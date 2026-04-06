Με την πλάτη στον τοίχο βρίσκεται η κυβέρνηση κυρίως λόγω του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι νέες δικογραφίες με τον διψήφιο αριθμό «γαλάζιων» υποδίκων έφεραν σε ιδιαίτερα δυσχερή θέση το Μαξίμου που αναζητεί εναγωνίως τρόπους διαχείρισης της κατάστασης, βλέποντας πως ο ανασχηματισμός της Παρασκευής δεν εκτόνωσε την κυβερνητική κρίση.

Διάλογοι που περιέχονται στις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, και είδαν το φως της δημοσιότητας, συνιστούν κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθιστώντας έωλο το αφήγημα περί μάχης με το βαθύ κράτος, και τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «τέλος» σε πελατειακές, παλαιοκομματικές νοοτροπίες του παρελθόντος. Η εμπλοκή συνολικά 20 νυν και πρώην υπουργών και βουλευτών της ΝΔ, χωρίς στις τελευταίες δικογραφίες να αναφέρονται πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους, πλήττουν και το αφήγημα περί διακομματικών παθογενειών που επιμένει να αναμασά ο πρωθυπουργός.

«Υστερα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, το πιο εύκολο θα ήταν να μιλάμε μόνο για κατακτήσεις. Όμως, η αληθινή ευθύνη κρίνεται στις στιγμές που αναμετριόμαστε με τις διαχρονικές και διακομματικές παθογένειες του τόπου, όπως και με τις δικές μας αστοχίες. Δύο στοιχεία που συναντήθηκαν, δυστυχώς, στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ» αναφέρει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποφεύγοντας να κάνει την παραμικρή αναφορά στις δικογραφίες και τους διαλόγους που έχουν δει το φως της δημοσιότητας.

«Τα διδάγματα, ωστόσο, από αυτήν την αρνητική εμπειρία παραμένουν. Όχι μόνο για την πιο αποτελεσματική και πιο δίκαιη στήριξη των αγροτών μας. Αλλά και ως νέα αφετηρία για μία δυναμικότερη αντιπαράθεση της Πολιτείας με το «Βαθύ Κράτος»» υποστηρίζει, ο κ. Μητσοτάκης προαναγγέλλοντας τη σημερινή τηλεοπτική του δήλωση, από την οποία δεν θα πρέπει να αναμένεται κάποια απτή πρωτοβουλία.

Τι θα πει ο Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός θα επαναλάβει τα παραπάνω και θα επιχειρήσει να λειάνει τις εντυπώσεις υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ίδιες όλες οι περιπτώσεις που αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αφήνοντας με αιχμές κατά της αντιπολίτευσης ότι αναδεικνύει αποσπασματικά στοιχεία της δικογραφίας, εργαλειοποιώντας την υπόθεση για μικροκομματικά οφέλη.

Μένει να δούμε αν θα πει τι θα κάνει με τους βουλευτές της ΝΔ, τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στη δεύτερη δικογραφία. Υπενθυμίζεται ότι το Μαξίμου δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, από την περασμένη Πέμπτη έχει δηλώσει πως επί της αρχής η ΝΔ αποδέχεται όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της. Ταυτόχρονα όμως το Μαξίμου κινείται στη γραμμή της κρίσης ανά περίπτωση.

Τη Μ. Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η επιτροπή δεοντολογίας της Βουλής για το θέμα της άρσης ασυλίας των 13 βουλευτών που αναφέρονται στις δικογραφίες, οι οποίες συνοδεύονται από 28 CD. Από τη στιγμή που υπάρχει κίνδυνος παραγραφής αδικημάτων (εντός του 2026), η διαδικασία αναμένεται να «τρέξει».

Μένει επίσης να δούμε αν θα προκρίνει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τους δύο πρώην υπουργούς (Λιβανό και Αραμπατζή) που εγκαλούνται για την αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους το 2021.

Χθες πάντως μια σειρά κεντρικών προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση έδειξαν προς τη γραμμή της άρσης ασυλίας τους, υπεραμυνόμενοι παράλληλα της αθωότητας τους. Οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Γιάννης Κεφαλογιάννης τοποθετήθηκαν σχετικά, ενώ ο πρώην γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας διέρρευσε την επιστολή παραίτησης του.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή ζήτησε Προανακριτική, ενώ ο πρώην υπουργός Σπήλιος Λιβανός το απέφυγε, υπογραμμίζοντας την αθωότητα του.

Εκλογολογία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, πληθαίνουν οι εισηγήσεις στον πρωθυπουργό να εξετάσει την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, και είναι χαρακτηριστικό ότι στις κυριακάτικες εκδόσεις μερίδα του Τύπου, προέτρεπε τον Κυριάκο Μητσοτάκη για εκλογές το συντομότερο, με προκήρυξη τους ακόμη και μέσα στον Απρίλιο.

Υπάρχουν εισηγήσεις για κάλπες μέσα στο καλοκαίρι, ωστόσο το σενάριο που αυτή τη στιγμή φέρεται να «κερδίζει» περισσότερο «έδαφος» είναι οι κάλπες να στηθούν αμέσως μετά τη ΔΕΘ το φθινόπωρο.

Βαρύ κλίμα στην ΚΟ της ΝΔ

Την ίδια στιγμή κλίμα εσωστρέφειας επικρατεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, που γίνεται ακόμα πιο βαρύ από τις πληροφορίες πως έρχονται και νέες δικογραφίες. Βουλευτές φέρονται δυσαρεστημένοι για το γεγονός πως υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση για τους εμπλεκόμενους και δεν λαμβάνεται υπόψη τι ακριβώς περιλαμβάνουν οι διάλογοι που είναι στη δικογραφία. Από την κυβέρνηση επιχειρούν να καθησυχάσουν υποστηρίζοντας ότι «η άρση ασυλίας είναι τυπική διαδικασία, ωστόσο δεν αποδεικνύει ενοχή».

Πολλοί ωστόσο θεωρούν ότι η διαχείριση της υπόθεσης τους αφήνει πλήρως εκτεθειμένους υποστηρίζοντας ότι ποινικοποιείται η επικοινωνία με τη δημόσια διοίκηση για λογαριασμό των ψηφοφόρων τους.