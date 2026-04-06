06.04.2026 | 16:08
Διανομέας παρέσυρε ανήλικο στην Καλλιθέα
Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία
Πολιτική Γραμματεία 06 Απριλίου 2026, 15:43

Η Πέτη Πέρκα τόνισε ότι πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά»

«Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να διαχειριστεί σωρεία σκανδάλων, που έρχονται το ένα πάνω στο άλλο και τελειωμό δεν έχουν, καταφεύγει σε έναν αναγκαστικό ανασχηματισμό», τόνισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία υπογράμμισε πως «είναι αδύνατον όμως πλέον να διαφύγει δια του ανασχηματισμού».

Όπως είπε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά».

«Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξουσία»

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Πέρκα σημείωσε ότι «είναι η κορυφή του παγόβουνου και η συνέχεια μιας πορείας όπου το κράτος δικαίου διαβρώνεται συστηματικά μέσα από αλληλένδετα φαινόμενα, που συγκροτούν ένα συνεκτικό μοτίβο θεσμικής δυσλειτουργίας και συγκάλυψης». Και τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν μιλάμε για ‘παθογένειες’ ούτε για ‘μεμονωμένα περιστατικά’. Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξουσία».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένα σύστημα που μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εργαλείο εξαγοράς ψήφων και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων, σε κομματικό ταμείο», ενώ έκανε λόγο για «την αποκάλυψη ενός ολόκληρου μηχανισμού διασπάθισης δημόσιου ευρωπαϊκού χρήματος, με πολιτική κάλυψη και με κομματική στόχευση». Σημείωσε, μάλιστα, ότι «χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει στη χώρα».

Η Πέτη Πέρκα στάθηκε στα στοιχεία της δικογραφίας, λέγοντας ότι αποκαλύπτονται «διάλογοι που σοκάρουν. Παρεμβάσεις για να αλλοιωθούν στοιχεία αιτήσεων. Πιέσεις για να εγκριθούν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν οι αιτούντες. Ρουσφέτια με ονοματεπώνυμο». Και όλα αυτά, όπως πρόσθεσε, γίνονταν «με πλήρη συνείδηση ότι πρόκειται για παραβίαση της νομιμότητας. ‘Θα το φτιάξουμε, παρότι είναι παρέκκλιση’. Αυτή είναι η φράση-κλειδί. Αυτό είναι το όριο της ηθικής τους», υπογράμμισε.

Αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση αυτή με την πραγματική εικόνα στον αγροτικό κόσμο, τόνισε ότι όλα αυτά συμβαίνουν «την ίδια στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται. Με τις ενισχύσεις να καθυστερούν ή να περικόπτονται. Με τους μικρούς παραγωγούς να εγκαταλείπουν τη γη τους». «Και όσο οι πραγματικοί αγρότες πάλευαν και παλεύουν για την επιβίωση, κάποιοι άλλοι είχαν ανακαλύψει το ‘βάζο με το μέλι’», επισήμανε.

«Διαχρονική παθογένεια είναι να φτάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά που δεν κάνει η ελληνική Δικαιοσύνη;»

Η πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς περιέγραψε την Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως «μια Ελλάδα όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν κατευθύνονται στην παραγωγή, αλλά σε ένα πελατειακό σύστημα. Όπου οι θεσμοί δεν λειτουργούν ως εγγύηση διαφάνειας, αλλά ως εργαλεία συγκάλυψης. Όπου η Βουλή μετατρέπεται σε πλυντήριο ευθυνών, με ντροπιαστικές επιστολικές ψήφους, με μια εξεταστική φιάσκο όπου το πόρισμα της πλειοψηφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ότι όλοι είναι αθώοι».

Σχολιάζοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών», αναρωτήθηκε αν «διαχρονική παθογένεια είναι να ελέγχεται το ένα έκτο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για κακουργήματα και πλημμελήματα; Διαχρονική παθογένεια είναι να παραιτούνται υπουργοί επειδή εμπλέκονται σε δικογραφίες; Διαχρονική παθογένεια είναι να φτάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά που δεν κάνει η ελληνική Δικαιοσύνη;».

Όπως επισήμανε, «έχουμε χάσει το μέτρημα, πόσοι βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται στο στόχαστρο», τονίζοντας ότι το κρίσιμο δεν είναι απλώς ο αριθμός, αλλά το ότι «πρόκειται για ένα σύστημα διακυβέρνησης» και «για την επιλογή της ΝΔ, από την πρώτη στιγμή να θέσει υπό ασφυκτικό έλεγχο το κράτος Δικαίου και τους αρμούς της εξουσίας».

Σημείωσε ότι «η παρουσία στη δικογραφία του ίδιου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα που χειριζόταν μέχρι σήμερα το σκάνδαλο, αλλά και του γραμματέα της ΝΔ κ. Σκρέκα, έρχονται να υπογραμμίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης», ενώ χαρακτήρισε την υφυπουργοποίηση του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική, Μακάριου Λαζαρίδη, ως «ευθεία επιβράβευση από τον κ. Μητσοτάκη των προσπαθειών κοινοβουλευτικής συγκάλυψης».

«Δεν μπορεί να κυβερνά τη χώρα μια κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά»

«Στη σημερινή δύσκολη και απαιτητική συγκυρία, την χώρα δεν μπορεί να κυβερνά μια κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά και τη σήψη που η ίδια δημιούργησε», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε ξανά το βαθύ κράτος», δηλαδή «το πελατειακό, αδιαφανές και βαθιά εξαρτημένο από ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις σύστημα, δηλαδή το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως αρχιτέκτονας και ως τιμωρός του ίδιου συστήματος», σημείωσε.

Η κ. Πέρκα μίλησε και για την «ευαλωτότητα των υποδίκων βουλευτών που έχουν ως πρώτιστο μέλημα να διασωθούν», αλλά και «εκείνων των βουλευτών, υπουργών και αξιωματούχων που παρακολουθούνταν από τους Ισραηλινούς», συνδέοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών και άλλες υποθέσεις. «Εκβάλλουν όλα ταυτόχρονα ακολουθώντας πάνω-κάτω το ίδιο μοτίβο, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη και την κοινωνία άναυδη», είπε, τονίζοντας ότι «είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα κοινοβουλευτικές διαδικασίες», διαμηνύοντας στην κυβέρνηση: «Μην διανοηθείτε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα για να πέσουν στα μαλακά βουλευτές και υπουργοί σας».

Βιομηχανία: Ισχνό πακέτο μέτρων για το ενεργειακό κόστος

Ισραηλινή επίθεση σε πετροχημικές εγκαταστάσεις στο Ιράν

Η επόμενη μέρα 06.04.26

Τελετουργία 06.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Ηλιόπουλος κατά Μητσοτάκη: Έχετε μετατρέψει τη χώρα στον καλύτερο πελάτη της ευρωπαϊκής εισαγγελίας
Πολιτική 06.04.26

Αναφορικά με τα όσα είπε ο πρωθυπουργός στο μήνυμά του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναρωτήθηκε ο κ. Ηλιόπουλος αν έχει κάνει τη δουλειά του ο κ. Μητσοτάκης και ζητάει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία να επιταχύνει τη διαδικασία

Κουτσούμπας: Άλλο να υπηρετείς τον λαό και άλλο να ταΐζεις τρωκτικά, να συντηρείς τη σαπίλα του συστήματος
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

«Κι αυτό ισχύει και θα συνεχίσει είτε είσαι υπουργός χωρίς βουλευτική έδρα, δηλαδή πλήρως ανεξέλεγκτος, όπως προτείνει τώρα ο κ. Μητσοτάκης, είτε κρατάς τη βουλευτική έδρα με τον ελλιπή έλεγχο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας μέσα στη Βουλή», τονίζει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Ποιος κυβερνάει; 06.04.26

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πόλεμο με το βαθύ κράτος» και για «έξοδο από τις χαμηλές προσδοκίες» υπονοώντας ότι δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απευθείας αναθέσεις. Άλλος κυβερνά αυτό τον τόπο;

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Με «δεδηλωμένη υποδίκων» και κύριο επιχείρημα δεν έχετε εναλλακτική κάνεις τη Δημοκρατία να μοιάζει φυλακή
in Confidential 06.04.26

H ευρωπαϊκή εισαγγελία αποφασίζει ανασχηματισμό, ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για εκβιαζόμενο -από άλλο σκάνδαλο- πρωθυπουργό και η κυβερνητική αλαζονεία φτάνει στο σημείο να απειλεί τον λαό ότι και εκλογές να γίνουν «πάλι εγώ θα ξαναβγώ». Στη ΝΔ πάντως, επικρατεί αναβρασμός και όταν βρίσκουν λίγο χρόνο συζητούν εντόνως για εκλογές.

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Το ΠΑΣΟΚ «σπρώχνει» το Μαξίμου προς τις κάλπες

Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται πλέον το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να επιμένει στην πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, εξαπολύοντας, παράλληλα, σφοδρή επίθεση εναντίον του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΣΥΡΙΖΑ για δήλωση Μητσοτάκη: Μνημείο πολιτικής υποκρισίας και απόπειρα απελπισμένης διαφυγής από τις ευθύνες του
«Προκηρύξτε εκλογές» 06.04.26

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να παρουσιαστεί ως λύση σε ένα σκάνδαλο του οποίου είναι πολιτικά υπεύθυνος. Όσο κι αν επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στη Δικαιοσύνη και να κρυφτεί πίσω από 'θεσμικές πρωτοβουλίες', το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει τη σφραγίδα της κυβέρνησής του», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα
Serie A 06.04.26

LIVE: Λέτσε – Αταλάντα. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λέτσε – Αταλάντα για την 31η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Οδηγός επιβίωσης σε έναν αβέβαιο κόσμο: Η λίστα με τα τρόφιμα που πρέπει να αρχίσουμε να αποθηκεύουμε
Για έκτακτη ανάγκη 06.04.26

Σε περιόδους αναταραχής, οι ειδικοί συνιστούν να δημιουργήσετε ένα απόθεμα από τρόφιμα, αν είναι δυνατόν – δίνοντας έμφαση σε προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται μαγείρεμα

Περέιρα – Γιαζίτσι: Εκείνος και εκείνος
On Field 06.04.26

Ο Ρομπέρτο Περέιρα και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι. Σε δρόμους παράλληλους μια νύχτα σαν και αυτή...

Η νοσταλγία γίνεται μόδα: Οι 5 retro φανέλες της La Liga που κατακτούν το σήμερα
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Από το παρελθόν στο street style, οι ιστορικές εμφανίσεις των ισπανικών συλλόγων επιστρέφουν δυναμικά, συνδέοντας γενιές και επαναπροσδιορίζοντας την ποδοσφαιρική ταυτότητα

Kalshi – Polymarket: Οι στοιχηματικές βγάζουν λεφτά από «κορόιδα» – Πουλάνε ακόμη και επιστροφή του Ιησού
Financial Times 06.04.26

Oι στοιχηματικές πλατφόρμες είναι γεμάτες οικονομική ορολογία. Το παιχνίδι μοιάζει με επένδυση στο χρηματιστήριο, αλλά οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, γιατί υπάρχουν μεγάλα «ψάρια» που τρώνε τα άπειρα.

Με τεχνητή νοημοσύνη τα μοντέλα πρόβλεψης πλημμύρας στη Θεσσαλία
AI 06.04.26

Το σύστημα βασίζεται σε σύγχρονες τεχνικές Τεχνητής Νοημοσύνης, με μοντέλα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί χρησιμοποιώντας ιστορικά δεδομένα πέντε ετών, ώστε να αποτυπώνεται με ακρίβεια η σχέση μεταξύ της καταγεγραμμένης βροχόπτωσης και της απόκρισης της στάθμης των ποταμών.

Σάλος με την εθνική ομάδα του Κονγκό: Έβαλε «στοπ» στην επιστροφή των διεθνών στους συλλόγους τους
Ποδόσφαιρο 06.04.26

Χαμό έχει προκαλέσει η απόφαση του Κονγκό, να απαγορεύσει στους διεθνείς να επιστρέψουν στους συλλόγους που αγωνίζονται, μετά την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Εθνική ενόψει Μουντιάλ.

Διασώζεται και αναδεικνύεται το κτίριο του πρώην Ναυτικού Ομίλου στο Γαλαξίδι
Τοπόσημο 06.04.26

Δρομολογείται η μετατροπή κτιρίου σε έναν σύγχρονο και λειτουργικό χώρο, που θα καλύψει τις ανάγκες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Γαλαξιδίου και του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαλαξιδίου.

Όραμα και Δράση: Ο Δημήτρης Π. Γιαννακόπουλος Σχηματίζει το Μέλλον του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος διατηρεί ένα συνεκτικό πλέγμα δράσεων με σαφή κοινωνικό προσανατολισμό. Από την αναβάθμιση νοσοκομείων μέχρι τη στήριξη οικογενειών στις ακριτικές περιοχές και την προώθηση της παιδείας και του αθλητικού ιδεώδους, οι δράσεις συνδέονται οργανικά με το όραμα του Ιδρύματος

Δούκας του Κεντ – Πλέιμποϊ, χρήστης μορφίνης, επαφές με Ναζί κι ένας μυστήριος θάνατος
Κουβάρι 06.04.26

Ο μικρότερος αδελφός του Γεωργίου VI πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1942. Ποιος ήταν ο σκοπός της πτήσης, ποιοι οι πραγματικά επιβάτες; Υπήρχε ερωμένη στο αεροσκάφος; Ένα νέο ντοκιμαντέρ του Channel 5 δίνει απαντήσεις.

Δουδωνής κατά Μητσοτάκη: Εισηγείται μεγαλύτερο ανταγωνισμό του ρουσφετιού – Αγαπημένο του χόμπι η συνταγματική φακιρική
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Σκληρή κριτική στον πρωθυπουργό για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε ο Π. Δουδωνής με αιχμή την πρόθεση Μητσοτάκη να εισηγηθεί ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή. «Ο επικεφαλής μιας ντουζίνας υποδίκων εμφανίζεται ως ο αναμορφωτής της χώρας (...) καταφεύγει στο αγαπημένο του χόμπι, τη συνταγματική φακιρική» αναφέρει.

Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης είναι το «βαθύ κράτος» του ρουσφετιού, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας – Εκλογές τώρα
«Σε αποδρομή» 06.04.26

«Ο εντολέας του παρακράτους των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός που γνώριζε και επέτρεψε το ριφιφί στον ΟΠΕΚΕΠΕ εις βάρος αγροτών και κτηνοτρόφων από τη 'γαλάζια' συμμορία, σήμερα μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, μας είπε ότι ήρθε η ώρα να τα βάλει με το 'βαθύ κράτος'», τονίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Τσουκαλάς: Το μόνο ασυμβίβαστο που δεν επιδέχεται αμφισβήτησης είναι αυτό μεταξύ Μητσοτάκη και δημοσίου συμφέροντος
«Μουσικές καρέκλες» 06.04.26

«Αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πρωθυπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

