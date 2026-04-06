Άνοιγμα Euroleague στο ΝΒΑ: «Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι μαζί»

Ο CEO της Euroleague, Τσους Μπουένο, έκανε άνοιγμα στο ΝΒΑ απαντώντας εμμέσως στην αντίστοιχη δήλωση του κομισάριου, Άνταμ Σίλβερ.

Ο νέος CEO της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης τόνισε πως ο κατακερματισμός του μπάσκετ με διαφορετικές διοργανώσεις και αρχές δεν βοηθά το προϊόν και έδειξε διάθεση συνεργασίας, αν και σημείωσε πως ακόμη είναι νωρίς για να διαπιστωθεί αν είναι εφικτή μια τέτοια σύμπραξη.

Σε τοποθέτησή του στο LinkedIn ο Μπουένο αναφέρει τα εξής για Euroleague και NBA

«Δεν έχω περάσει ούτε 2 μήνες στη θέση του CEO της Euroleague και μπορώ ήδη να πω ότι είναι μια συναρπαστική περιπέτεια. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, σε μια πολύ περίπλοκη κατάσταση, το γνωρίζουμε όλοι. Αλλά είναι επίσης προνόμιο για κάποιον που αγαπά τον αθλητισμό και το μπάσκετ, να συμμετέχει στη συζήτηση για να το διορθώσει.

Στο πρώτο μας διοικητικό συμβούλιο της Euroleague, εμείς (η Εκτελεστική Επιτροπή) παρουσιάσαμε το σχέδιό μας στους συλλόγους για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε την αξία του πρωταθλήματος και των περιουσιακών στοιχείων των ομάδων, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε την λίγκα σε τομείς όπου εντοπίσαμε ως ευκαιρία (με επέκταση της αγοράς, νέα περιουσιακά στοιχεία και τη δημιουργία όλης της ψηφιακής πλατφόρμας DTC για καλύτερη αλληλεπίδραση με τους φιλάθλους μας) και πώς να διαχειριστούμε καλύτερα το οικοσύστημα του μπάσκετ. Το ΔΣ υποστήριξε τις ιδέες μας και μας έδωσε το ‘πράσινο φως’ για να το κάνουμε. Η Euroleague Basketball έχει ένα εξαιρετικό τριετές σχέδιο για την ανάπτυξή.

Όσον αφορά το οικοσύστημα, πιθανότατα έχετε δει τις τελευταίες εβδομάδες ότι το ΝΒΑ συγκεντρώνει κεφάλαια για να έρθει στην Ευρώπη, με την υποστήριξη της FIBA, και πώς όλοι είπαμε ότι είμαστε ανοιχτοί να διερευνήσουμε μια συνεργασία μαζί.

Είναι πολύ νωρίς για να δούμε αν είναι δυνατό και πώς θα το κάνουμε αυτό, όλοι γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, και εμείς (οι ενδιαφερόμενοι φορείς του μπάσκετ) δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε μέχρι στιγμής.

Αλλά πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ο κατακερματισμός του αθλήματος μειώνει την αξία και δημιουργεί τριβές (όχι μόνο μεταξύ των θεσμών, αλλά και στο τοπίο των μέσων ενημέρωσης, τη διείσδυση στην αγορά, τις χορηγίες ή ακόμα και τις τριβές εντός της βάσης των οπαδών μας που υποστηρίζουν ένα πρωτάθλημα ή μια ιδέα έναντι μιας άλλης κ.λπ.) και γι’ αυτό είπα ότι εάν το ΝΒΑ συγκεντρώσει κεφάλαια και αποφασίσει να έρθει και να επενδύσει χρόνο και πόρους στην Ευρώπη, εμείς (η Ευρωλίγκα και οι σύλλογοί της) θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι μαζί, ώστε να επωφεληθούμε όλοι.

Ο κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, δήλωσε ότι πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερο να βρεθεί μια συμφωνία με την Ευρωλίγκα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνέντευξης Τύπου πριν από μερικές εβδομάδες. Ήμουν στο NBA σχεδόν 13 χρόνια και γνωρίζω καλά τους Άνταμ Σίλβερ, Μαρκ Τέιτουμ και Γιώργο Αϊβάζογλου. Εκτιμώ ιδιαίτερα τους πρώην συναδέλφους μου σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, και το γνωρίζουν. Γνωρίζω τι προσφέρει το NBA όσον αφορά το παιχνίδι, το προϊόν, το μάρκετινγκ, τις εμπορικές συναλλαγές, τις λειτουργίες, το εμπορικό σήμα κ.λπ. Εμείς (η ομάδα της Ευρωλίγκας) έχουμε τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες μπάσκετ, τις μεγαλύτερες πόλεις μπάσκετ και την υψηλότερη βάση οπαδών ευρωπαϊκών συλλόγων με δεκαετίες παράδοσης. Αν τελικά έρθουν, θα πρέπει να διερευνήσουμε πώς θα μεγιστοποιήσουμε αυτήν την ευκαιρία.

Όλοι θα υπερασπιστούμε το συμφέρον των συλλόγων μας, των ιδιοκτητών, του κεφαλαίου κλπ., αλλά υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ μας για να κάνουμε ειλικρινείς συζητήσεις, μερικές φορές με κριτική διάθεση και να διαφωνούμε σε διάφορα θέματα! Αλλά πρέπει να βρούμε μαζί την καλύτερη λύση για όλους. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ είναι πολύ σημαντικό και αξίζει ένα λαμπρό μέλλον. Ανυπομονώ να το κάνω αυτό».