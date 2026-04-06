Σε πανικό ο Παύλος Μαρινάκης επιτίθεται στον Αλέξη Τσίπρα για τις παλινωδίες του Μητσοτάκη

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, δεν μας έκανε σοφότερους για το πώς θα εφαρμοστεί η πρόταση για ασυμβίβαστο υπουργού – βουλευτή αλλά όπως πάντα η επιφοίτηση ήρθε όταν ο Αλέξης Τσίπρας επισήμανε την «κωλοτούμπα» του Κ. Μητσοτάκη.

Στη «σέντρα» έβγαλε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Αλέξης Τσίπρας

Επιτέθηκε με σφοδρότητα στον πρώην πρωθυπουργό βάζοντας την παλιά κασέτα του 2015 να παίζει και κατέληξε με τη νέα κασέτα που δίνει «λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους».

Τι είπε ο Αλ. Τσίπρας και πώς αντέδρασε ο Π. Μαρινάκης

Η πρόταση του πρωθυπουργού για θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του υπουργού και του βουλευτή έφερε νέο γύρο αντιπαράθεσης με τον Αλέξη Τσίπρα να υπενθυμίζει τι έλεγε πριν λίγους μήνες ο πρωθυπουργός και να σημειώνει πως «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα».

Οι κεραίες του Παύλου Μαρινάκη σηκώθηκαν αμέσως απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα με «δημοσκοπήσεις», «φόρτωμα 100 δισ. ευρώ» και «κλειστές τράπεζες», όλα σχετικά με το θέμα.

Επί του θέματος καταλόγισε στον πρώην πρωθυπουργό προσπάθεια «να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις (…)» λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε μιλούσε «για άλλου τύπου ασυμβίβαστο».

«Φτηνά κόλπα»

Και κατάληξε πως «οι Έλληνες πολίτες χρειάζονται λύσεις στις χρόνιες παθογένειες του βαθέως κράτους, όπως το ψηφιακό κράτος, η ταχεία απονομή συντάξεων και πολλά ακόμα που οφείλουμε να υλοποιήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα. Αυτό που σίγουρα δεν χρειάζονται είναι πολιτικούς, όπως ο κ. Τσίπρας, που έχουν μάθει να πορεύονται με φτηνά κόλπα και αναπαράγουν ξεπερασμένα συνθήματα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου

«Όσο πέφτει ο κύριος Τσίπρας στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα πριν καν ανακοινώσει το νέο κόμμα του, τόσο περνάει πάνω από τον πήχη του θράσους, τον οποίο διαρκώς ο ίδιος ανεβάζει.

Πρώτα ο κ. Τσίπρας μας παρέδωσε «μαθήματα» κράτους δικαίου, ξεχνώντας πως ήταν ο πρωθυπουργός των παρα- υπουργείων δικαιοσύνης, των αμετάκλητα καταδικασμένων υπουργών και των αποφυλακισμένων βαρυποινιτών.

Έπειτα, «κούνησε το δάχτυλο» για την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, ενώ ήταν εκείνος που φόρτωσε τη χώρα με 100 δις και αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 φόρους, ενώ, λίγες μόλις μέρες νωρίτερα, μας είπε κυνικά ότι θα έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες από την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015.

Αποκορύφωμα της πολιτικής του θρασύτητας είναι η σημερινή του ανάρτηση, όπου παραθέτει προ μηνών απάντηση του Πρωθυπουργού σε ερώτηση για το πλήρες ασυμβίβαστο, δηλαδή για άλλου τύπου ασυμβίβαστο από αυτό που έθεσε σήμερα ως πρόταση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσπαθώντας να δημιουργήσει ψεύτικες εντυπώσεις, με τον μόνο τρόπο που ξέρει από τότε που έκανε καταλήψεις: τον «κλεφτοπόλεμο».

