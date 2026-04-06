Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις 131-115: Επιτέλους νίκη για τα «Ελάφια» (vid)

Ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Μιλγουόκι Μπακς, επέστρεψαν ωστόσο στις νίκες και επικράτησαν 131-115 των Γκρίζλις, εν μέσω της έρευνας του ΝΒΑ για τους λόγους που ο Greek Freak απουσιάζει εδώ και 11 ματς από τα Ελάφια.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των Μπακς επί των Γκρίζλις από το 2022 και έχοντας μεσολαβήσει οκτώ συνεχόμενες ήττες, με την ομάδα του Ντοκ Ρίβερς να είναι ήδη εκτός playoffs και τα σενάρια για tanking να έχουν… κυριεύσει την επικαιρότητα της ομάδας.

Με πρωταγωνιστή τον Ρόλινς οι Μπακς

Ο Ράιαν Ρόλινς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Ελαφιών με 24 πόντους. Ακολούθησε ο Κόρμακ Ράιαν με 21, ενώ double-double με 19 πόντους και 11 ριμπάουντ σημείωσε ο Μάιλς Τέρνερ.

ΜΠΑΚΣ (Ρίβερς): Ντιένγκ 17 (1/4 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Κούζμα 4 (4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 λάθη), Τέρνερ 19 (1/4 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Γκριν 6 (2/7 τρίποντα), Ρόλινς 24 (4/7 τρίποντα), Σιμς 12 (4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Πρινς 19 (5/5 τρίποντα), Ράιαν 21 (3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 κλεψίματα), Νανς 5 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Θ. Αντετοκούνμπο 2, Α. Αντετοκούνμπο 2

ΓΚΡΙΖΛΙΣ (Ίσαλο): Ρουπέρ 33 (2/6 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 4 κλεψίματα, 4 λάθη), Πρόσπερ 13 (1/5 τρίποντα), Χέντρικς 11 (3/4 τρίποντα), Κλέιτον 20 (4/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπαλ 8 (2), Γουίλιαμσον 5 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκίμπσον

Τα αποτελέσματα της βραδιάς στο ΝΒΑ:

Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς 115-101

Σικάγο Μπουλς – Φοίνιξ Σανς 110-120

Μπρούκλιν Νετς – Ουάσιγκτον Ουίζαρντς 121-115

Μιλγουόκι Μπακς – Μέμφις Γκρίζλις 131-115

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ιντιάνα Πέισερς 117-108

Νιου Όρλινς Πέλικανς – Ορλάντο Μάτζικ 108-112

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σάρλοτ Χόρνετς 108-122

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Γιούτα Τζαζ 146-111

Ντάλας Μάβερικς – Λος Άντζελες Λέικερς 134-128

Σακραμέντο Κινγκς – Λος Άντζελες Κλίπερς 109-138

Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Χιούστον Ρόκετς 116-117