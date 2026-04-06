Έσε: «Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να βρούμε λύση»

Στο γρήγορο γκολ που πέτυχε η ΑΕΚ με τον Κοϊτά και άλλαξε ουσιαστικά τα δεδομένα του αγώνα, στάθηκε ο Σαντιάγκο Έσε, στις δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Ο Αργεντινός τόνισε ότι οι Ερυθρόλευκοι δεν κατάφεραν να αντιδράσουν, αλλά θα πρέπει να βελτιωθούν και να εμφανιστούν καλύτεροι στα επόμενα παιχνίδια των playoffs.

«Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να βρούμε λύση στα επόμενα παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έσε:

«Η ΑΕΚ μπήκε πολύ πιο δυνατά για να διεκδικήσει αυτό που ήθελε και πέτυχε το γκολ που τη βοήθησε να κάνει το παιχνίδι της. Εμείς προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε μετά το γκολ που δεχτήκαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να βρούμε λύση στα επόμενα παιχνίδια».

Για το τι πρέπει να κάνουν για να πάρουν το πρωτάθλημα: «Το να κάνουμε μία ανάλυση αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο. Μας πληγώνει όταν χάνουμε ένα παιχνίδι στο γήπεδο μας. Είμαστε Ολυμπιακός και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να πάμε σε οποιοδήποτε γήπεδο να κερδίσουμε. Αυτή είναι η απάντηση. Ξέρουμε ότι μπορούμε να παίξουμε καλύτερα. Ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερη εικόνα και αυτό πρέπει να κάνουμε».