Αταμάν για τη «διαβολοβδομάδα» στην Ισπανία: «Για εμάς είναι σαν ένα Final Four…»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε κατά την αναχώρηση του Παναθηναϊκού για την Ισπανία και τα ματς με την Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30) και τη Βαλένθια (9/4, 21:45), στο πλαίσιο της 36ης και 37ης αγωνιστικής της Euroleague. Μάλιστα, ο Τούρκος τεχνικός χαρακτήρισε αυτά τα δύο ματς ως πρόωρο Final Four για την ομάδα του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Αταμάν

Το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Απομένουν τρία παιχνίδια στην κανονική διάρκεια και είναι πολύ σημαντικά για όλες τις ομάδες που βρισκόμαστε στο ίδιο ρεκόρ, όπως με την Μπαρτσελόνα αυτή τη στιγμή, αφού και οι δύο έχουμε από 20 νίκες. Αυτή είναι η νοοτροπία μας και η φιλοσοφία μου.

Αυτές οι ομάδες ήρθαν στην αρχή της σεζόν στο ΟΑΚΑ και μας κέρδισαν, οπότε αν αξίζουμε να βρισκόμαστε σε μια καλή θέση στην βαθμολογία, πρέπει να τις κερδίσουμε εκεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα για εμάς. Αν δεν κερδίσουμε αυτά τα ματς, δεν θα αξίζουμε μια καλή θέση και θα ρισκάρουμε την παρουσία μας στα playoffs.

Αυτή είναι η πραγματικότητα για εμάς. Είναι καλές ομάδες. Η Μπαρτσελόνα έχει έμπειρους παίκτες. Όλοι ξέρουν ότι ο Κέβιν Πάντερ είναι μεγάλος σκόρερ και θα είναι πολύ σημαντική η άμυνά μας.

Ο Κλάιμπερν κάνει πολύ καλή σεζόν. Υπάρχει ο Σενγκέλια, ο Βέσελι, ο (Μπίλι) Ερνανγκόμεθ. Έχουν καλό ρόστερ. Όλοι μας πρέπει να καταλάβουμε ότι πρόκειται για έναν τελικό. Για εμάς είναι σαν ένα Final Four στην Ισπανία. Όπως και να έχει, πρέπει να κερδίσουμε αυτά τα δύο ματς για να προκριθούμε στο κανονικό Final Four