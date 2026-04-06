ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – «Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση»
Επικαιρότητα 06 Απριλίου 2026, 11:33

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – «Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση»

Για παρακμή της κυβέρνησης, μιλά η Αντιπολίτευση σε ότι αφορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ζητά άμεσα εκλογές

Πολιτικό «σεισμό» έφερε η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οδηγώντας σε απομακρύνσεις στελεχών της κυβέρνησης και σε ανασχηματισμό.

Παράλληλα, η Αξιωματική Αντιπολίτευση κάνει λόγο για παρακμή της κυβέρνησης, ενώ υπογραμμίζει ότι το «σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη των πολιτών», ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι το σκάνδαλο αποδεικνύει την «βρωμιά» και την αδυναμία της κυβέρνησης.

Για το θέμα αυτό μίλησαν σήμερα το πρωί στο Mega o βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά και ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος της Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ.

Παπαθανάσης (ΝΔ): «Τι έκανε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Έκοψε τον γόρδιο δεσμό»

«Πριν την Ευρωπαία Εισαγγελέα λοιπόν, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε 5.200 ΑΦΜ στον εισαγγελέα και ελέγχονται. Δεύτερον, οι επισυνδέσεις από τις οποίες βγαίνουν αυτά όλα, ξεκίνησε από τις ελληνικές διοικητικές αρχές. Όταν και εφόσον είδαμε ότι δεν μπορούσε να υπάρξει άλλος τρόπος. Τι έκανε η κυβέρνηση και ο Κυριάκος Μητσοτάκης; Έκοψε τον γόρδιο δεσμό, έκλεισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην πραγματικότητα και έκανε μια μετάβαση στην ΑΑΔΕ. Γιατί συνέβη αυτό; Για να μην μπορεί κανείς πια να βάζει χέρια σε επιδοτήσεις», είπε αρχικά ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης.

«Όλοι από αξιολόγηση όλα αυτά τα θέματα τα οποία προέκυψαν στην πρώτη δικογραφία, που δεν προέκυψε τίποτα τελικά σε πολιτικό επίπεδο. Στη δεύτερη δικογραφία ήδη έχουν βγει όλοι οι εμπλεκόμενοι που ενεπλάκησαν τα ονόματά τους και είπανε ‘ζητάμε την άρση της ασυλίας, να πάμε στο δικαστήριο να κριθούμε’. Ζητάμε την άρση και να πάμε στην προανακριτική με κυρία Αραμπατζή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι πρέπει να αποδειχθεί από τις δικαστικές αρχές αν και εφόσον τελικά υπάρχουν ποινικές ευθύνες και όπου υπάρχουν ποινικές ευθύνες, εμείς είμαστε πολύ σκληροί», συμπλήρωσε.

Θρασκιά (ΠΑΣΟΚ): «Ο ελληνικός λαός ζητά εκλογές»

«Καταλαβαίνουμε και τον πανικό της κυβέρνησης και κάτω από αυτό το βάρος του τεράστιου αυτού σκανδάλου που έχει διαβρώσει κάθε ίχνος εμπιστοσύνης που είχε μείνει στους πολίτες, ότι προσπαθούν με φωνασκίες, με όλα επιχειρήματα, με αυτό πια που το έχει ξεράσει κυριολεκτικά ο κόσμος το επιχείρημα της διαχρονικής παθογένειας, ενώ η κουβέντα αφορά συγκεκριμένα πράγματα που έχουν έρθει από την ευρωπαϊκή εισαγγελία και αφορά συγκεκριμένα έτη, από το ’19, τώρα από το ’21 και έρχονται κι άλλα. Και δείχνει ακριβώς την παρακμή αυτής της κυβέρνησης», είπε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ράνια Θρασκιά.

«Προφανώς πρέπει να διαβάσουμε με πολλή προσοχή την δικογραφία και να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν, αυτονόητα και στοιχειωδώς θα γίνει άρση των ασυλιών. Αλλά για μια ακόμη φορά φοβόμαστε ότι θα μπλοκάρουν το δρόμο προς τη δικαιοσύνη. Αυτή η κυβέρνηση, με αστείες εξεταστικές που τις κλείνουν άρον άρον, που δε φωνάζουν στοιχειώδεις μάρτυρες, που φωνάζουν νεκρούς και όχι αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Ζητάει . Σε όλες τις δημοσκοπήσεις, 80% των Ελλήνων θέλουν αλλαγή» συμπλήρωσε.

Χατζησωκράτης: «Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση»

«Καταρρίπτει το μύθο της κυβέρνησης για διαχρονικές παθογένειες. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Εδώ εμπλέκεται και ο σχετικός πυρήνας με τα όλα τα αγροτικά της Νέας Δημοκρατίας. Οι περισσότεροι από αυτούς εμπλέκονται σε όλη αυτή την υπόθεση, με υπουργούς, με οτιδήποτε. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Γι’ αυτό το λόγο πραγματικά ο ελληνικός λαός, η κοινωνία γενικά, δυσπιστεί κατά της κυβέρνησης. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο εμείς, από τη δική μας την πλευρά, επιμένουμε ότι εδώ πρέπει να υπάρξει και δυσπιστία στη Βουλή, δηλαδή πρόταση μομφής από την πλευρά της αντιπολίτευσης απέναντι στη κυβέρνηση», είπε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης, μέλος Κ.Ε ΣΥΡΙΖΑ.

Στουρνάρας: Στο 1,9% επιβραδύνεται η ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου και αβεβαιότητας

Στουρνάρας: Στο 1,9% επιβραδύνεται η ανάπτυξη το 2026 λόγω πολέμου και αβεβαιότητας

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;
Η επόμενη μέρα 06.04.26

Σχέση: Τι μένει μετά τον χωρισμό;

Μπορεί ο χωρισμός να σηματοδοτεί το τέλος μιας σχέσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως σταματάνε να μας ακολουθούν κάποια πράγματα

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing
Τελετουργία 06.04.26

Ακόμα και ο καφές θέλει το σωστό timing

Νέα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ο πρωινός καφές δεν είναι απλώς θέμα συνήθειας, αλλά μπορεί να συνδέεται με σημαντικά οφέλη για την καρδιά

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης
Πολιτική 06.04.26

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Άρση της ασυλίας του ζητά ο βουλευτής Πέλλας της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

«Από την απλή ανάγνωση της δικογραφίας προκύπτει ότι το αίτημα που εμμέσως αποδίδεται σε εμένα αφορούσε, έναν κτηνοτρόφο, για τον οποίο συζητούνταν μεταξύ των συνομιλούντων το ενδεχόμενο χορήγησης παράτασης σε επικείμενο έλεγχο» υπογραμμίζει ο βουλευτής της ΝΔ Λάκης Βασιλειάδης

Δημοσκοπήσεις: Σενάρια ακυβερνησίας
Δημοσκοπήσεις 06.04.26

Σενάρια ακυβερνησίας

Οι δημοσκοπήσεις παρότι καταγράφουν σταθερή πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, δεν καταλήγουν σε αυτοδυναμία

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

Το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας το τηλεοπτικό μήνυμα Μητσοτάκη για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρωθυπουργός θα απευθύνει αύριο το πρωί τηλεοπτικό μήνυμα ενώ στις 13:00, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την κατάσταση στην ελληνική αγορά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»
Πολιτική 05.04.26

Ανδρουλάκης για την 200ή επέτειο της Εξόδου του Μεσολογγίου: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας»

«Σήμερα τιμούμε τους ήρωές μας, όσους θυσιάστηκαν και απέδειξαν ότι η δύναμη του λαού μας είναι η ενότητα, η αντοχή και οι αξίες μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας
Επικαιρότητα 05.04.26

Υπό κατάρρευση το ΕΣΥ λέει το ΠΑΣΟΚ – Άφωνος ο λαλίστατος υπουργός για την αναστολή εφημεριών και εισαγωγών στο νοσοκομείο Καλαμάτας

Αφορμή για τη νέα επίθεση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση στάθηκε η αναστολή εφημέρευσης και εισαγωγών στις δύο Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου Καλαμάτας

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου
Πολιτική 05.04.26

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Κάθε μέρα, η δυσωδία από το απόστημα που έχει σπάσει θα πνίγει το παρακράτος του Μαξίμου

Νέα επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ μετά την αποκάλυψη από το «Βήμα» για χρηματοδότηση της Intellexa με κρατικά και ευρωπαϊκά κονδύλια ενώ αναρωτιέται εάν «χρησιμοποίησε το κράτος το Predator»

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» λέει η Αραμπατζή – Ζητά προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 05.04.26

«Δεν έχω διαπράξει το παραμικρό σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος» λέει η Αραμπατζή – Ζητά προανακριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ

Στη σκιά των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η βουλευτής της ΝΔ τονίζει σε ανάρτησή της ότι «κατά τη θητεία μου στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενήργησα με σεβασμό στη νομιμότητα, χωρίς να προκληθεί η παραμικρή ζημία ούτε στο ελληνικό Δημόσιο ούτε στους κοινοτικούς πόρους».

«Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης στηρίζεται σε υπόδικους, εκλογές τώρα», λέει η αντιπολίτευση
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 05.04.26

«Η δεδηλωμένη της κυβέρνησης στηρίζεται σε υπόδικους, εκλογές τώρα», λέει η αντιπολίτευση

Ο βουλευτής της ΝΔ Θανάσης Παπαθανάσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας μίλησαν στο «MEGA Σαββατοκύριακο» και αναφέρθηκαν τόσο στις εκλογές όσο και στα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη
Επικαιρότητα 04.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Οργανωμένο σύστημα διαφθοράς με πολιτική συμμετοχή και κάλυψη

«Και όμως, υπάρχουν ακόμη βουλευτές που δεν παραιτούνται για να αποδείξουν την 'αθωότητά' τους - Η εικόνα είναι ντροπιαστική. Αυτοί, όμως, δεν ντρέπονται», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Τσουκαλάς: Όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ έχει μόνο μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ – «Καμία ψήφος χαμένη»
Πολιτική 04.04.26

Τσουκαλάς: Όποιος θέλει να φύγει η ΝΔ έχει μόνο μία επιλογή το ΠΑΣΟΚ – «Καμία ψήφος χαμένη»

«Όταν φτάνουμε να έχουμε μια κοινοβουλευτική ομάδα όπου ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη δικαιοσύνη για ένα μαζικό σκάνδαλο διασπάθισης δημόσιων πόρων, υπάρχει μείζον ζήτημα. Ζήτημα νομιμοποίησης μιας κυβέρνησης με δεδηλωμένη που βασίζεται σε ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη» τόνισε ο κ. Τσουκαλάς

Διεθνής σάλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τις παραιτήσεις υπουργών
Επικαιρότητα 03.04.26

Διεθνής σάλος για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – Τι γράφουν τα ξένα ΜΜΕ για τις παραιτήσεις υπουργών

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς Τύπου βρίσκεται η Ελλάδα, μετά τις παραιτήσεις τριών υπουργών και τον κυβερνητικό ανασχηματισμό που προκάλεσε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;
Fizz 06.04.26

Το πιο τρελό σενάριο έως τώρα: Θα γίνει η Σίντνεϊ Σουίνι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ;

Το ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ συνεχίζει να αποτελεί το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου, ωστόσο ο σκηνοθέτης Πολ Φιγκ πιστεύει ότι η Σίντνεϊ Σουίνι θα ήταν μια υπέροχη 007

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές
Για ΟΠΕΚΕΠΕ 06.04.26

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν είναι ρουσφέτι να υπερασπίζεσαι τον αδύναμο πολίτη – Θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές

Ο Κώστας Τσιάρας μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπεραμυνόμενος της παρέμβασής του υπέρ πολίτη, η οποία κατά τον ίδιο δεν ήταν ρουσφέτι. Ξεκαθάρισε δε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος στις εκλογές

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης
Πολιτική 06.04.26

Απάντηση Ανδρουλάκη με βίντεο σε λίγη ώρα στο προκλητικό μήνυμα Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα της κυβέρνησης

Σύμφωνα με πληροφορίες του in στη μία το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα μαγνητοσκοπήσει δήλωση - απάντηση στο μήνυμα του πρωθυπουργού

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή
Πολιτική στάση 06.04.26

Ο Ισπανός σχεδιαστής Μιγκέλ Αντρόβερ δεν κάνει απλά μόδα, ασκεί επιρροή

Ο Μιγκέλ Αντρόβερ μιλάει στο Vanity Fair για τον ακτιβισμό του, την εμπορευματοποιημένη κατάσταση της μόδας καθώς και για το «The Designer Is Dead», ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και το έργο του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!
Τα Νέα της Αγοράς 06.04.26

Πασχαλινό τραπέζι στα ΑΒ: Πώς η «οικοδέσποινα της διπλανής πόρτας» οργάνωσε το πιο εντυπωσιακό τραπέζι στην αυλή της!

Με οδηγό το πείσμα της και σύμμαχο την ΑΒ Βασιλόπουλος, η Άννα απέδειξε ότι το τέλειο πασχαλινό κάλεσμα δεν θέλει κόπο, αλλά τον σωστό προορισμό

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών
Ποιος κυβερνάει; 06.04.26

Διάχυση ευθυνών από Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Ελληνική παθογένεια «βαπτίζει» το ρουσφέτι της κυβέρνησης – Τι είπε για την ασυλία βουλευτών

Μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «πόλεμο με το βαθύ κράτος» και για «έξοδο από τις χαμηλές προσδοκίες» υπονοώντας ότι δεν ήξερε τίποτα για τα Τέμπη, τις υποκλοπές, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις απευθείας αναθέσεις. Άλλος κυβερνά αυτό τον τόπο;

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία
Πολιτική Γραμματεία 06.04.26

Με την πλάτη στον τοίχο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ η κυβέρνηση – Βαρύ το κλίμα στο «γαλάζιο» στρατόπεδο, φουντώνει η εκλογολογία

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίσσεται σε μείζονα δοκιμασία για την κυβέρνηση που κλυδωνίζεται συθέμελα μετά τις νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό υποδίκων από το γαλάζιο στρατόπεδο - Το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών, έχει καταρρεύσει ενώ ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του
Από ισραηλινά πυρά 06.04.26

Παρίσι: Μήνυση για εγκλήματα πολέμου στη Βηρυτό από καλλιτέχνη που έχασε τους γονείς του

Ο Γαλλο-Λιβανέζος καλλιτέχνης Αλί Σερί προσφεύγει στη γαλλική δικαιοσύνη, καταγγέλλοντας εγκλήματα πολέμου για το πλήγμα που σκότωσε τους γονείς του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday
English edition 06.04.26

Greece Launches Fuel Pass Subsidy Monday

Eligible drivers can apply for fuel aid of up to €60, with income-based criteria covering most households and additional support for diesel users

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς
Πολιτική 06.04.26

«Ο Μητσοτάκης είναι βαρίδι για τη χώρα, άμεσα εκλογές» λέει ο Τσουκαλάς

«Όταν η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μετατρέπεται σε δεδηλωμένη ελεγχόμενων από τη δικαιοσύνη, ανακύπτει μείζον ζήτημα πολιτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης» τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

