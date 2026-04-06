Άνοιγμα Euroleague στο ΝΒΑ: «Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι μαζί»
Euroleague 06 Απριλίου 2026, 10:03

Άνοιγμα Euroleague στο ΝΒΑ: «Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι μαζί»

Ο Τσους Μπουένο έκανε άνοιγμα προς το NBA απαντώντας εμμέσως στην αντίστοιχη δήλωση του κομισάριου, Άνταμ Σίλβερ

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, έκανε άνοιγμα στο ΝΒΑ απαντώντας εμμέσως στην αντίστοιχη δήλωση του κομισάριου, Άνταμ Σίλβερ.

Ο νέος CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης τόνισε πως ο κατακερματισμός του μπάσκετ με διαφορετικές διοργανώσεις και αρχές δεν βοηθά το προϊόν και έδειξε διάθεση συνεργασίας, αν και σημείωσε πως ακόμη είναι νωρίς για να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή μια τέτοια σύμπραξη.

Σε τοποθέτησή του στο LinkedIn ο Μπουένο αναφέρει τα εξής για Euroleague και NBA

«Δεν έχω περάσει ούτε 2 μήνες στη θέση του CEO της Euroleague και μπορώ ήδη να πω ότι είναι μια συναρπαστική περιπέτεια. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά είναι επίσης προνόμιο για κάποιον που αγαπά τον αθλητισμό και το μπάσκετ, να συμμετέχει στη συζήτηση για να το διορθώσει.

Στο πρώτο μας διοικητικό συμβούλιο της Euroleague, εμείς (η Εκτελεστική Επιτροπή) παρουσιάσαμε το σχέδιό μας στους συλλόγους για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αξία του πρωταθλήματος και των περιουσιακών στοιχείων των ομάδων, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την λίγκα σε τομείς όπου εντοπίσαμε ως ευκαιρία (με επέκταση της αγοράς, νέα περιουσιακά στοιχεία και τη δημιουργία όλης της ψηφιακής πλατφόρμας DTC για καλύτερη αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους μας) και πώς να διαχειριστούμε καλύτερα το οικοσύστημα του μπάσκετ. Το ΔΣ υποστήριξε τις ιδέες μας και μας έδωσε το ‘πράσινο φως’ για να το κάνουμε. Η Euroleague Basketball έχει ένα εξαιρετικό τριετές σχέδιο για την ανάπτυξή.

Όσον αφορά το οικοσύστημα, πιθανότατα έχετε δει τις τελευταίες εβδομάδες ότι το ΝΒΑ συγκεντρώνει κεφάλαια για να έρθει στην Ευρώπη, με την υποστήριξη της FIBA, και πώς όλοι είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί να διερευνήσουμε μια συνεργασία μαζί.

Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν είναι δυνατό και πώς θα το κάνουμε αυτό, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, και εμείς (οι ενδιαφερόμενοι φορείς του μπάσκετ) δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε μέχρι στιγμής.

Αλλά πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο κατακερματισμός του αθλήματος μειώνει την αξία και δημιουργεί τριβές (όχι μόνο μεταξύ των θεσμών, αλλά και στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, τη διείσδυση στην αγορά, τις χορηγίες ή ακόμα και τις τριβές εντός της βάσης των οπαδών μας που υποστηρίζουν ένα πρωτάθλημα ή μια ιδέα έναντι μιας άλλης κ.λπ.) και γι’ αυτό είπα ότι εάν το ΝΒΑ συγκεντρώσει κεφάλαια και αποφασίσει να έρθει και να επενδύσει χρόνο και πόρους στην Ευρώπη, εμείς (η Ευρωλίγκα και οι σύλλογοί της) θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι μαζί, ώστε να επωφεληθούμε όλοι.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να βρεθεί μια συμφωνία με την Ευρωλίγκα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνέντευξης Τύπου πριν από μερικές εβδομάδες. Ήμουν στο NBA σχεδόν 13 χρόνια και γνωρίζω καλά τους Άνταμ Σίλβερ, Μαρκ Τέιτουμ και Γιώργο Αϊβάζογλου. Εκτιμώ ιδιαίτερα τους πρώην συναδέλφους μου σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, και το γνωρίζουν. Γνωρίζω τι προσφέρει το NBA όσον αφορά το παιχνίδι, το προϊόν, το μάρκετινγκ, τις εμπορικές συναλλαγές, τις λειτουργίες, το εμπορικό σήμα κ.λπ. Εμείς (η ομάδα της Ευρωλίγκας) έχουμε τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες μπάσκετ, τις μεγαλύτερες πόλεις μπάσκετ και την υψηλότερη βάση οπαδών ευρωπαϊκών συλλόγων με δεκαετίες παράδοσης. Αν τελικά έρθουν, θα πρέπει να διερευνήσουμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία.

Όλοι θα υπερασπιστούμε το συμφέρον των συλλόγων μας, των ιδιοκτητών, του κεφαλαίου κλπ., αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις, μερικές φορές με κριτική διάθεση και να διαφωνούμε σε διάφορα θέματα! Αλλά πρέπει να βρούμε μαζί την καλύτερη λύση για όλους. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό και αξίζει ένα λαμπρό μέλλον. Ανυπομονώ να το κάνω αυτό».

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Ο… Μπόλντγουιν και οι απίθανοι αριθμοί – Γιατί ο Βεζένκοφ πάει ξανά για το MVP της σεζόν στη Euroleague (pics, vids)
Νέα δεδομένα για τον Πίτερς: «Ο Ολυμπιακός είναι σε επαφές με την πλευρά του…»
Τα σενάρια ως το φινάλε της Euroleague: Πώς βγαίνει πρώτος ο Ολυμπιακός, μέχρι 6η θέση ο Παναθηναϊκός
Μπαρτζώκας: «Δεν μπορείς να συγκρίνεις αυτό το ματς με τα επόμενα»
LIVE: Βιλερμπάν – Ολυμπιακός
Νέα σενάρια για Ολυμπιακό και Ρόντεν (vids)
Ολυμπιακός: Η προετοιμασία του Φαλ και η συνομιλία του Φουρνιέ με τον Ερτέλ (vid)
Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

