Η συμπαράσταση του Κίβου στον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Χρειάζεται πολλές προσευχές αυτή τη στιγμή»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είναι στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του έχει επιδεινωθεί, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κατάσταση κώματος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Ο γιος του 80χρονου και προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν βρίσκεται από χθες το βράδυ στη Ρουμανία στο πλευρό του πατέρα του, με τις ώρες να είναι δύσκολες για όλη την οικογένεια.

Από εκεί και πέρα, τις τελευταίες ώρες, αρκετοί ποδοσφαιριστές, αλλά και προπονητές, έχουν εκφράσει τη στήριξή τους προς τον Ρουμάνο θρυλικό προπονητή και ευελπιστούν τα νέα να είναι θετικά. Το ίδιο μονοπάτι ακολούθησε και ο τεχνικός της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, ο οποίος μετά την ευρεία νίκη της ομάδας του με 5-2 επί της Ρόμα δεν στάθηκε μονάχα στο αποτέλεσμα.

Τι είπε ο Κίβου για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Μεταξύ άλλων, έδειξε τη συμπαράστασή του στον Μιρτσέα Λουτσέσκου, δηλώνοντας: «Όλοι προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και του εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή».