Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία βρίσκονται ένα βήμα πριν το γκρεμό, με τις κάλπες να μοιάζουν με μονόδρομο μπροστά στον κυκεώνα αποκαλύψεων τόσο για τον «ΟΠΕΚΕΠΕ 2» όσο και για τις υποκλοπές.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε στο αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, αναρτώντας νέο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Ως εδώ. Δεν αξίζει στην Ελλάδα να την κυβερνούν υπόδικοι και εκβιαζόμενοι. Την Ελλάδα της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της προοπτικής δεν θα μας τη χαρίσει κανείς. Θα την κερδίσουμε μαζί. Με εκλογές. Τώρα» επισήμανε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθιστώντας σαφές ότι παρά την εορταστική ανάπαυλα του Πάσχα, η πίεση προς το γαλάζιο στρατόπεδο θα κορυφωθεί.

«Κυβέρνηση υποδίκων»

Από το ΠΑΣΟΚ, μετά τη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούν για «κυβέρνηση υποδίκων», εκτιμώντας ότι «πρέπει να μπει ένα τέλος στην παρακμή». Σε πρώτο πλάνο θέτουν δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά τις παραιτήσεις των βουλευτών που ελέγχονται. Το δεύτερο σχετίζεται με το αίτημα για προκήρυξη εκλογών. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο mega και στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» με την Αναστασία Γιάμαλη, υποστήριξε ότι η «κάθαρση μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από εκλογές». Την ίδια ώρα, είναι σχεδόν βέβαιη η πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής που θα αφορά τους πρώην υπουργούς Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή.

Η κοινοβουλευτική «μάχη» της 16ης Απριλίου

Οι μέρες ξεκούρασης του Πάσχα, θα είναι λίγες, δεδομένου ότι στη Χαριλάου Τρικούπη αναμένουν το μπρα ντε φερ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου Ανδρουλάκη για το Κράτος Δικαίου στη Βουλή, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 16 Απριλίου. Και εκεί, το «δικαίωμα της σιωπής» για την κυβέρνηση δεν θα υπάρχει. Αυτό σχολίαζαν χαρακτηριστικά έμπειρα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιμένοντας ότι στο ερώτημα εάν εν τέλει το κράτος χρησιμοποίησε το predator, η απάντηση δόθηκε από τα αποκαλυπτικά έγγραφα που έφερε στη δημοσιότητα το «Βήμα». Πρόκειται για έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις σχέσεις της οργανωμένης Πολιτείας και της εταιρείας Intellexa, που εμπορευόταν το παράνομο λογισμικό.

Το «μομέντουμ» μετά το συνέδριο και οι δημοσκοπήσεις

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφετηρία την απόφαση του συνεδρίου και στη συνέχεια την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, εγκαινίασε μία νέα επιθετική στρατηγική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Στη Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει η εκτίμηση ότι η πολιτική συγκυρία, με φόντο τις καταιγιστικές αποκαλύψεις γύρω από τη δεύτερη και την τρίτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και το νέο «στρίμωγμα» της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών, μπορεί να είναι ευνοϊκή για το ΠΑΣΟΚ. Ο «πόλεμος φθοράς» που θα ακολουθήσει απέναντι στη ΝΔ θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση με στόχο δημοσκοπική άνοδο.

Στελέχη του κόμματος σχολίαζαν, πάντως, ότι οι επόμενες μετρήσεις θα αποτελέσουν ένα κρίσιμο «crash test» τόσο για την κυβέρνηση όσο και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Στο ίδιο μήκος κύματος, οι ίδιες πηγές εξέφρασαν την εκτίμηση ότι η βελόνα μπορεί να κουνηθεί με ταυτόχρονη αποτύπωση της κυβερνητικής φθοράς.

Έτοιμη η πρόταση για τις τράπεζες

Η σύγκρουση με την κυβέρνηση πάντως δεν θα παραμείνει «διμέτωπη». Πέρα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές, που θα παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα, στο ΠΑΣΟΚ «ποντάρουν» πολλά στο πρόγραμμά τους. Γι’ αυτό τον λόγο θα υπάρξουν και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες το επόμενο διάστημα, που θα αναδεικνύουν έναν διαφορετικό δρόμο, όπως σχολιάζουν κομματικές πηγές, για τη χώρα και τους πολίτες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση για τη φορολόγηση των τραπεζών είναι έτοιμη. Η δημοσιοποίησή της ήταν να πραγματοποιηθεί τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο, ο σχεδιασμός άλλαξε λόγω των εξελίξεων σε ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές.