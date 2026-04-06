newspaper
Δευτέρα 06 Απριλίου 2026
weather-icon 18o
Stream

in
newspaper

# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Πολιτική Γραμματεία 06 Απριλίου 2026, 11:06

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Με τηλεοπτικό μήνυμα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά το τσουνάμι αποκαλύψεων και τις δικογραφίες που διαβιβάστηκαν στη Βουλή στις οποίες φιγουράρουν «γαλάζιοι» υπουργοί και βουλευτές.

Η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, καθώς οι αποκαλύψεις και οι διάλογοι που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν βαρύνει το κλίμα για το Μαξίμου.

Ολόκληρο το μήνυμα Μητσοτάκη

Με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, σας απευθύνομαι σήμερα χωρίς περιστροφές και υπεκφυγές. Αυτή είναι η ευθύνη μου, ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος μιας μεγάλης παράταξης της οποίας η ιστορία ταυτίζεται με τη διαδρομή της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, με τις καλές και λιγότερο καλές στιγμές της.

Θέλω να κάνω τρεις επισημάνσεις.

Πρώτον, η αποστολή δικογραφίας στη Βουλή με αίτημα την άρση της ασυλίας 11 Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας συνιστά σοβαρή εξέλιξη, για την οποία οφείλω να τοποθετηθώ αναλυτικά.

Θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεσμοθετήθηκε το 2020 και στηρίχθηκε πλήρως από την κυβέρνησή μας. Το δε υλικό πάνω στο οποίο εδράζει τα αιτήματά της είναι προϊόν νόμιμων επισυνδέσεων που έγιναν από τις διωκτικές αρχές και πάλι αυτής της κυβέρνησης. Χωρίς να υπάρξει, προφανώς, καμία παρέμβαση στο έργο τους. Αφορώντας, βέβαια, συμβάντα όχι σημερινά, αλλά του 2021.

Τα μέλη της κυβέρνησης που αναφέρονται στην υπόθεση υπέβαλαν αμέσως την παραίτηση τους. Τα δε αιτήματα ασυλίας θα συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Ήταν, άλλωστε, η Νέα Δημοκρατία που τροποποίησε το Σύνταγμα ώστε η άρση της ασυλίας των Βουλευτών να γίνει ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Τιμά τους Βουλευτές μας η απόφαση τους να ζητήσουν την άρση της κοινοβουλευτικής τους προστασίας.

Όμως, από την πρώτη επεξεργασία των στοιχείων είναι σαφές πως δεν έχουν όλες οι υποθέσεις την ίδια βαρύτητα. Ένα, όμως, είναι βέβαιο: κανείς από τους Βουλευτές μας δεν κατηγορείται ότι αποκόμισε οικονομικό όφελος.

Με δεδομένο ότι ο δυτικός νομικός πολιτισμός έχει δώσει αγώνες για να κατακτηθεί το τεκμήριο της αθωότητας, τονίζω ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να το υπερασπιστώ. Γι’ αυτό και ζητώ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά την άρση της ασυλίας των Βουλευτών μας, να προχωρήσει ταχύτατα σε όλες τις ανακριτικές ενέργειες και να αποφανθεί αν, σε πόσους και σε ποιους προτίθεται να ασκήσει διώξεις.

Και όταν λέω ταχύτατα, το εννοώ. Γιατί μιλάμε για Βουλευτές μας οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί προσωπικό αλλά και πολιτικό πλήγμα. Έχουν, συνεπώς, το ελάχιστο δικαίωμα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Η δεύτερη επισήμανσή μου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά τη μάστιγα των πελατειακών σχέσεων, που επί δεκαετίες περνούσαν, σαν παλαιοκομματική «σκυτάλη», από τα χέρια της μιας κυβέρνησης προς την επόμενη. Απέναντί της έχω σταθεί αυτοκριτικά πολλές φορές, όπως και για το γεγονός ότι δεν έκανα νωρίτερα δραστικές παρεμβάσεις για να σπάσει το «απόστημα».

Όμως, η μεγάλη μεταρρύθμιση τώρα υλοποιείται: ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως τον ξέραμε, δεν υπάρχει πια. Η ευθύνη του προσδιορισμού και αποπληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων μεταβιβάστηκε στην ΑΑΔΕ. Και όπως σήμερα δεν ζητάμε διευκολύνσεις από την ΑΑΔΕ για φορολογικά θέματα, το ίδιο θα ισχύει στο εξής και για τις επιδοτήσεις. Είναι μία μεγάλη αλλαγή, που θα ωφελήσει πολύ κάθε έντιμο αγρότη και κτηνοτρόφο.

Εδώ επιτρέψτε μου έναν πιο προσωπικό τόνο. Φτάνει πια με τους υποκριτές που «ανακάλυψαν» ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύσταση του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη.

Σας μιλώ από καρδιάς. Προφανώς, δεν προέκυψα από πολιτική «παρθενογένεση». Όποιος Βουλευτής εκλέγεται με σταυρό, διατηρεί πολιτικό γραφείο και ισχυρίζεται πως δεν έχει κάνει ποτέ κάποια εξυπηρέτηση, είναι απλώς ψεύτης.

Όμως, από το 2019 αγωνίζομαι να μετατρέψω την Ελλάδα σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, στο οποίο δεν θα χρειάζεται να γνωρίζεις προσωπικά τον Βουλευτή προκειμένου να αντιμετωπιστείς με αξιοπρέπεια από το Δημόσιο.

Το μεγάλο στοίχημα του ψηφιακού εκσυγχρονισμού που κερδίζουμε ημέρα με την ημέρα δεν στοχεύει μόνο σε μία καλύτερη καθημερινότητα για όλους, αλλά στην αντιμετώπιση της μικρής ή μεγαλύτερης διαφθοράς που μπορεί να κρύβεται σε κάθε διαδικασία στην οποία υπεισέρχεται ανθρώπινος παράγοντας. Οι νοοτροπίες αιώνων, βλέπετε, δεν αλλάζουν, δυστυχώς, απ’ τη μία στιγμή στην άλλη.

Γι’ αυτό και πρέπει να στερήσουμε από το ρουσφέτι το πολιτικό του «οξυγόνο».

Πώς;

Σήμερα οι συντάξεις βγαίνουν σε σύντομο διάστημα και όχι σε τρία χρόνια. Άρα, γιατί να πάρεις τον Βουλευτή για να ζητήσεις να βγει πιο γρήγορα η δική σου; Στη χώρα, όταν υπάρχουν αρκετά κρεβάτια Εντατικής, ποιος ο λόγος να απαιτεί κάποιος προνομιακή μεταχείριση; Από τη στιγμή που οι κλήσεις της Τροχαίας επιδίδονται αυτόματα και ψηφιακά, ποιος θα μπορεί μετά να θέλει να σβηστεί η δική του;

Τώρα που η θητεία εκσυγχρονίζεται και όλοι υπηρετούν στον Στρατό Ξηράς με τους ίδιους όρους, χάνει πλέον το νόημά του το στρατολογικό ρουσφέτι.

Κι όταν, όπως δρομολογούμε, δορυφόροι καταγράφουν τις καλλιέργειες και όλα τα ζώα έχουν ηλεκτρονική σήμανση, τελειώνουμε οριστικά με τα ανύπαρκτα κοπάδια και τα εικονικά βοσκοτόπια.

Όλες αυτές είναι πολιτικές που υλοποιούνται ήδη και αλλάζουν το «βαθύ κράτος». Για να το πω διαφορετικά: μόνο ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η διαφάνεια μπορούν να μας απαλλάξουν από ξεπερασμένες πρακτικές που δεν χωρούν στον 21ο αιώνα.

Τέλος, το τρίτο μου σχόλιο αφορά το πολιτικό σύστημα συνολικά. Κανείς -και πρώτος εγώ- δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια του στην κρίση εμπιστοσύνης, η οποία απευθύνεται όχι μόνο στους θεσμούς αλλά και στο πολιτικό προσωπικό της χώρας συνολικά. Μία πρόκληση, βέβαια, που απασχολεί όλες τις φιλελεύθερες δημοκρατίες. Εμείς, ωστόσο, έχουμε χρέος να ασχοληθούμε με τα «του οίκου μας».

Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε ένα σημείο καμπής. Ως Πρωθυπουργός, λοιπόν, αλλά και ως Πρόεδρος ενός κόμματος που εγγυάται τη σταθερότητα και την ασφάλεια, οφείλω να αξιολογήσω τη συγκυρία, όχι μόνο ως δίδαγμα μιας αρνητικής εμπειρίας αλλά και ως μία νέα αφετηρία μάχης με το «βαθύ κράτος». Με πρώτη τη δική μου παράταξη να γίνεται δύναμη ρήξης με τα κακώς κείμενα και να αναμετριέται, με ειλικρίνεια και γενναιότητα, με τις δικές της αδυναμίες.

Έτσι, θα εισηγηθώ προς συζήτηση στον δημόσιο διάλογο μια νέα δέσμη θεσμικών τομών, πέραν των προτάσεών μας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Ανάμεσά τους, το ασυμβίβαστο Υπουργού και Βουλευτή, με αντικατάσταση του Υπουργού στη Βουλή από τον πρώτο επιλαχόντα για όσο συμμετέχει στο Υπουργικό Συμβούλιο, και με ταυτόχρονη αναβάθμιση του ρόλου του Βουλευτή.

Προφανώς, οι παραπάνω προτάσεις θα τεθούν σε διαβούλευση με την κοινωνία, ώστε να υλοποιηθούν μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές. Θα αποτελέσουν, επίσης, μέρος των δεσμεύσεων τις οποίες θα αναλάβουμε, εφόσον ο λαός μας εμπιστευθεί ξανά. Και πάντως, σίγουρα σηματοδοτούν την προσωπική μου απόφαση η πατρίδα να κερδίσει οριστικά τον πόλεμο με τα δεσμά του παρελθόντος της.

Με άλλα λόγια, βαδίζοντας προς το ορόσημο του 2030 και τους δύο αιώνες από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, καλούμαστε να αναμετρηθούμε με όλες εκείνες τις διαχρονικές παθογένειες που δεν ξεριζώσαμε ακόμα. Και παρά τις δυσκολίες, παρά τις αντιδράσεις, είμαι σίγουρος ότι Ελληνίδες και οι Έλληνες θα στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Προσπάθεια εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης της δημόσιας ζωής.

Η χώρα θα νικήσει ό,τι έρχεται από το χθες και την κρατά πίσω. Και η πορεία της στο εξής θα είναι μόνο μπροστά, με πρώτο και καθοριστικό σταθμό τις εκλογές του 2027.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

Πετρέλαιο κίνησης: Σε εγρήγορση και η Ελλάδα για πιθανές ελλείψεις

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Ταχυπαλμία εξαιτίας του άγχους: 5 τρόποι για να ανακτήσετε τον έλεγχο

Κόσμος
Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

Άμεση κατάπαυση πυρός – Τι περιλαμβάνει η «Συμφωνία Ισλαμαμπάντ»

inWellness
Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Σύνταξη
Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

Σύνταξη
inTown
Stream newspaper
Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Σύνταξη
«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Σύνταξη
Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού
«Μικρός σεισμός» 06.04.26

Libération για Αλέξη Τσίπρα: Η ηχηρή πολιτική επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού

Για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική δράση με τη δημιουργία κόμματος γράφει η Libération, μιλώντας για «σεισμό» στην ελληνική πολιτική σκηνή, τη στιγμή που η κυβέρνηση Μητσοτάκη δείχνει σημάδια φθοράς.

Σύνταξη
Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»
Υποκλοπές 06.04.26

Υποκλοπές: «Το Ρεπορτάζ» που κάνει τον Κυριάκο Μητσοτάκη «να μην κοιμάται ήσυχος»

Παρουσιάστηκε το βιβλίο της Ελίζας Τριανταφύλλου για τις υποκλοπές και τη δημοσιογραφία. «Βαθύ εθνικό και οικονομικό έγκλημα», χαρακτήρισε το σκάνδαλο ο Νίκος Ανδρουλάκης, «Η ιστορία της κατασκοπείας θα κυνηγάει τον Κυριάκο Μητσοτάκη», είπε ο Χρήστος Σπίρτζης

Πάνος Τσίκαλας
Ο καθρέφτης
Πολιτική 06.04.26

Ο καθρέφτης

Ενα αόρατο νήμα συνδέει τις καταστροφές που μας συμβαίνουν: ένα πλέγμα από άτυπα δίκτυα σχέσεων, που τελικά μετράνε περισσότερο από τους νόμους και τους θεσμούς και τελικά διαβρώνουν την ίδια τη Δημοκρατία. Το ονομάζουμε «πελατειασμό», «ρουσφέτι», και στην πράξη υπάρχει σιωπηρή εθνική συναίνεση για αυτό.

Ειδικός Συνεργάτης
Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

Η «καυτή πατάτα» για το Μαξίμου και η «βροχή» αιτημάτων για πρόωρες κάλπες

Το παιχνίδι των «μουσικών καρεκλών» «παίζουν» στην κυβέρνηση… Το Μαξίμου κλυδωνίζεται συθέμελα από το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκεται σε κατάσταση συνεχών αλλαγών σε θέσεις ευθύνης, ρόλους ή αξιώματα, όπου τα ίδια (σχεδόν) πρόσωπα μετακινούνται ανάλογα με την περίσταση. Στα ύψη η πόλωση για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών.

Στράτος Ιωακείμ
Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Υποκλοπές: Πασχίζει η Σοφία Βούλτεψη να βγάλει καθαρό τον Γρ. Δημητριάδη και εκτίθεται

Με άρθρο της για τις υποκλοπές η βουλευτίνα της ΝΔ συγκρίνει τα... ασύγκριτα σε Ελλάδα και Ισπανία κι εν τέλει εκτίθεται και η ίδια. Στόχος να μείνουν εκτός του κάδρου η κυβέρνηση και πρωτίστως ο Γρηγόρης Δημητριάδης.

Δημήτρης Τερζής
ΟΠΕΚΕΠΕ 2: Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26 Upd: 00:09

Παραιτούνται από την βουλευτική ασυλία τους Τσιάρας, Κεφαλογιάννης και Λεονταρίδης

Οι δύο υπουργοί και ο βουλευτής της ΝΔ στις δημόσιες δηλώσεις τους αναφέρουν πως έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζητούν άρση ασυλίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Η συνομιλία που «τέλειωσε» τον Σκρέκα από γραμματέα της ΝΔ και το «εκρηκτικό» μήνυμα Μπουκώρου

Εβδομάδα των παθών για την κυβέρνηση μετά τις αποκαλύψεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δικογραφία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται η περίπτωση Σκρέκα ο οποίος φέρεται να πίεζε για να ξεκλειδώσει η επιχορήγηση σε συγκεκριμένο παραγωγό. Σοκαριστικό, από κάθε άποψη, είναι το μήνυμα Μπουκώρου στον πρώην πρόεδρο του Οργανισμού, Δημήτρη Μελά.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δηλώσεις Λιβανού – Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

Οι δηλώσεις Λιβανού - Σενετάκη μετά την εμπλοκή των ονομάτων τους στη δικογραφία για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Σπήλιος Λιβανός και Μάξιμος Σενετάκης υποστηρίζουν την αθωωότητα τους και αναμένουν την «ορθή κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης» με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ να ρίχνει βαριά τη σκιά του στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa
Αποκάλυψη 05.04.26

Υποκλοπές: Έκθετο το Μαξίμου – Για πρώτη φορά έγγραφο αποδεικνύει τις σχέσεις κυβέρνησης και Intellexa

Κοινοπραξία στην οποία είχε ενταχθεί Intellexa υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ΕΥΠ, αποκαλύπτουν το «Βήμα» και ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Ήξεραν πολύ καλά ότι η Intellexa πουλάει μόνο κατασκοπευτικό λογισμικό, τονίζει ο δικηγόρος θυμάτων του Predator.

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα
Πολιτική Γραμματεία 05.04.26

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Tεράστιο θράσος να εμφανίζεται σαν να μην είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης βουτηγμένης στη σαπίλα

Σφοδρά πυρά ΚΚΕ κατά της κυβέρνησης, αλλά και προσωπικά του πρωθυπουργού, που «δήθεν θα αντιπαρατεθεί με το βαθύ κράτος», που μεταξύ άλλων «ταΐζει με κάθε νόμιμο και παράνομο τρόπο τα διάφορα μικρά και μεγάλα τρωκτικά».

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
English edition 06.04.26

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday

Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες
Ξεκαθάρισμα 06.04.26

Η Μέριλ Στριπ δεν εμπνεύστηκε από την Άννα Γουίντουρ για τον ρόλο της Μιράντα Πρίστλεϊ αλλά από 2 άνδρες

Η Μέριλ Στριπ δηλώνει ότι «εμιμείτο» δύο κορυφαίες προσωπικότητες του Χόλιγουντ κατά την ερμηνεία της ως Μιράντα Πρίστλεϊ -αλλά όχι την Άννα Γουίντουρ.

Έφη Αλεβίζου
Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ
Κόσμος 06.04.26

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν drone στη Σαουδική Αραβία – Τι λέει το ΓΕΕΘΑ

Υπενθυμίζεται ότι στις 19 Μαρτίου, η ελληνική πυροβολαρχία Patriot, ανεπτυγμένη στη Σαουδική Αραβία από το 2021, είχε καταρρίψει δύο ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους που στόχευαν ενεργειακές υποδομές στο Γιανμπού. 

Σύνταξη
O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 06.04.26

O Ομπράντοβιτς για το πότε θα επιστρέψει στους πάγκους – Τι είπε για τον Παναθηναϊκό

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε δηλώσεις που έκανε, αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο επιστροφής του στους πάγκους μετά την Παρτιζάν, ενώ ρωτήθηκε σχετικά και για τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Απόρρητο