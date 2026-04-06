Με Γκραντ στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός, τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του

Αναχωρεί για την Ισπανία ο Παναθηναϊκός ενόψει της διπλής αγωνιστικής της Euroleague, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στη διάθεσή του 12 παίκτες διαθέσιμους.

Ο Αμερικανός άσος φοράει ειδικό νάρθηκα στο χέρι μετά το ρογμώδες κάταγμα που υπέστη στο δάχτυλο, δοκίμασε να προπονηθεί την Κυριακή (5/4) και θα φορτσάρει στη Βαρκελώνη εν όψει της αναμέτρησης με την Μπαρτσελόνα. Θα δοκιμάσει να κάνει προπόνηση το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4) για να δει αν μπορεί να αγωνιστεί στα δύο πολύ κρίσιμα αυτά παιχνίδια.

Πότε θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Γκραντ για το Μπαρτσελόνα – Παναθηναϊκός

Τα πάντα αναφορικά με τη συμμετοχή του θα κριθούν επί ισπανικού εδάφους, με τον Γκραντ να δοκιμάζει και τη Μεγάλη Δευτέρα (6/4) και τη Μεγάλη Τρίτη θα κριθεί αν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Σε αυτή δεν θα βρίσκονται οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Βασίλης Τολιόπουλος, με τον πρώτο να ταλαιπωρείται από θλάση και τον δεύτερο να έχει ενοχλήσεις στη μέση του.