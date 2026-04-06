Πέρκα στη Βουλή: Δεν μιλάμε για «παθογένειες» – Μιλάμε για καθεστώς, για ανεξέλεγκτη εξουσία

«Η κυβέρνηση, προσπαθώντας να διαχειριστεί σωρεία σκανδάλων, που έρχονται το ένα πάνω στο άλλο και τελειωμό δεν έχουν, καταφεύγει σε έναν αναγκαστικό ανασχηματισμό», τόνισε η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, η οποία υπογράμμισε πως «είναι αδύνατον όμως πλέον να διαφύγει δια του ανασχηματισμού».

Όπως είπε, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, πρόκειται για «μια κυβέρνηση που βρίσκεται διαρκώς αντιμέτωπη με δικογραφίες, μια κυβέρνηση που συγκαλύπτει αντί να λογοδοτεί, μια κυβέρνηση που δεν έχει πλέον τη νομιμοποίηση να κυβερνάει, που έχει καταρρεύσει ηθικά και πολιτικά».

«Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξουσία»

Μιλώντας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυρία Πέρκα σημείωσε ότι «είναι η κορυφή του παγόβουνου και η συνέχεια μιας πορείας όπου το κράτος δικαίου διαβρώνεται συστηματικά μέσα από αλληλένδετα φαινόμενα, που συγκροτούν ένα συνεκτικό μοτίβο θεσμικής δυσλειτουργίας και συγκάλυψης». Και τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν μιλάμε για ‘παθογένειες’ ούτε για ‘μεμονωμένα περιστατικά’. Μιλάμε για καθεστώς. Μιλάμε για ανεξέλεγκτη εξουσία».

Όπως ανέφερε, πρόκειται για «ένα σύστημα που μετέτρεψε τις αγροτικές επιδοτήσεις σε εργαλείο εξαγοράς ψήφων και σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων, σε κομματικό ταμείο», ενώ έκανε λόγο για «την αποκάλυψη ενός ολόκληρου μηχανισμού διασπάθισης δημόσιου ευρωπαϊκού χρήματος, με πολιτική κάλυψη και με κομματική στόχευση». Σημείωσε, μάλιστα, ότι «χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να αποκαλυφθεί τι συμβαίνει στη χώρα».

Η Πέτη Πέρκα στάθηκε στα στοιχεία της δικογραφίας, λέγοντας ότι αποκαλύπτονται «διάλογοι που σοκάρουν. Παρεμβάσεις για να αλλοιωθούν στοιχεία αιτήσεων. Πιέσεις για να εγκριθούν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν οι αιτούντες. Ρουσφέτια με ονοματεπώνυμο». Και όλα αυτά, όπως πρόσθεσε, γίνονταν «με πλήρη συνείδηση ότι πρόκειται για παραβίαση της νομιμότητας. ‘Θα το φτιάξουμε, παρότι είναι παρέκκλιση’. Αυτή είναι η φράση-κλειδί. Αυτό είναι το όριο της ηθικής τους», υπογράμμισε.

Αντιπαραβάλλοντας την κατάσταση αυτή με την πραγματική εικόνα στον αγροτικό κόσμο, τόνισε ότι όλα αυτά συμβαίνουν «την ίδια στιγμή που ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Με το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται. Με τις ενισχύσεις να καθυστερούν ή να περικόπτονται. Με τους μικρούς παραγωγούς να εγκαταλείπουν τη γη τους». «Και όσο οι πραγματικοί αγρότες πάλευαν και παλεύουν για την επιβίωση, κάποιοι άλλοι είχαν ανακαλύψει το ‘βάζο με το μέλι’», επισήμανε.

«Διαχρονική παθογένεια είναι να φτάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά που δεν κάνει η ελληνική Δικαιοσύνη;»

Η πρόεδρος της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς περιέγραψε την Ελλάδα της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως «μια Ελλάδα όπου οι ευρωπαϊκοί πόροι δεν κατευθύνονται στην παραγωγή, αλλά σε ένα πελατειακό σύστημα. Όπου οι θεσμοί δεν λειτουργούν ως εγγύηση διαφάνειας, αλλά ως εργαλεία συγκάλυψης. Όπου η Βουλή μετατρέπεται σε πλυντήριο ευθυνών, με ντροπιαστικές επιστολικές ψήφους, με μια εξεταστική φιάσκο όπου το πόρισμα της πλειοψηφίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέει ότι όλοι είναι αθώοι».

Σχολιάζοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί «διαχρονικών παθογενειών», αναρωτήθηκε αν «διαχρονική παθογένεια είναι να ελέγχεται το ένα έκτο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για κακουργήματα και πλημμελήματα; Διαχρονική παθογένεια είναι να παραιτούνται υπουργοί επειδή εμπλέκονται σε δικογραφίες; Διαχρονική παθογένεια είναι να φτάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να κάνει τη δουλειά που δεν κάνει η ελληνική Δικαιοσύνη;».

Όπως επισήμανε, «έχουμε χάσει το μέτρημα, πόσοι βουλευτές και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας βρίσκονται στο στόχαστρο», τονίζοντας ότι το κρίσιμο δεν είναι απλώς ο αριθμός, αλλά το ότι «πρόκειται για ένα σύστημα διακυβέρνησης» και «για την επιλογή της ΝΔ, από την πρώτη στιγμή να θέσει υπό ασφυκτικό έλεγχο το κράτος Δικαίου και τους αρμούς της εξουσίας».

Σημείωσε ότι «η παρουσία στη δικογραφία του ίδιου του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Τσιάρα που χειριζόταν μέχρι σήμερα το σκάνδαλο, αλλά και του γραμματέα της ΝΔ κ. Σκρέκα, έρχονται να υπογραμμίσουν την σοβαρότητα της κατάστασης», ενώ χαρακτήρισε την υφυπουργοποίηση του εισηγητή της ΝΔ στην εξεταστική, Μακάριου Λαζαρίδη, ως «ευθεία επιβράβευση από τον κ. Μητσοτάκη των προσπαθειών κοινοβουλευτικής συγκάλυψης».

«Δεν μπορεί να κυβερνά τη χώρα μια κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά»

«Στη σημερινή δύσκολη και απαιτητική συγκυρία, την χώρα δεν μπορεί να κυβερνά μια κυβέρνηση βουτηγμένη στη διαφθορά και τη σήψη που η ίδια δημιούργησε», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός «θυμήθηκε ξανά το βαθύ κράτος», δηλαδή «το πελατειακό, αδιαφανές και βαθιά εξαρτημένο από ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις σύστημα, δηλαδή το σύστημα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όμως να εμφανίζεται ταυτόχρονα και ως αρχιτέκτονας και ως τιμωρός του ίδιου συστήματος», σημείωσε.

Η κ. Πέρκα μίλησε και για την «ευαλωτότητα των υποδίκων βουλευτών που έχουν ως πρώτιστο μέλημα να διασωθούν», αλλά και «εκείνων των βουλευτών, υπουργών και αξιωματούχων που παρακολουθούνταν από τους Ισραηλινούς», συνδέοντας το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις υποκλοπές, το έγκλημα των Τεμπών και άλλες υποθέσεις. «Εκβάλλουν όλα ταυτόχρονα ακολουθώντας πάνω-κάτω το ίδιο μοτίβο, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη και την κοινωνία άναυδη», είπε, τονίζοντας ότι «είναι αδήριτη ανάγκη να προχωρήσουν άμεσα κοινοβουλευτικές διαδικασίες», διαμηνύοντας στην κυβέρνηση: «Μην διανοηθείτε κοινοβουλευτικά πραξικοπήματα για να πέσουν στα μαλακά βουλευτές και υπουργοί σας».