσμη θέση του να βρίσκεται υπό συζήτηση. Αρκετές ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ πιστεύεται ότι παρακολουθούν την κατάστασή του».
