Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
06.04.2026 | 16:08
Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Ποδόσφαιρο 06 Απριλίου 2026, 15:11

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα

Από το παρελθόν στο street style, οι ιστορικές εμφανίσεις των ισπανικών συλλόγων επιστρέφουν δυναμικά, συνδέοντας γενιές και επαναπροσδιορίζοντας την ποδοσφαιρική ταυτότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Υπάρχουν στιγμές στο ποδόσφαιρο που ξεφεύγουν από τα 90 λεπτά. Που δεν κρίνονται από το σκορ, αλλά από το συναίσθημα. Από εκείνη την αδιόρατη σύνδεση που δημιουργείται ανάμεσα στον φίλαθλο και κάτι πολύ πιο βαθύ από το παιχνίδι: την ταυτότητα. Η LaLiga αποφάσισε φέτος να επενδύσει ακριβώς σε αυτό. Και το έκανε με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο: μια ολόκληρη «Retro Jornada».

Από τις 10 έως τις 13 Απριλίου, 38 σύλλογοι της LaLiga EA Sports και της LaLiga Hypermotion θα αγωνιστούν με εμφανίσεις εμπνευσμένες από το παρελθόν τους. Όχι ως gimmick, αλλά ως πολιτισμική πράξη. Γιατί, όπως αποδεικνύεται, η φανέλα δεν είναι απλώς ένα κομμάτι ύφασμα. Είναι μνήμη. Είναι αφήγηση. Είναι, τελικά, τρόπος να φορέσεις την ιστορία.

Το timing δεν είναι τυχαίο. Σε μια εποχή όπου το ποδόσφαιρο γίνεται ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο, η ανάγκη για ρίζες γίνεται εντονότερη. Οι φίλαθλοι δεν αγοράζουν πλέον μόνο το «τώρα» της ομάδας τους. Αναζητούν το «τότε». Θέλουν να αγγίξουν, να φορέσουν, να επανασυνδεθούν με στιγμές που καθόρισαν την ταυτότητα του συλλόγου. Και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν: οι αναζητήσεις για «retro φανέλες» εκτοξεύτηκαν σχεδόν κατά 3.000% μέσα σε μία εβδομάδα.

Στην κορυφή αυτής της νέας τάσης βρίσκονται πέντε εμφανίσεις που δεν είναι απλώς δημοφιλείς, αλλά λειτουργούν ως πολιτιστικά αντικείμενα.

Η πρώτη ανήκει στην Μπαρτσελόνα. Δεν είναι απλώς μια φανέλα, αλλά μια επιστροφή στην απαρχή. Με τον χαρακτηριστικό δίχρωμο σχεδιασμό και το έμβλημα στο κέντρο, η Μπάρτσα επιλέγει να θυμίσει ποια ήταν πριν γίνει brand. Πριν τις χορηγίες, πριν την παγκόσμια εμπορική εκτόξευση. Είναι μια δήλωση ταυτότητας. Και ίσως γι’ αυτό συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δεν απευθύνεται μόνο στους φιλάθλους, αλλά σε όσους κατανοούν ότι η ιστορία δεν είναι παρελθόν – είναι παρόν που επαναπροσδιορίζεται.

Στη δεύτερη θέση, η Σοσιεδάδ επιλέγει έναν διαφορετικό δρόμο. Όχι εντυπωσιασμό, αλλά ακρίβεια. Η φανέλα της είναι σχεδόν αρχιτεκτονική: καθαρές γραμμές, γιακάς polo, jacquard υφή, αναφορά στο παλιό Atotxa. Δεν φωνάζει. Ψιθυρίζει. Και αυτός ο ψίθυρος φαίνεται πως αγγίζει βαθιά τους φιλάθλους. Είναι η νοσταλγία στην πιο ώριμη μορφή της.

Η τρίτη φανέλα, της Μπέτις, είναι ίσως η πιο «αφηγηματική». Δεν ανήκει σε μία εποχή, αλλά σε πολλές. Ρίγες που παραπέμπουν στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, γιακάς από τα ’80s, έμβλημα εμπνευσμένο από τα ’90s. Είναι ένα patchwork μνήμης. Ένα ένδυμα που μοιάζει να λέει: «Αυτός είμαι, όλα όσα υπήρξα». Και αυτή η πολυεπίπεδη ταυτότητα φαίνεται να αγγίζει ιδιαίτερα το κοινό, ειδικά εκτός γηπέδου, στους δρόμους, εκεί όπου το ποδόσφαιρο συναντά το lifestyle.

Η Aτλέτικ Μπιλμπάο, από την άλλη, ακολουθεί μια σχεδόν φιλοσοφική προσέγγιση. Μινιμαλισμός. Κόκκινο και λευκό. Το έμβλημα σχεδόν αόρατο. Μια φανέλα που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με την πρώτη ματιά, αλλά να σε κερδίσει σταδιακά. Έχει κάτι από τη φιλοσοφία της ίδιας της πόλης του Μπιλμπάο: λιτότητα, ουσία, βάθος. Και ίσως γι’ αυτό παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο στο ενδιαφέρον του κοινού.

Κλείνοντας την πεντάδα, η Βαλένθια επιλέγει το χρώμα ως βασικό αφηγηματικό εργαλείο. Το πορτοκαλί. Ένα χρώμα που δεν συνδέεται άμεσα με την κλασική εικόνα του συλλόγου, αλλά κουβαλά μια ιδιαίτερη ιστορική φόρτιση από τη δεκαετία του ’90. Είναι μια επιλογή τολμηρή, σχεδόν αντισυμβατική. Και ίσως γι’ αυτό τόσο ελκυστική. Γιατί το απρόβλεπτο, όταν έχει ρίζες, γίνεται γοητευτικό.

Πέρα όμως από τις ίδιες τις φανέλες, αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το πώς αυτές ξεφεύγουν από το γήπεδο. Οι retro εμφανίσεις δεν φοριούνται πλέον μόνο στις εξέδρες. Έχουν περάσει στην καθημερινότητα, στο streetwear, στη μόδα. Δεν είναι τυχαίο ότι παρουσιάστηκαν στη Εβδομάδα Μόδας της Μαδρίτης. Η LaLiga δεν πουλά απλώς ποδόσφαιρο. Πουλά πολιτισμό.

Και εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας. Δεν πρόκειται για μια νοσταλγική αναπαράσταση. Δεν είναι ένα παιχνίδι με το παρελθόν. Είναι μια σύγχρονη ανάγνωση της ιστορίας. Μια προσπάθεια να μετατραπεί η μνήμη σε κάτι ζωντανό, φορέσιμο, σχετικό με το σήμερα.

Γιατί τελικά, αυτό που αναζητά ο σύγχρονος φίλαθλος δεν είναι μόνο η νίκη. Είναι η σύνδεση. Με την ομάδα, με την πόλη, με τον εαυτό του. Και μια φανέλα – όταν είναι σωστά σχεδιασμένη – μπορεί να γίνει ακριβώς αυτό: μια γέφυρα.

Η Retro Jornada της LaLiga δεν είναι απλώς μια καινοτομία. Είναι μια υπενθύμιση. Ότι το ποδόσφαιρο, όσο κι αν εξελίσσεται, όσο κι αν αλλάζει, θα παραμένει πάντα κάτι βαθιά ανθρώπινο. Και ότι, καμιά φορά, για να πας μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω.

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

On Field 06.04.26

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Διονύσης Δελλής
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε

Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06.04.26

Εκείνος και εκείνος

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Δούκας του Κεντ - Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

