Ο Καμαβινγκά χάνει στη Ρεάλ και κερδίζει στην Premier League
Ποδόσφαιρο 06 Απριλίου 2026, 20:51

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά έχει… οπαδούς στην Αγγλία, την ώρα που στην Ρεάλ Μαδρίτης χάνει τη θέση του βασικού, κεντρίζει το ενδιαφέρον άλλων συλλόγων

Με το βλέμμα στην Αγγλία βρίσκεται ο Εντουάρντο Καμαβινγκά την ώρα που στην Ρεάλ Μαδρίτης χάνει έδαφος καθώς με βάση τις συμμετοχές του δεν θα το έλεγες και βασικό παίκτη. Από τις 22 συμμετοχές του στην La Liga οι εννέα ήταν βασικός και οι πέντε από τις 10 στα ματς του Champions League.

Τα παραπάνω στατιστικά είναι και η αφορμή που ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δημοσιοποίησε ότι ομάδες της Premier League κάνουν έρευνες για να αποκτήσουν τον 23χρονο μέσο από την Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα σενάριο που υπήρχε και πέρσι τέτοια εποχή, χωρίς να επιβεβαιωθεί το καλοκαίρι, όμως μετά τη λήξη της τρέχουσας σεζόν όλα θεωρούνται πιθανά.

Στην Αγγλία ήταν να πάει ο Καμαβινγκά πριν η Ρεάλ τον αποκτήσει από την Σταντ Ρεν το 2021 με 28 εκατομμύρια λίρες. Η Ρεάλ Μαδρίτης θα έμπαινε σε συζήτηση αν ομάδα κατέθετε προσφορά ύψους 50 εκατ. ευρώ και κάποιοι δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτή να είναι η Λίβερπουλ, ζωντανεύοντας ξανά το παλιό φλερτ καθώς ήταν η ομάδα που ενδιαφέρθηκε πριν από την Ρεάλ Μαδρίτης.

Όμως, υπάρχουν κι άλλες ομάδες που αναζητούν παίκτη να μπορεί να αγωνιστεί στο «6» ή στο «8», άρα υπάρχουν πιθανότητες να κινηθούν για τον Καμαβνγκά. Αυτές οι ομάδες είναι οι Αρσεναλ, Νιούκαστλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην Premier League θεωρούν ότι το αγωνιστικό του προφίλ ταιριάζει ιδανικά στο υψηλό τέμπο του πρωταθλήματος που είναι ένταση στις μονομαχίες, μεταφορά μπάλας, κάλυψη χώρων. Επίσης, μπορεί να αγωνιστεί ακόμη και ως αριστερός μπακ όταν χρειαστεί.

Το σίγουρο είναι ότι αρκετοί αγγλικοί σύλλογοι παρακολουθούν τις εξελίξεις για τον Καμαβινγκά. Όταν δουν… φως, τότε θαναμένεται να ανοίξει και ο χορός της απόκτησής του. Πάντως, η AS θεωρεί ότι η Ρεάλ σκέφτεται να τον πουλήσει, ενώ η Marca αναφέρει ότι ο Εντουάρντο Καμαβινγκά «δεν θεωρείται πλέον άτρωτος στη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη μακροπρόθεσμη θέση του να βρίσκεται υπό συζήτηση. Αρκετές ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ πιστεύεται ότι παρακολουθούν την κατάστασή του».

Το κίνητρο που ψάχνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Άρης του Σιάο

Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα

«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.

LIVE: Νάπολι – Μίλαν

LIVE: Νάπολι – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μίλαν για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Πιο ξεκάθαρα δεν γίνεται…

Ο Μπαρτζώκας μίλησε για τον Ντόρσεϊ και η δήλωση που έκανε φανερώνει πολλά

Το νεότερα για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: Εξετάζεται η τοποθέτηση συσκευής καρδιακής υποβοήθησης

Το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες ο Μιρτσέα Λουτσέσκου εξέδωσε ενημέρωση, τονίζοντας πως θα εξεταστεί η εγκατάσταση συστήματος καρδιακής υποβοήθησης.

Ο «ανισσόροπος» Τραμπ βρίσκεται σε «αδιέξοδο»

Το Ιράν απαντά στην «αλαζονική ρητορική» του Τραμπ, τον οποίο χαρακτηρίζει «ανισόρροπο», επισημαίνοντας ότι οι «ανυπόστατες απειλές του» δεν έχουν την παραμικρή «επίπτωση» στις επιχειρήσεις του.

Κίεβο προς Μόσχα: Να σταματήσουμε τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

«Εάν η Ρωσία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στον ενεργειακό μας τομέα, θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το ίδιο» δηλώνει ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η πρόταση έχει κοινοποιηθεί στη Μόσχα.

Ισραήλ: Αυτόματη θανατική ποινή στους συλληφθέντες για τρομοκρατία Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι καταδικασθέντες ως τρομοκράτες από την Δυτική Όχθη θα τιμωρούνται αυτόματα με τη θανατική ποινή, με δικαίωμα ένστασης. Από άλλες περιοχές θα ισχύει θανατική ποινή ή ισόβια

Ο Τζαφάρ Τζάκσον κράτησε μυστικό από την οικογένεια του ότι θα υποδυθεί τον θείο του, Mάικλ Τζάκσον

Ο Τζαφάρ Τζάκσον, ο νεαρός ανιψιός του Μάικλ Τζάκσον, έκανε το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο υποδυόμενος τον εκλιπόντα θείο του στην ταινία «Michael».

Ξανά στους δρόμους οι αγρότες – Με τρακτέρ και αγροτικά ΙΧ στην Ε-65

Απογοητευμένοι οι αγρότες στην Καρδίτσα από τις κυβερνητικές εξαγγελίες προσανατολίζονται σε συμβολικές κινητοποιήσεις μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα αναδεικνύοντας τα «καυτά» προβλήματα που συνεχίζουν να ταλανίζουν τον πρωτογενή τομέα.

Αγριεύει ο πόλεμος για τη φέτα

Η διαμάχη για την φέτα και τις Π.Ο.Π. ονομασίες των ευρωπαϊκών τυριών κλιμακώνεται, μετατρέποντας τα τρόφιμα σε πεδίο εμπορικής σύγκρουσης ΗΠΑ–ΕΕ

Το Ισραήλ διέταξε την εκκένωση χωριών βόρεια του ποταμού Λιτάνι – Καταγγελίες για εθνοκάθαρση στον Λίβανο

Παρότι το Ισραήλ έχει δηλώσει πως θα καταλάβει όλο τον νότιο Λίβανο έως τον ποταμό Λιτάνι, μετά την σθεναρή αντίσταση της Χεζμπολάχ διέταξε την εκκένωση χωριών και βόρεια του ποταμού.

Άρση ασυλίας ζητά η Παπακώστα και δηλώνει πως δεν θα είναι υποψήφια στις εκλογές υπό προϋποθέσεις

Άρση ασυλίας ζητά με δήλωσή της η βουλεύτρια της ΝΔ Κατερίνα Παπακώστα που ελέγχεται για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 δηλώνοντας ταυτόχρονα πως δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εθνικές εκλογές «εφόσον εξακολουθεί να υπάρχει σε βάρος μου σκιά ποινικής απαξίας».

Η λέξη «συγκάλυψη» χαρακτηρίζει την κυβέρνηση λένε 7 στους 10 - Χάνει έδαφος η ΝΔ από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη δημοσκόπηση μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ 2. Δεύτερο κόμμα οι αναποφάσιστοι. Δυσμενείς σχεδόν όλοι οι ποιοτικοί δείκτες. «Συγκάλυψη» η πρώτη λέξη που χαρακτηρίζει την κυβέρνηση.

Αυτά είναι τα κορυφαία καλοκαιρινά σποτ που επιλέγουν οι τουρίστες - Η Ελλάδα δεν λείπει από την λίστα

Πολλοί σκέφτονται τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία όταν κλείνουν τον ιδανικό καλοκαιρινό προορισμό τους στην Ευρώπη. Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει μια νέα χώρα στο προσκήνιο

Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Αγωνιώδη προσπάθεια να υπερασπιστεί την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο κάνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μετά την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα για τον «πολιτικό απατεώνα».

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

