Για ποιο λόγο συνάντησε τον Εμμανουήλ Καραλή ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρο Κούβελο συναντήθηκε ο πρωταθλητής του άλματος επί κοντώ Εμμανουήλ Καραλής.
Η συνάντηση έγινε λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Τόρουν της Πολωνίας και ο κ. Κούβελος κάλεσε τον Μανόλο που συνοδευόταν από τον προπονητή και πατέρα του Χάρη Καραλή, για να του ανακοινώσει την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής ότι θα επιβραβευτεί για τη δεύτερη θέση στον πρώτο μεγάλο αγώνα της χρονιάς.
Η απόφαση της ΕΟΕ είχε ληφθεί πέρσι στο δεύτερο μισό της χρονιάς και ανανεώθηκε και για το 2026, ώστε να έχουν μία επιπλέον οικονομική ανταμοιβή όσοι αθλητές ανεβαίνουν στο βάθρο, στις δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, δηλαδή τα Παγκόσμια και τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.
«Μας έκανες για μία ακόμη φορά υπερήφανους», είπε ο Πρόεδρος της ΕΟΕ στον Καραλή και πρόσθεσε: «Οι επιτυχίες σου προσφέρουν χαρά σε όλους τους Έλληνες, αλλά δίνεις το παράδειγμα στα νέα παιδιά και με το χαρακτήρα σου και το φωτεινό σου χαμόγελο. Στόχος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής είναι να στηρίζει τους αθλητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και γι’ αυτό εντάξαμε 75 άτομα στο πρόγραμμα “Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο Δρόμο για το Λος Αντζελες” αλλά δεν γίνεται να μην ανταμείβουμε και όσους σηκώνουν ψηλά την ελληνική σημαία στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις. Σε ευχαριστούμε και πάλι Μανόλο και η ΕΟΕ θα είναι πάντα στο πλευρό σου.»
Ο Εμμανουήλ Καραλής ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη στήριξη και τον κάλεσε, όπως κάλεσε και τον Γενικό Γραμματέα Στέφανο Χανδακά που ήταν «παρών» στη συνάντηση, στο επόμενο μίτινγκ αλμάτων Fly Athens που διοργανώνει ο ίδιος.
