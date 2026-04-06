Η νέα «αιχμηρή» ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (pic)
Δείτε τη νέα ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Instagram – Νέα σπόντα…
Οι σχέσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους ιθύνοντες των Μπακς δεν βρίσκονται πλέον σε καλό επίπεδο. Κι’ αυτό φαίνεται σε κάθε ευκαιρία.
Ο 31χρονος Ελληνας έχει εκφράσει την επιθυμία να παίξει στους αγώνες που απομένουν μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περριόδου, όμως οι διοικούντες τον σύλλογο του Μιλγουόκι, έχουν επιλέξει να τον αφήσουν εκτός δράσης, προφανώς για να μην τραυματισθεί, αλλά και για να μην χάσει την «χρηματιστηριακή» αξία του, εν’ όψει των επερχόμενων ανταλλαγών.
Σε ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και απαντώντας στους ισχυρισμούς των Μπακς ότι αρνήθηκε να παίξει σε αγώνα «3χ3» όπως ορίζει το πρωτόκολο επιστροφής στους αγώνες, ο Giannis έγραψε χαρακτηριστικά: «Ποτέ δεν έχω χάσει μια ημέρα στη δουλειά. Καλύτερα να ρωτήσετε για εμένα».
Δείτε την ανάρτηση του Αντετοκούνμπο
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- Η νέα «αιχμηρή» ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο (pic)
