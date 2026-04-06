Νάπολι – Μίλαν 1-0: Ο Πολιτάνο ανέβασε τους γηπεδούχους στη δεύτερη θέση

«Καθάρισε» τη Μίλαν και την προσπέρασε η Νάπολι! Με ένα γκολ του Πολιτάνο οι «παρτενοπέι» επικράτησαν με 1-0 των «ροσονέρι» στο «Μαραντόνα» για την 31η αγωνιστική της Serie A και βρέθηκαν στο -7 από την πρωτοπόρο Ίντερ.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 79′ όταν μετά από κακό διώξιμο του Ντε Βίντερ, ο Πολιτάνο με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0. Το ματς δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ο Μενιάν κράτησε όρθια τη Μίλαν όποτε χρειάστηκε, εκτός από το γκολ που δέχθηκε.

Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζουάν, Ζεσούς (85’Ελμάς), Μπουοντζιόρνο, Ολιβέρα, Γκουτιέρες, Ανγκισά, Λομπότκα, Σπινατσόλα (74’Πολιτάνο), ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε (85’Μπεουκεμά), Τζιοβάνι (70’Άλισον).

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι (83’Λεάο), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (63’Ατεκαμε), Φοφανά (83’Λόφτους-Τσίκ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι, Ενκουνκού (74’Πούλισικ), Φίλκρουγκ (62’Χιμένες).

Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:

Σάββατο (04/04)

Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1

Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1

Λάτσιο-Πάρμα 1-1

Κυριακή (05/04)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2

Πίζα-Τορίνο 0-1

Ίντερ-Ρόμα 5-2

Δευτέρα (06/04)

Ουντινέζε-Κόμο 0-0

Λέτσε-Αταλάντα 0-3

Γιουβέντους-Τζένοα 2-0

Νάπολι-Μιλάν 1-0

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή (10/04)

Ρόμα-Πίζα (21:45)

Σάββατο (11/04)

Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)

Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)

Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)

Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)

Κυριακή (12/04)

Τζένοα-Σασουόλο (13:30)

Πάρμα-Νάπολι (16:00)

Μπολόνια-Λέτσε (19:00)

Κόμο-Ίντερ (21:45)

Δευτέρα (13/04)

Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)