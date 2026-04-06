ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – «Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση»

Πολιτικό «σεισμό» έφερε η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας σε απομακρύνσεις στελεχών της κυβέρνησης και σε ανασχηματισμό.

Παράλληλα, η Αξιωματική Αντιπολίτευση κάνει λόγο για παρακμή της κυβέρνησης, ενώ υπογραμμίζει ότι το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το σκάνδαλο αποδεικνύει την «βρωμιά» και την αδυναμία της κυβέρνησης.

Για το θέμα αυτό μίλησαν σήμερα το πρωί στο Mega o βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος της Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ.

Παπαθανάσης (ΝΔ): «Τι έκανε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Έκοψε τον γόρδιο δεσμό»

«Πριν την Ευρωπαία Εισαγγελέα λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 5.200 ΑΦΜ στον εισαγγελέα και ελέγχονται. Δεύτερον, οι επισυνδέσεις από τις οποίες βγαίνουν αυτά όλα, ξεκίνησε από τις ελληνικές διοικητικές αρχές. Όταν και εφόσον είδαμε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει άλλος τρόπος. Τι έκανε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Έκοψε τον γόρδιο δεσμό, έκλεισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματικότητα και έκανε μια μετάβαση στην ΑΑΔΕ. Γιατί συνέβη αυτό; Για να μην μπορεί κανείς πια να βάζει χέρια σε επιδοτήσεις», είπε αρχικά ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης.

«Όλοι από αξιολόγηση όλα αυτά τα θέματα τα οποία προέκυψαν στην πρώτη δικογραφία, που δεν προέκυψε τίποτα τελικά σε πολιτικό επίπεδο. Στη δεύτερη δικογραφία ήδη έχουν βγει όλοι οι εμπλεκόμενοι που ενεπλάκησαν τα ονόματά τους και είπανε ‘ζητάμε την άρση της ασυλίας, να πάμε στο δικαστήριο να κριθούμε’. Ζητάμε την άρση και να πάμε στην προανακριτική με κυρία Αραμπατζή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να αποδειχθεί από τις δικαστικές αρχές αν και εφόσον τελικά υπάρχουν ποινικές ευθύνες και όπου υπάρχουν ποινικές ευθύνες, εμείς είμαστε πολύ σκληροί», συμπλήρωσε.

Θρασκιά (ΠΑΣΟΚ): «Ο ελληνικός λαός ζητά εκλογές»

«Καταλαβαίνουμε και τον πανικό της κυβέρνησης και κάτω από αυτό το βάρος του τεράστιου αυτού σκανδάλου που έχει διαβρώσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης που είχε μείνει στους πολίτες, ότι προσπαθούν με φωνασκίες, με όλα επιχειρήματα, με αυτό πια που το έχει ξεράσει κυριολεκτικά ο κόσμος το επιχείρημα της διαχρονικής παθογένειας, ενώ η κουβέντα αφορά συγκεκριμένα πράγματα που έχουν έρθει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αφορά συγκεκριμένα έτη, από το ’19, τώρα από το ’21 και έρχονται κι άλλα. Και δείχνει ακριβώς την παρακμή αυτής της κυβέρνησης», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά.

«Προφανώς πρέπει να διαβάσουμε με πολλή προσοχή την δικογραφία και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν, αυτονόητα και στοιχειωδώς θα γίνει άρση των ασυλιών. Αλλά για μια ακόμη φορά φοβόμαστε ότι θα μπλοκάρουν το δρόμο προς τη δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση, με αστείες εξεταστικές που τις κλείνουν άρον άρον, που δε φωνάζουν στοιχειώδεις μάρτυρες, που φωνάζουν νεκρούς και όχι αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Ζητάει . Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, 80% των Ελλήνων θέλουν αλλαγή» συμπλήρωσε.

Χατζησωκράτης: «Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση»

«Καταρρίπτει το μύθο της κυβέρνησης για διαχρονικές παθογένειες. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Εδώ εμπλέκεται και ο σχετικός πυρήνας με τα όλα τα αγροτικά της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι από αυτούς εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση, με υπουργούς, με οτιδήποτε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Γι’ αυτό το λόγο πραγματικά ο ελληνικός λαός, η κοινωνία γενικά, δυσπιστεί κατά της κυβέρνησης. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο εμείς, από τη δική μας την πλευρά, επιμένουμε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει και δυσπιστία στη Βουλή, δηλαδή πρόταση μομφής από την πλευρά της αντιπολίτευσης απέναντι στη κυβέρνηση», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ.