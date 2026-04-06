ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
Επικαιρότητα 06 Απριλίου 2026, 15:57

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

«Η σημερινή δήλωση του κ. Μητσοτάκη για το δεύτερο επεισόδιο του γαλάζιου σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνιστά μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι ο πρωθυπουργός «δεν είχε καν το θάρρος να αναλάβει την πολιτική ευθύνη για την σημερινή κατάντια της κυβέρνησής  του και της κοινοβουλευτικής του ομάδας».

Όπως σημειώνει η Κουμουνδούρου, «την ώρα που διαβιβάζεται δικογραφία για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται ως δήθεν ‘θεσμικός εγγυητής’, ζητώντας… επιτάχυνση των διώξεων, λες και δεν είναι ο ίδιος επικεφαλής της κυβέρνησης στην οποία αποδίδονται οι ευθύνες. Λες και ανέλαβε χθες πρωθυπουργός».

Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι «εξαγγέλλει ‘ασυμβίβαστο υπουργού-βουλευτή’ για το… 2027, επιχειρώντας να μεταθέσει στο μέλλον ένα πρόβλημα που γεννήθηκε, εξελίχθηκε και αποκαλύφθηκε επί των ημερών του», επισημαίνοντας πως «δεν απαντά για το σήμερα. Δεν απαντά για τις πολιτικές ευθύνες. Δεν απαντά για το πώς λειτούργησε το σύστημα διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων», ενώ εξηγεί ότι «αυτό που εξαγγέλλει δεν είναι καν ασυμβίβαστο και θα οδηγήσει de facto σε πιο σκληρό πελατειακό μηχανισμό και μικροκομματικούς ανταγωνισμούς».

«Κύριε Μητσοτάκη, προκηρύξτε εκλογές»

«Επικαλείται το τεκμήριο αθωότητας, αλλά ξεχνά ότι ο ίδιος και η κοινοβουλευτική του πλειοψηφία φρόντισαν να μπλοκάρουν τον ουσιαστικό έλεγχο πολιτικών προσώπων», υπενθυμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας πως «η πραγματικότητα είναι μία: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος» και διαμηνύοντας πως «όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από ‘θεσμικές πρωτοβουλίες’, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του».

«Η κοινωνία δεν πείθεται. Και δεν θα ανεχτεί άλλη συγκάλυψη. Κύριε Μητσοτάκη δρομολογήστε την υπόθεση στη Δικαιοσύνη και προκηρύξτε εκλογές», τονίζει καταληκτικά.

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Μεσογειακά σνακ: «Σύμμαχοι» στη νηστεία

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
