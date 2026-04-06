Γιουβέντους – Τζένοα 2-0: Οι «Μπιανκονέρι» παραμένουν σε απόσταση «βολής» από την 4άδα
«Ζωντανή» για την 4άδα που οδηγεί στη League Phase του Champions League η Γιουβέντους, μετά το 2-0 επί της Τζένοα στο Τορίνο, καθώς πλησίασε στο -1 από την 4η Κόμο και επτά αγωνιστικές πριν το φινάλε.
Η Γιουβέντους νίκησε με 2-0 τη Τζένοα στο ματς της 31ης αγωνιστικής της Serie A και έφτασε τους 57 βαθμούς, συνεχίζοντας το στενό μαρκάρισμα στην Κόμο που έχει 58 και είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που παίρνει το εισιτήριο για το επόμενο Champions League.
Ο Μπρέμερ «ξεκλείδωσε» την άμυνα της ομάδας του Ντε Ρόσι μόλις στο 4ο λεπτό μετά από ασίστ του Κέλι, με τον Μακένι να σκοράρει για το τελικό 2-0 στο 17′, εμ το ματς να σβήνει μετά το πρώτο εικοσάλεπτο και το εκρηκτικό ξεκίνημα της Γιουβέντους.
Νωρίτερα, με γκολ των Σκαλβίνι (29΄), Κρστόβιτς (59΄) και Ρασπαντόρι (73΄), η Αταλάντα επικράτησε 3-0 της Λέτσε στο «Βία ντελ Μάρε». Η ομάδα του Μπέργκαμο παραμένει σταθερά στην έβδομη θέση της βαθμολογίας και μείωσε σε ένα βαθμό τη διαφορά της από την έκτη Ρόμα, καθώς συνεχίζει να διεκδικεί και μέσω Serie A ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.
Στον αντίποδα, η ομάδα της Απουλίας γνώρισε την τρίτη διαδοχική ήττα της και παραμένει στο όριο του υποβιβασμού, ισόβαθμη με την Κρεμονέζε.
Το πρόγραμμα της 31ης αγωνιστικής της Serie A:
Σάββατο (04/04)
Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1
(50′ Γκαρσία, 78′ Πιναμόντι – 30′ Εσπόζιτο)
Ελλάς Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1
(82′ Φατζόλι)
Λάτσιο-Πάρμα 1-1
(77’ Νόσλιν – 15’ Ντελπάρτο)
Κυριακή (05/04)
Κρεμονέζε-Μπολόνια 1-2
(90’+1′ πέν. Μπονατσόλι – 3′ Ζοάο Μάριο, 16′ Ρόου)
Πίζα-Τορίνο 0-1
(80′ Άνταμς)
Ίντερ-Ρόμα 5-2
(1’, 52’ Λαουτάρο, 45’+2’ Τσαλχάνογλου, 55’ Τουράμ, 63’ Μπαρέλα – 40’ Μαντσίνι, 70’ Πελεγκρίνι)
Δευτέρα (06/04)
Ουντινέζε-Κόμο 0-0
Λέτσε-Αταλάντα 0-3
(29′ Σκαλβίνι, 59′ Κρστόβιτς, 73′ Ρασπαντόρι)
Γιουβέντους-Τζένοα 2-0
(4′ Μπρέμερ, 17′ ΜακΚένι)
Νάπολι-Μιλάν (21:45)
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της επόμενης (32ης) αγωνιστικής:
Παρασκευή (10/04)
Ρόμα-Πίζα (21:45)
Σάββατο (11/04)
Τορίνο-Ελλάς Βερόνα (16:00)
Κάλιαρι-Κρεμονέζε (16:00)
Μίλαν-Ουντινέζε (19:00)
Αταλάντα-Γιουβέντους (21:45)
Κυριακή (12/04)
Τζένοα-Σασουόλο (13:30)
Πάρμα-Νάπολι (16:00)
Μπολόνια-Λέτσε (19:00)
Κόμο-Ίντερ (21:45)
Δευτέρα (13/04)
Φιορεντίνα-Λάτσιο (21:45)
