Νάπολι – Μίλαν 1-0: Ο Πολιτάνο ανέβασε τους γηπεδούχους στη δεύτερη θέση
Η Νάπολι νίκησε τη Μίλαν και την προσπέρασε στη βαθμολογία. Ετσι βρίσκεται στο -7 από την πρωτοπόρο Ίντερ.
«Καθάρισε» τη Μίλαν και την προσπέρασε η Νάπολι! Με ένα γκολ του Πολιτάνο οι «παρτενοπέι» επικράτησαν με 1-0 των «ροσονέρι» στο «Μαραντόνα» για την 31η αγωνιστική της Serie A και βρέθηκαν στο -7 από την πρωτοπόρο Ίντερ.
Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ήρθε στο 79′ όταν μετά από κακό διώξιμο του Ντε Βίντερ, ο Πολιτάνο με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0. Το ματς δεν είχε πάρα πολλές ευκαιρίες, ο Μενιάν κράτησε όρθια τη Μίλαν όποτε χρειάστηκε, εκτός από το γκολ που δέχθηκε.
Νάπολι: Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς, Ζουάν, Ζεσούς (85’Ελμάς), Μπουοντζιόρνο, Ολιβέρα, Γκουτιέρες, Ανγκισά, Λομπότκα, Σπινατσόλα (74’Πολιτάνο), ΜακΤόμινεϊ, Ντε Μπρόινε (85’Μπεουκεμά), Τζιοβάνι (70’Άλισον).
Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι (83’Λεάο), Ντε Βίντερ, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς (63’Ατεκαμε), Φοφανά (83’Λόφτους-Τσίκ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεζάγκι, Ενκουνκού (74’Πούλισικ), Φίλκρουγκ (62’Χιμένες).
Τα αποτελέσματα της 31ης αγωνιστικής:
Σάββατο (04/04)
Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1
Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1
Λάτσιο-Πάρμα 1-1
Κυριακή (05/04)
Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2
Πίζα-Τορίνο 0-1
Ίντερ-Ρόμα 5-2
Δευτέρα (06/04)
Ουντινέζε-Κόμο 0-0
Λέτσε-Αταλάντα 0-3
Γιουβέντους-Τζένοα 2-0
Νάπολι-Μιλάν 1-0
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (10/04)
Ρόμα-Πίζα (21:45)
Σάββατο (11/04)
Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)
Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)
Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή (12/04)
Τζένοα-Σασουόλο (13:30)
Πάρμα-Νάπολι (16:00)
Μπολόνια-Λέτσε (19:00)
Κόμο-Ίντερ (21:45)
Δευτέρα (13/04)
Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)
