Γιατί η σύζυγος του Λουτσέσκου «ξέσπασε» με τους Ρουμάνους δημοσιογράφους

Κρίσιμες είναι οι τελευταίες ώρες για την κατάσταση της υγείας του Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και βρίσκεται σε τεχνητό κώμα.

Κάτι, που ανάγκασε το γιο του Ραζβάν να βρεθεί στη Ρουμανία, αμέσως μετά τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, μαζί με την κόρη του και τη σύζυγό του Άννα-Μαρία.

Μάλιστα, η σύζυγος του προπονητή του ΠΑΟΚ με ανάρτησή της στα social media, ξέσπασε για τη συμπεριφορά των Ρουμάνων δημοσιογράφων που ήταν έξω από το νοσοκομείο.

Η ανάρτηση της συζύγου του Λουτσέσκου

«Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής. Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ», ανέφερε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook.